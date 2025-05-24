ПСЖ — Реймс: прогноз ставки на финал Кубка Франции 24 мая 2025 года

24 мая в финале Кубка Франции по футболу сыграют ПСЖ и «Реймс». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч ПСЖ — «Реймс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

ПСЖ

Турнирное положение: ПСЖ на пути в финал прошел пять стадий Кубка Франции, разобравшись с «Лансом», «Эспали-Сен-Марселем», «Ле Маном», «Бриошеном» и «Дюнкерком».

Команда по итогам сезона в очередной раз завоевала титул чемпиона Франции, причем сделала это досрочно, опередив своего ближайшего преследователя «Марсель» на 19 очков.

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Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках заключительного, 34-го тура национального чемпионата клуб на своем поле переиграл «Осер» (3:1).

Ранее в предыдущем, 33-м туре французского первенства парижский коллектив на чужом поле также набрал максимум очков, разгромив вылетевший «Монпелье» (4:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, ПСЖ выиграл, а в шести последних матчах проиграл дважды.

Это говорит о хороших шансах клуба на успех, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, которому еще нужно отстоять свою прописку в элите после стыковых поединков.

Гонсалу Рамуш — лучший бомбардир команды в Кубке Франции текущего сезона с пятью голами.

«Реймс»

Турнирное положение: «Реймс» также на пути в финал кубка преодолел пять стадий турнира, обыграв «Мюциг», «Монако», «Бургуэн-Жальё» и «Анже» и «Канн».

Команда по итогам сезона в Лиге 1 заняла 16-ю позицию с отрывом в три очка от зоны вылета и с отставанием в один балл от безопасного 15-го места, поэтому вынужден играть в плей-офф за право остаться в элите.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была первой в плей-офф за выживание, клуб на выезде сыграл вничью с «Метцом» из Лиги 2 — 1:1.

Перед этим в рамках заключительного 34-го тура главного дивизиона коллектив остался без очков, опять-таки на чужом поле потерпев поражение от «Лилля» с результатом 1:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Реймс» не выиграл, а в трех из четырех последних матчей проиграл.

Это говорит о плохой форме коллектива и соответствующих шансах на победу, но самое главное — это, безусловно, куда более высокий класс соперника, который жаждет выиграть все трофеи в текущем сезоне.

Семи голов команды в Кубке Франции текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах ПСЖ забивали обе команды

в двух последних матчей ПСЖ забивали больше 3,5 голов

в семи из восьми последних матчей «Реймса» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.14. Ничья — в 8.00, победа «Реймса» — в 20.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.42 и 2.85.

Прогноз: в двух последних матчах номинальных хозяев забивали больше 3,5 голов. Их мощная атака способна устроить разгром сопернику.

При этом номинальные гости явно уступают сопернику в классе, поэтому их оборона выглядит легкопроходимым препятствием на пути к крупной победе.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в четырех последних матчах ПСЖ.

Ставка: обе команды забьют за 2.20