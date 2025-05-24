«Краснодар» — чемпион России впервые в истории, «Зенит» — второй

Завершились два матча 30-го тура российской Премьер-лиги с участием команд, которые претендовали на золотые медали.

«Краснодар» победил московское «Динамо» со счетом 3:0 и впервые в своей истории стал чемпионом российской Премьер-лиги.

Автором первого гола на 46-й минуте стал колумбийский нападающий Джон Кордоба, быстрее всех сориентировавшийся во вратарской площади после прострела Эдуарда Сперцяна и технической погрешности голкипера бело-голубых Андрея Лунева.

Второй мяч на 82-й минуте с помощью рикошета от соперника забил Никита Кривцов, незадолго до этого появившийся на поле.

Точку в матче в компенсированное время поставил Эдуард Сперцян с пенальти.

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — Динамо 2:0 Голы: 1:0 Джон Кордоба (46'), 2:0 Никита Кривцов (82'), 3:0 (90+7') Краснодар: Станислав Агкацев, Витор Тормена, Лукас Оласа, Сергей Петров (Джованни Гонсалес, 33'), Александр Черников, Кевин Ленини (Никита Кривцов, 58'), Жуан Баши (Мозес Кобнан, 79'), Эдуард Сперцян, Диего Силва, Виктор Са, Джон Кордоба Динамо: Андрей Лунёв, Хуан Хосе Касерес, Роберто Фернандес, Александр Кутицкий (Bokov D., 84'), Николас Маричал, Данил Глебов, Муми Нгамал, Хорхе Карраскаль, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (Дмитрий Скопинцев, 77'), Эль-Мехди Маухуб (Виктор Окишор, 84') Предупреждения: Джованни Гонсалес (68'), Никита Кривцов (84')

Календарь и таблица РПЛ

В параллельной встрече «Зенит» разгромил грозненский «Ахмат» — 3:0.

На 25-й минуте счет с пенальти открыл Андрей Мостовой. На исходе первого тайма хавбек питерцев оформил дубль, реализовав еще один 11-метровый.

Третий мяч за «Зенит» на 59-й минуте забил Педро.

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Ахмат 3:0 Голы: 1:0 Андрей Мостовой (пенальти) (25'), : (39'), 2:0 Андрей Мостовой (пенальти) (45+6'), 3:0 Педро Родригес (59') Зенит: Евгений Латышонок, Ванья Дркушич, Нино, Дуглас Сантос, Юрий Горшков, Густаво Мантуан (Лусиано Гонду, 82'), Луис Энрике (Страхиня Эракович, 70'), Вильмар Барриос, Андрей Мостовой (Матео Кассьерра, 70'), Педро Родригес, Александр Соболев (Александр Ерохин, 82') Ахмат: Вадим Ульянов, Арсен Адамов, Турпал Ибишев, Александр Жиров (Милош Шатара, 62'), Лео Гогличидз, Исмаэл, Владислав Камилов (Бернард Бериша, 46'), Максим Самородов (Даниил Зорин, 46'), Амин Талал, Лечи Садулаев (Дарко Тодорович, 63'), Георгий Мелкадзе (Родриго Руис Диас, 71')

«Краснодар» завоевал золотые медали чемпионата России, набрав 67 очков. «Зенит» с 66 очками стал серебро. «Ахмат» (25) закончил на 14-м месте в таблице РПЛ и будет играть стыковые матчи. «Динамо» (56) — пятое.