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    «Милан» уничтожит аутсайдера?!

    Милан — Монца: 2.20 — ставка на исход и прогноз на матч Серии А

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Монца»
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    Кристиан Пулишич — нападающий «Милана»
    «Милан» примет «Монцу» в матче 38-го тура итальянской Серии А. Поединок пройдет 24 мая и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Монца», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 24 Мая 2025 года

    Милан

  • Милан
    •  Милан 21:45 Монца

    Монца

  • Монца
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    «Милан»

    Турнирное положение: «Россонери» занимают 9-е место в таблице Серии А с 60-ю баллами в копилке после 37-и туров. Заключительная встреча сезона ничего не решает для «Милана».

    Команда не сможет добраться до еврокубков, даже если победит. Дело в том, что «Милан» отстает от 6-й позиции на 5 баллов. При этом, «Милан» может завершить сезон на 7-й строчке.

    Милан — Монца: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшей встрече чемпионата Италии «россонери» проиграли «Роме» со счетом 1:3, провалив 2-й тайм. До этого «Милан» одолел «Болонью» (3:1).

    В последних 5-и встречах Серии А команда трижды победила и дважды проиграла. За этот период «Милан» обыгрывал «Дженоа» (2:1) и «Венецию» (2:0), а также проиграл «Аталанте» (0:1).

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    Не сыграют: Сантьяго Хименес (красная карточка), Кайл Уокер и Тео Эрнандес (у обоих — травмы).

    Состояние команды: «Милан» точно не сможет занести себе этот сезон в актив, ведь команда даже не смогла занять место в еврокубках. К главному тренеру «россонери» очень много вопросов.

    При этом, нападающий «Милана» Кристиан Пулишич занимает место в топ-10 лучших бомбардиров Серии А. Форвард сумел забить 11 голов и сделать 9 голевых передач за 33 встречи.

    «Монца»

    Турнирное положение: Команда занимает последнее 20-е место в таблице чемпионата Италии с 18-ю очками в активе после 37-и туров. «Монца» уже точно вылетит в Серию В.

    Команда уже давненько не имеет шансов на спасение, ведь до 17-й строчки «Монце» не хватает целых 13 очков.

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    • Последние матчи: В прошлом туре Серии А команда уступила «Эмполи» (1:3). Матчем ранее «Монца» сумела обыграть «Удинезе» на чужом поле со счетом 2:1.

    В последних 5-и встречах команда проиграла 4 раза при 1-й победе. За этот период «Монца» также уступила «Аталанте» (0:4), «Ювентусу» (0:2) и «Наполи» (0:1).

    Не сыграют: Омари Форсон, Роберто Гальярдини, Сильвер Ганвоула и Армандо Иццо (у всех — травмы).

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Монца» полностью провалила нынешний сезон, набрав очень малое количество очков. Команда сыграет последний матч в высшем дивизионе, а потом в Серию В.

    Стоит отметить, что у «Монцы» — худший показатель в лиге по пропущенным голам, команда за 37 туров вынимала мяч из своих ворот 67 раз.

    Статистика для ставок

    • «Милан» проиграл 2 последних матча во всех турнирах

    • В последних 5-и встречах «Монца» 4 раза проиграла

    • «Милан» 4 раза обыграл «Монцу» в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Милана» — 1.22, победа «Монцу» — 11.00, ничья — за 7.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.35 и 3.20 сооветственно.

    Прогноз: Можно предположить, что у «Монцы» не получится взломать оборону соперника.

    Ставка: Только «Милан» забьет за 2.20.

    Прогноз: «Милан» одержит убедительную победу, у «Монцы» уже нет никакой мотивации.

    Ставка: Победа «Милана» с форой (-2) за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Милан — Монца?

    Матч Милан — Монца состоится 24 мая 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Милан — Монца?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Только «Милан» забьет..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Милан — Монца?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Только «Милан» забьет.» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Милан — Монца?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Милан — Монца?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Милана» — 1.22, победа «Монцу» — 11.00, ничья — за 7.00.

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    Милан — Монца: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 24.05.202521:45. «Милан» уничтожит аутсайдера?!
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