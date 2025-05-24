Леганес — Вальядолид: Хозяева находятся в зоне вылета, но удастся ли им спастись? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 2.13

Леганес
Вальядолид
«Леганес»
Турнирное положение: «Леганес» после 37-ми поединков испанского первенства набрал 37 пунктов и борется за выживание в элитном дивизионе.
Команда находится на 18-й строчке таблицы в зоне вылета (18-20-е места) с отставанием в два очка от безопасной 17-й позиции.
Леганес — Вальядолид: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 37-го тура национального чемпионата клуб на выезде одержал победу над «Лас-Пальмасом» (1:0).
Перед этим в поединке 36-го тура испанского первенства коллектив уже остался без очков, опять-таки в домашних стенах проиграв «Вильярреалу» (0:3).
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированы — Эль-Хаддади, Розье, Нею, Баришич и Энрик Франкеса, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух из трех последних матчей, которые пришлись на национальный чемпионат, «Леганес» выиграл при одном поражении.
Это свидетельствует о неплохих шансах хозяев на три балла, особенно если учесть отсутствие турнирной мотивации у соперника, а также фактор своего поля.
Дани Раба — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с восемью голами.
«Вальядолид»
Турнирное положение: «Вальядолид» после 37-ми поединков испанского первенства набрал 16 пунктов и уже лишился шансов удержаться в элитном дивизионе.
Команда, которая этой игрой попрощается с Ла Лигой, пребывает на 20-й строчке в таблице с отставанием в 23 очка от безопасной 17-й позиции.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 37-го тура испанского первенства клуб на своем поле проиграл «Алавесу» — 0:1.
Перед этим в поединке 36-го тура испанского первенства коллектив также в домашних стенах снова остался без очков, потерпев поражение от «Жироны» (0:1).
Не сыграют: травмированы — Чуки, Давид Торрес и Хави Санчес, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 11-ти последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Вальядолид» проиграл, а в 18-ти последних поединках ни разу не выиграл.
Это свидетельствует о мизерных шансах гостей даже на один балл, особенно против соперника, который имеет серьезную мотивацию, да еще и на чужом поле.
Мамаду Силла — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с пятью голами.
Статистика для ставок
- в девяти из 11-ти последних матчей «Леганес» не выиграл
- в двух последних матчах «Вальядолида» забивали меньше 2,5 голов
- в пяти из семи последних матчей «Вальядолида» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Леганес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.30, победа «Вальядолида» — в 10.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.18.
- 2.30Наполи — Кальяри: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.07Комо — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 1.95Бетис — Валенсия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их шести последних выездных поединках.
Такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних матчей хозяев.
Ставка: обе команды забьют за 2.13.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Вальядолида».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.40