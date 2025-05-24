Леганес — Вальядолид: Хозяева находятся в зоне вылета, но удастся ли им спастись? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 2.13

24 мая в 38-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Леганес» и «Вальядолид». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Леганес» — «Вальядолид», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Леганес»

Турнирное положение: «Леганес» после 37-ми поединков испанского первенства набрал 37 пунктов и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда находится на 18-й строчке таблицы в зоне вылета (18-20-е места) с отставанием в два очка от безопасной 17-й позиции.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 37-го тура национального чемпионата клуб на выезде одержал победу над «Лас-Пальмасом» (1:0).

Перед этим в поединке 36-го тура испанского первенства коллектив уже остался без очков, опять-таки в домашних стенах проиграв «Вильярреалу» (0:3).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Эль-Хаддади, Розье, Нею, Баришич и Энрик Франкеса, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух из трех последних матчей, которые пришлись на национальный чемпионат, «Леганес» выиграл при одном поражении.

Это свидетельствует о неплохих шансах хозяев на три балла, особенно если учесть отсутствие турнирной мотивации у соперника, а также фактор своего поля.

Дани Раба — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с восемью голами.

«Вальядолид»

Турнирное положение: «Вальядолид» после 37-ми поединков испанского первенства набрал 16 пунктов и уже лишился шансов удержаться в элитном дивизионе.

Команда, которая этой игрой попрощается с Ла Лигой, пребывает на 20-й строчке в таблице с отставанием в 23 очка от безопасной 17-й позиции.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 37-го тура испанского первенства клуб на своем поле проиграл «Алавесу» — 0:1.

Перед этим в поединке 36-го тура испанского первенства коллектив также в домашних стенах снова остался без очков, потерпев поражение от «Жироны» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Чуки, Давид Торрес и Хави Санчес, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 11-ти последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Вальядолид» проиграл, а в 18-ти последних поединках ни разу не выиграл.

Это свидетельствует о мизерных шансах гостей даже на один балл, особенно против соперника, который имеет серьезную мотивацию, да еще и на чужом поле.

Мамаду Силла — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с пятью голами.

Статистика для ставок

в девяти из 11-ти последних матчей «Леганес» не выиграл

в двух последних матчах «Вальядолида» забивали меньше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей «Вальядолида» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Леганес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.30, победа «Вальядолида» — в 10.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.18.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их шести последних выездных поединках.

Такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних матчей хозяев.

Ставка: обе команды забьют за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Вальядолида».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.40