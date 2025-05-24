«Краснодар» — «Динамо». Онлайн, прямая трансляция

Лидер турнирной таблицы РПЛ «Краснодар» сыграет дома против московского «Динамо». Следить за ходом ключевого матча сезона можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

Ход матча

3' Маухуб вступил в жесткий отбор против Ленини в центре поля, но перестарался — фол. Арбитр ограничился устным предупреждением.

2' Первый стандарт для Динамо на правом фланге. Гладышев закрутил в штрафную, но защитники быков сыграли надежно.

1' Матч стартовал! Динамо разыграло мяч с центра поля.

До матча

16:28 Главным арбитром матча между «Краснодаром» и московским «Динамо» назначен Артём Чистяков.

16:24 К решающему матчу сезона «Краснодар» подходит в оптимальном составе — все игроки находятся в распоряжении Мурада Мусаева, травмированных и дисквалифицированных в команде нет. У «Динамо» ситуация менее радужная: московскому клубу не смогут помочь сразу несколько важных игроков. Из-за травм вне заявки остаются Гомес, Чавес, Лаксальт, Майсторович и Тюкавин.

16:18 В то же время «Динамо» мечтает взять реванш за прошлогоднюю обиду и подпортить праздник южанам. Мотивации «бело-голубым» добавляет и финансовая сторона — по информации из стана команды, за победу над «Краснодаром» в заключительном туре игрокам обещаны повышенные призовые.

16:12 Год назад, 25 мая, «Краснодар» и «Динамо» уже встречались в финальном туре чемпионата, и тогда именно «быки» лишили москвичей шансов на титул, одержав минимальную победу — 1:0. Спустя ровно год история повторяется почти дословно, но теперь уже на кону чемпионство для самого «Краснодара». Подопечным Мурада Мусаева необходима победа, чтобы гарантировать себе золотые медали вне зависимости от результата матча «Зенита» и «Ахмата».

Стартовые составы

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Петров, Ленини, Черников, Сперцян, Са, Батчи, Кордоба

«Динамо»: Лунев, Касерес, Фернандес, Маричаль, Кутицкий, Глебов, Фомин, Нгамале, Гладышев, Карраскаль, Маухуб

«Краснодар»

Перед финальным туром сезона РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Зенит» на одно очко. Победа над «Динамо» принесет «быкам» первое в истории чемпионство, независимо от исхода параллельного матча конкурента.

После 29 туров подопечные Мурада Мусаева набрали 64 очка: 19 побед, 7 ничьих и всего 3 поражения. Разница мячей — 56:23. «Краснодар» набрал отличную форму на финише, одержав четыре победы в последних пяти матчах. Единственной осечкой стало минимальное поражение от ЦСКА (0:1). В прошлом туре «быки» на выезде сломили сопротивление «Оренбурга» (2:1), отправив уральцев в Первую Лигу.

«Динамо»

Соперник «Краснодара» в заключительном туре — «Динамо», занимающее четвертое место в таблице с 56 очками. У московской команды 16 побед, 8 ничьих и 5 поражений при разнице мячей 61:32. Несмотря на кадровые перестановки, «бело-голубые» сохраняют шансы на попадание в тройку по итогам сезона.

В начале мая «Динамо» рассталось с Марцелом Личкой и временно доверило руководство командой Ролану Гусеву. Под его началом москвичи выиграли три матча подряд: 3:1 в Самаре против «Крыльев Советов», 2:0 в дерби со «Спартаком» и 2:1 в домашней встрече с «Акроном».

Личные встречи

В матче первого круга минимальную победу одержал «Краснодар», обыграв «Динамо» в Москве со счетом 1:0.

В 10-ти последних встречах «быки» выиграли 5 раз, «бело-голубые» оказались сильнее в 4-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.