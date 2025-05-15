Чжэн — Гауфф. Ставка (к. 2.12) и прогноз на турнир в Риме 15 мая 2025 года

Американка Кори Гауфф сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн в полуфинале турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Чжэн — Гауфф, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Чжэн

Циньвэнь впервые в сезоне дошла до полуфинала.

До этого ее лучшим результатом в 2025-м был выход в четвертьфинал на «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Майами.

Главным событием текущего турнира стала сенсационная победа Чжэн над Ариной Соболенко в 1/4 финала.

Китайской теннисистке хватило двух сетов для победы над первой ракеткой мира — 6:4, 6:3.

Прогнозы на теннис

Чжэн впервые выиграла у Соболенко. До этого у нее была серия из шести поражений в матчах против белорусской теннисистки

В предыдущих раундах Циньвэнь выиграла у Ольги Данилович, Магдалены Френх и Бьянки Андрееску, при этом тоже не проиграв ни одного сета.

Гауфф

Кори тем временем дошла до полуфинала на втором «тысячнике» подряд.

Кроме того, она уже повторила прошлогодний результат в Риме.

Как и в Мадриде, в четвертьфинале Гауфф выиграла у Мирры Андреевой. Американке при этом снова хватило двух сетов для победы над 18-летней россиянкой — 6:4, 7:6.

В стартовом матче на текущем турнире у Гауфф были небольшие проблемы против представительницы Канады Виктории Мбоко — 3:6, 6:2, 6:1.

В третьем круге Гауфф одержала победу над полькой Магдой Линетт — 7:5, 6:3. После этого третья ракетка мира разгромила чемпионку US Open-2020 Эмму Радукану — 6:1, 6:2.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Чжэн в этом матче можно поставить за 2.79, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.44.

Прогноз: в прошлом году американка обыграла китаянку в четвертьфинале римского «тысячника» — 7:6, 6:1. Кроме того, в 2024-м Кори одержала победу над Циньвэнь в финале Итогового турнира — 3:6, 6:4, 7:6. Несмотря на это, сейчас оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов. Чжэн, похоже, тоже готова побороться за титул.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.12.