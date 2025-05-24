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    Спасётся ли «Леганес»?

    Леганес — Вальядолид: Хозяева находятся в зоне вылета, но удастся ли им спастись? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 2.13

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    Дани Раба
    24 мая в 38-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Леганес» и «Вальядолид». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Леганес» — «Вальядолид», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 24 Мая 2025 года

    Леганес

  • Леганес
    •  Леганес 19:30 Вальядолид

    Вальядолид

  • Вальядолид
    •

    «Леганес»

    Турнирное положение: «Леганес» после 37-ми поединков испанского первенства набрал 37 пунктов и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда находится на 18-й строчке таблицы в зоне вылета (18-20-е места) с отставанием в два очка от безопасной 17-й позиции.

    Леганес — Вальядолид: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 37-го тура национального чемпионата клуб на выезде одержал победу над «Лас-Пальмасом» (1:0).

    Перед этим в поединке 36-го тура испанского первенства коллектив уже остался без очков, опять-таки в домашних стенах проиграв «Вильярреалу» (0:3).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Эль-Хаддади, Розье, Нею, Баришич и Энрик Франкеса, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух из трех последних матчей, которые пришлись на национальный чемпионат, «Леганес» выиграл при одном поражении.

    Это свидетельствует о неплохих шансах хозяев на три балла, особенно если учесть отсутствие турнирной мотивации у соперника, а также фактор своего поля.

    Дани Раба — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с восемью голами.

    «Вальядолид»

    Турнирное положение: «Вальядолид» после 37-ми поединков испанского первенства набрал 16 пунктов и уже лишился шансов удержаться в элитном дивизионе.

    Команда, которая этой игрой попрощается с Ла Лигой, пребывает на 20-й строчке в таблице с отставанием в 23 очка от безопасной 17-й позиции.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 37-го тура испанского первенства клуб на своем поле проиграл «Алавесу» — 0:1.

    Перед этим в поединке 36-го тура испанского первенства коллектив также в домашних стенах снова остался без очков, потерпев поражение от «Жироны» (0:1).

    Не сыграют: травмированы — Чуки, Давид Торрес и Хави Санчес, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 11-ти последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Вальядолид» проиграл, а в 18-ти последних поединках ни разу не выиграл.

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    Это свидетельствует о мизерных шансах гостей даже на один балл, особенно против соперника, который имеет серьезную мотивацию, да еще и на чужом поле.

    Мамаду Силла — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в девяти из 11-ти последних матчей «Леганес» не выиграл

    • в двух последних матчах «Вальядолида» забивали меньше 2,5 голов

    • в пяти из семи последних матчей «Вальядолида» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Леганес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.30, победа «Вальядолида» — в 10.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.18.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их шести последних выездных поединках.

    Такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних матчей хозяев.

    Ставка: обе команды забьют за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Вальядолида».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.40

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Леганес — Вальядолид?

    Матч Леганес — Вальядолид состоится 24 мая 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Леганес — Вальядолид?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Леганес — Вальядолид?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.13.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Леганес — Вальядолид?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Леганес — Вальядолид?

    Коэффициенты букмекеров: «Леганес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.30, победа «Вальядолида» — в 10.00.

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    Леганес — Вальядолид: прогноз и ставка за 2.13, статистика, коэффициенты матча 24.05.202519:30. Спасётся ли «Леганес»?
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