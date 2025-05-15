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    Гауфф обыграет Чжэн и выйдет в финал римского «тысячника»?

    Чжэн — Гауфф. Ставка (к. 2.12) и прогноз на турнир в Риме 15 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Чжэн — Гауфф
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    Кори Гауфф
    Американка Кори Гауфф сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн в полуфинале турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Чжэн — Гауфф, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 15 Мая 2025 года

    Чжэн Циньвэнь

  • Китай
    •  Чжэн Циньвэнь 21:30 Кори Гауфф

    Кори Гауфф

  • США
    •

    Чжэн

    Циньвэнь впервые в сезоне дошла до полуфинала.

    До этого ее лучшим результатом в 2025-м был выход в четвертьфинал на «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Майами.

    Главным событием текущего турнира стала сенсационная победа Чжэн над Ариной Соболенко в 1/4 финала.

    Китайской теннисистке хватило двух сетов для победы над первой ракеткой мира — 6:4, 6:3.

    Прогнозы на теннис

    Чжэн впервые выиграла у Соболенко. До этого у нее была серия из шести поражений в матчах против белорусской теннисистки

    В предыдущих раундах Циньвэнь выиграла у Ольги Данилович, Магдалены Френх и Бьянки Андрееску, при этом тоже не проиграв ни одного сета.

    Гауфф

    Кори тем временем дошла до полуфинала на втором «тысячнике» подряд.

    Кроме того, она уже повторила прошлогодний результат в Риме.

    Как и в Мадриде, в четвертьфинале Гауфф выиграла у Мирры Андреевой. Американке при этом снова хватило двух сетов для победы над 18-летней россиянкой — 6:4, 7:6.

    В стартовом матче на текущем турнире у Гауфф были небольшие проблемы против представительницы Канады Виктории Мбоко — 3:6, 6:2, 6:1.

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    В третьем круге Гауфф одержала победу над полькой Магдой Линетт — 7:5, 6:3. После этого третья ракетка мира разгромила чемпионку US Open-2020 Эмму Радукану — 6:1, 6:2.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Чжэн в этом матче можно поставить за 2.79, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.44.

    Прогноз: в прошлом году американка обыграла китаянку в четвертьфинале римского «тысячника» — 7:6, 6:1. Кроме того, в 2024-м Кори одержала победу над Циньвэнь в финале Итогового турнира — 3:6, 6:4, 7:6. Несмотря на это, сейчас оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов. Чжэн, похоже, тоже готова побороться за титул.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.12.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Чжэн — Гауфф?

    Матч Чжэн — Гауфф состоится 15 мая 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Чжэн — Гауфф?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Чжэн — Гауфф?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 2.12.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Чжэн — Гауфф?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Чжэн — Гауфф?

    Коэффициенты букмекеров: на Чжэн в этом матче можно поставить за 2.79, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.44.

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    Чжэн — Гауфф: прогноз и ставка за 2.12, статистика, коэффициенты матча 15.05.202521:30. Гауфф обыграет Чжэн и выйдет в финал римского «тысячника»?
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