В очередном экспрессе рассматриваем шесть матчей, которые пройдут в первую субботу и воскресенье марта.

«Осасуна» — «Барселона»

Футбол. Чемпионат Испании. 26-й тур

«Барсу» в эти выходные ждет непростой выезд в Памплону. Местная «Осасуна» плетется где-то в середине турнирной таблицы, но играть на ее поле всегда сложно. Впрочем, недавние матчи намекают, что за каталонский клуб можно не переживать.

В минувшем туре «Барселона» одержала уверенную гостевую победу над «Севильей» (2:0). В тактическом плане это был, возможно, один из лучших матчей сине-гранатовых под руководством Рональда Кумана.

А еще через несколько дней «Барса» снова выиграла у «Сеивильи» — только на этот раз уже на «Камп Ноу» и в рамках ответной встречи в 1/2 финала Кубка Испании. «Блаугранас» героически перевели игру в овертайм, забив спасительный гол за минуту до завершения основного времени. Добить «Севилью», которая к тому моменту осталась вдесятером, большого труда не составила. «Барса» в финале Кубка Испании благодаря крутейшему камбэку.

В Ла Лиге тоже еще не все потеряно, впереди треть дистанции, поэтому в Памплону «Барселона» тоже отправится за победой.

Ставка: победа «Барселоны» за 1.63.

«Айнтрахт» — «Штутгарт»

Футбол. Чемпионат Германии. 24-й тур

Матч, в котором, в первую очередь, можно рассмотреть ставки на голы. Обе команды очень прилично бегут в атаку, но в большей степени это касается, конечно же, хозяев. «Айнтрахт» вместе с «Баварией» и дортмундской «Боруссией» входит в тройку самых результативных команд Бундеслиги.

В прошлом туре клуб из Франкфурта слегка притормозил, уступив в гостях «Вердеру». Но перед этим у «Айнтрахта» была невероятная серия из 11-ти матчей, в которых он забил 29 (!) мячей.

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«Штутгарт» не так опасен, но, например, в прошлом туре «швабы» разнесли «Шальке» 5:1, а в начале февраля сами получили пять мячей от «Байера».

В общем, будет весело. Как минимум три мяча в этом матче команды точно забьют.

Ставка: обе команды забьют + тотал матча больше 3,5 за 2.45.

«Хоффенхайм» — «Вольфсбург»

Футбол. Чемпионат Германии. 24-й тур

Еще один немецкий матч. Но на этот раз уместно поставить на исход. И отталкиваться нужно от возможностей «Вольфсбурга». В отличие от того же «Айнтрахта», «волков» никак не назовешь зрелищной командой, но результаты у них никак не хуже.

Несколько дней назад «Вольфсбург» уступил «Лейпцигу», но это было в Кубке Германии, а в Бундеслиге беспроигрышная серия команды составляет уже девять матчей. Ну и самое интересное: в этом чемпионате «Вольфсбург» проигрывал только «Баварии» и дортмундской «Боруссии». Но даже в матчах с этими монстрами он все равно выглядел очень достойно.

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Так что расхлябанному «Хоффенхайму» будет непросто противостоять, возможно, самый прагматичной команде Бундеслиги.

Ставка: победа «Вольфсбурга» с форой (0) за 1.77.

«Верона» — «Милан»

Футбол. Чемпионат Италии. 26-й тур

Главный тренер «Вероны» Иван Юрич после матча с «Ювентусом» заявил, что его команда на данный момент готова всего лишь на 30 процентов. Но это было сказано не в качестве оправдания. Игра с «Ювентусом» завершилась вничью 1:1, достойный результат, но «Верона» вполне могла рассчитывать даже на победу. В итоге Юрич чуть-чуть расстроился.

В таблице Серии А «Верона» на данный момент занимает восьмое место. Клуб из Вероны в этом чемпионате ни разу не проиграл «Ювентусу», победил «Наполи», «Лацио» и «Аталанту» и отобрал очки у «Милана» на «Сан-Сиро». Очень внушительный список, такими результатами может похвастаться далеко не каждый топ-клуб.

У «Милана» сейчас, возможно, и не спад, но результаты в целом не впечатляют. В прошлом туре «россонери» сыграли вничью с «Удинезе», а перед победой над «Ромой» уступили «Специи» и «Интеру».

«Милан» в предстоящем матче ждет очень серьезное испытание.

Ставка: тотал «Вероны» больше 1,0 за 2.00.

«Заря» — «Львов»

Футбол. Чемпионат Украины. 17-й тур

Вау, чемпионат Украины. Это невероятно, но в этом сезоне в украинской Премьер-лиге на «золото» претендуют на только «Шахтер» и киевское «Динамо». Легендарная «Заря», как оказалось, тоже готова к борьбе за самые ценные медали. Чемпион СССР 1972 года в прошлом туре выиграл у «Шахтера». Единственный гол был забит за секунды до финального свистка, «Заря» к тому моменту уже минут 20 играла вдесятером.

Удивительный результат, луганская команда сделала то, что не смогли даже мадридский «Реал» и миланский «Интер».

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«Львов» — одна из худших команд украинского чемпионата. В первом круге «Заря» разорвала львовян, одержав победу со счетом 5:0. Если не будет никаких форс-мажорных ситуаций, ближайший матч тоже легко может завершиться крупной победой «Зари».

Ставка: победа «Зари» за 1.33.

«Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас»

Футбол. Чемпионат Англии. 27-й тур

«Тоттенхэм» на прошлой неделе одержал две победы со счетом 4:0. Сначала «шпоры» разорвали в Лиге Европы австрийский «Вольфсбергер», а вскоре после этого нокаутировали «Бернли».

Примечательно, что в обоих матчах «зажигал» Гарет Бейл. Такого Бейла мы не видели очень давно. Ускорения, сумасшедшие передачи и голы — если валлиец проведет еще хотя бы парочку таких матчей, Жозе Моуринью точно заставит владельца «Тоттенхэма» выкупить Гарета у мадридского «Реала».

Но об этом, наверное, пока рано мечтать. «Тоттенхэм» по-прежнему находится за пределами топ-6 таблицы АПЛ, что максимально странно, глядя на атакующий состав команды — Кейн, Сон, Моура, Бейл, Ламела...С ума сойти! Но, к сожалению, «Особенный» не всегда понимает, что ему делать с такой командой.

Но теперь у Моуринью хотя бы есть правильный пример — матч с «Бернли». Так же надо сыграть и против «Кристал Пэлас». В прошлом туре команда Роя Ходжсона отобрала очки у «Манчестер Юнайтед», но суть в том, что «Пэлас» крайне редко проводит на высоком уровне несколько матчей подряд. «Тоттенхэм» просто обязан этим воспользоваться.

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.50.

Общий коэффициент — 18.41.