ПСЖ — Реймс: прогноз ставки на финал Кубка Франции 24 мая 2025 года

ПСЖ
Реймс
ПСЖ
Турнирное положение: ПСЖ на пути в финал прошел пять стадий Кубка Франции, разобравшись с «Лансом», «Эспали-Сен-Марселем», «Ле Маном», «Бриошеном» и «Дюнкерком».
Команда по итогам сезона в очередной раз завоевала титул чемпиона Франции, причем сделала это досрочно, опередив своего ближайшего преследователя «Марсель» на 19 очков.
ПСЖ — Реймс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках заключительного, 34-го тура национального чемпионата клуб на своем поле переиграл «Осер» (3:1).
Ранее в предыдущем, 33-м туре французского первенства парижский коллектив на чужом поле также набрал максимум очков, разгромив вылетевший «Монпелье» (4:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, ПСЖ выиграл, а в шести последних матчах проиграл дважды.
Это говорит о хороших шансах клуба на успех, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, которому еще нужно отстоять свою прописку в элите после стыковых поединков.
Гонсалу Рамуш — лучший бомбардир команды в Кубке Франции текущего сезона с пятью голами.
«Реймс»
Турнирное положение: «Реймс» также на пути в финал кубка преодолел пять стадий турнира, обыграв «Мюциг», «Монако», «Бургуэн-Жальё» и «Анже» и «Канн».
Команда по итогам сезона в Лиге 1 заняла 16-ю позицию с отрывом в три очка от зоны вылета и с отставанием в один балл от безопасного 15-го места, поэтому вынужден играть в плей-офф за право остаться в элите.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была первой в плей-офф за выживание, клуб на выезде сыграл вничью с «Метцом» из Лиги 2 — 1:1.
Перед этим в рамках заключительного 34-го тура главного дивизиона коллектив остался без очков, опять-таки на чужом поле потерпев поражение от «Лилля» с результатом 1:2.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Реймс» не выиграл, а в трех из четырех последних матчей проиграл.
Это говорит о плохой форме коллектива и соответствующих шансах на победу, но самое главное — это, безусловно, куда более высокий класс соперника, который жаждет выиграть все трофеи в текущем сезоне.
Семи голов команды в Кубке Франции текущего сезона забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах ПСЖ забивали обе команды
- в двух последних матчей ПСЖ забивали больше 3,5 голов
- в семи из восьми последних матчей «Реймса» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.14. Ничья — в 8.00, победа «Реймса» — в 20.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.42 и 2.85.
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Прогноз: в двух последних матчах номинальных хозяев забивали больше 3,5 голов. Их мощная атака способна устроить разгром сопернику.
При этом номинальные гости явно уступают сопернику в классе, поэтому их оборона выглядит легкопроходимым препятствием на пути к крупной победе.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в четырех последних матчах ПСЖ.
Ставка: обе команды забьют за 2.20