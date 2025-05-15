Чжэн — Гауфф. Ставка (к. 2.12) и прогноз на турнир в Риме 15 мая 2025 года

Чжэн Циньвэнь
Кори Гауфф
Чжэн
Циньвэнь впервые в сезоне дошла до полуфинала.
До этого ее лучшим результатом в 2025-м был выход в четвертьфинал на «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Майами.
Главным событием текущего турнира стала сенсационная победа Чжэн над Ариной Соболенко в 1/4 финала.
Китайской теннисистке хватило двух сетов для победы над первой ракеткой мира — 6:4, 6:3.
Чжэн впервые выиграла у Соболенко. До этого у нее была серия из шести поражений в матчах против белорусской теннисистки
В предыдущих раундах Циньвэнь выиграла у Ольги Данилович, Магдалены Френх и Бьянки Андрееску, при этом тоже не проиграв ни одного сета.
Гауфф
Кори тем временем дошла до полуфинала на втором «тысячнике» подряд.
Кроме того, она уже повторила прошлогодний результат в Риме.
Как и в Мадриде, в четвертьфинале Гауфф выиграла у Мирры Андреевой. Американке при этом снова хватило двух сетов для победы над 18-летней россиянкой — 6:4, 7:6.
В стартовом матче на текущем турнире у Гауфф были небольшие проблемы против представительницы Канады Виктории Мбоко — 3:6, 6:2, 6:1.
В третьем круге Гауфф одержала победу над полькой Магдой Линетт — 7:5, 6:3. После этого третья ракетка мира разгромила чемпионку US Open-2020 Эмму Радукану — 6:1, 6:2.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Чжэн в этом матче можно поставить за 2.79, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.44.
Прогноз: в прошлом году американка обыграла китаянку в четвертьфинале римского «тысячника» — 7:6, 6:1. Кроме того, в 2024-м Кори одержала победу над Циньвэнь в финале Итогового турнира — 3:6, 6:4, 7:6. Несмотря на это, сейчас оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов. Чжэн, похоже, тоже готова побороться за титул.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.12.