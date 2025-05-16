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    «Вашингтон» не допустит поражения на домашнем льду

    Вашингтон — Каролина. Ставка (к. 1.82) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 16 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Каролина»
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    Дилан Строум
    В пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Кэпитал Уан-арене» 16 мая. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Каролина», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 16 Мая 2025 года

    Вашингтон

  • Кубок Стэнли
    •  Вашингтон 02:00 Каролина

    Каролина

  • Кубок Стэнли
    •

    «Вашингтон»

    Путь к плей-офф: В 82 матчах регулярного сезона «Вашингтон» набрал 111 очков, с которыми занял 1-е место в Восточной конференции, на 3 турнирных пункта опередив «Торонто» — главного преследователя.

    Последние матчи: После пары разгромных побед над «Монреалем» на финишном рубеже предыдущей серии четвертьфинальный раунд «Вашингтон» начала неудачно, допустив поражение от «Каролины» на домашнем льду — 1:2 ОТ.

    Вашингтон — Каролина: коэффициенты букмекеров

    Сравняться с соперниками по числу побед команде Спенсера Карбери удалось со второй попытки при родных трибунах — 3:1. Вместе с тем выезд в Роли обернулся для столичного коллектива полным провалом — 0:4; 2:5.

    Не сыграют: Сонни Милано, Оши Ти Джей, Никлас Бэкстрем, Мартин Фехервари.

    Состояние команды: «Вашингтон» практически без заминок преодолел дистанцию регулярного сезона и перенес игровую стабильность на стартовый раунд Кубка Стэнли.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Однако на фоне серии с «Монреалем», в которой преобладал контроль и грамотный расчет, нынешнее противостояние с «Каролиной» складывается для команды Спенсера Карбери неудачно.

    В попытках навязать борьбу тактически цельному сопернику «Вашингтону» не удается справиться с давлением, в результате чего возникают разрывы между линиями и растет число ошибок, влияющих на результат.

    «Каролина»

    Путь к плей-офф: Общий этап чемпионата «Каролина» завершила на 2-й строчке в таблице Столичного дивизиона. В 82 матчах «Харрикейнз» набрали 99 баллов, за счет которых на 8 турнирных пунктов обошли «Нью-Джерси».

    Последние матчи: После драматичной пятой игры с «Нью-Джерси», положившей конец этому противостоянию, «Каролина» плотно взялась за «Вашингтон», одержав важную победу в гостях — 2:1 ОТ.

    Использовать должным образом вторую попытку в столице команде Рода Бриндамора не удалось — 1:3, однако на домашнем катке «Кейнс» действовали образцово и выиграли еще дважды — 4:0; 5:2.

    Не сыграют: Йеспер Фаст, Марк Янковски (под вопросом).

    Состояние команды: Перед началом постезонного цикла форма «Каролины» по ряду объективных причин вызывала вопросы, однако на старте Кубка Стэнли «Кейнс» удалось восстановить прежнюю структуру игры.

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    Уже в первом раунде коллектив Рода Бриндамора продемонстрировал тактическую цельность и способность действовать с позиции силы. По аналогии «Харрикейнз» к текущему моменту проводят серию с «Вашингтоном».

    В большинстве матчей в рамках четвертьфинала «Каролина» действует с преимуществом по моментам и активности. При этом на фоне эффективной игры в чужой зоне команда старается не допускать грубых ошибок оборонительного плана.

    Статистика для ставок

    • «Вашингтон» не проигрывает в основное время на домашнем льду на протяжении 5 последних матчей

    • «Каролина» потерпела 8 поражений в 10 предыдущих играх в гостях

    • В 4-х очных матчах из 6 последних «Каролина» забивала не менее 5 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 3.17, ничья — в 4.35, а победа «Каролины» — в 2.06.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.03, на тотал меньше 5.5 — за 1.86.

    Прогноз: В недавних гостевых матчах «Вашингтон» был загнан в безвыходное положение, однако за счет характера команда попробует вернуться в серию на домашнем льду, где зачастую чувствует себя комфортно вне зависимости от статуса своего соперника.

    Ставка: «Вашингтон» не проиграет за 1.82.

    Прогноз: В предыдущих матчах столичной команде не удалось выдержать давление «Каролины», поэтому в пятой игре коллектив Спенсера Карбери сделает ставку на прагматизм оборонительных действий.

    Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.86.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вашингтон — Каролина?

    Матч Вашингтон — Каролина состоится 16 мая 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Вашингтон — Каролина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Вашингтон» не проиграет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вашингтон — Каролина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Вашингтон» не проиграет» с коэффициентом у букмекеров 1.82.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вашингтон — Каролина?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вашингтон — Каролина?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 3.17, ничья — в 4.35, а победа «Каролины» — в 2.06.

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    Вашингтон — Каролина: прогноз и ставка за 1.82, статистика, коэффициенты матча 16.05.202502:00. «Вашингтон» не допустит поражения на домашнем льду
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