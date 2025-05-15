Аль-Раед — Аль-Иттихад. Ставка (к. 2.83) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 15 мая 2025 года

15 мая в 32-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Раед» и «Аль-Иттихад». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Раед» — «Аль-Иттихад», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аль-Раед»

Турнирное положение: «Аль-Раед» досрочно покидает элиту. На данный момент команда занимает 18 место в турнирной таблице.

При этом «Аль-Раед» набрал всего 21 пункт в 31 матче. А вот забила команда всего 39 мячей в чемпионате Саудовской Аравии.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 0:1 она уступила «Дамаку».

До того команда была бита «Аль-Хиляля» (3:5). При этом чуть ранее она потерпела поражение еще от «Аль-Таавуна» (3:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Аль-Раед» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Раед» логично покидает элитный дивизион. Да и уступила команда в 3 своих последних поединках.

Матчи с «Аль-Иттихадом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Аль-Раед» победил 1 раз при трех коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Дать бой лидеру — уже огромнейшая мотивация.

«Аль-Иттихад»

Турнирное положение: «Аль-Иттихад» на всех парах несется к чемпионской короне. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Иттихад» на 6 очков опережает ближайшего преследователя. При этом в собственные ворота команда пропустила 32 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Аль-Иттихад» дома переиграл «Аль-Фейху» (3:0).

До того команда нанесла поражение «Аль-Насру» (3:2). Да и поединок с «Аль-Иттифаком» принес три очка (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Иттихад» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Иттихад» весьма неплох в плане результативности. Да и пропускает команда в среднем фактически гол за матч.

При этом «Аль-Иттихад» явно намерен досрочно стать недосягаемым. Да и Карим Бензема настрелял уже 21 мяч в текущем чемпионате.

В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Плюс вполне продуктивный сезон выдает Хуссем Ауар, на счету которого 12 результативных выстрелов.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда Бензема не должна иметь проблемы с аутсайдером.

Статистика для ставок

«Аль-Иттихад» победил в 3 своих последних матчах

Команда Бензема забивает в среднем чаще 2 мячей за матч

«Аль-Раед» уступил в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.45, а победа оппонента — в скромные 7.07.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.41 и 2.52.

Прогноз: Номинальные гости бьются за чемпионский титул, и уж точно будут активно атаковать.

«Аль-Раеду» уже ничего не светит, да и команда Бензема выглядит на голову сильнее аутсайдера.

Ставка: Фора «Аль-Иттихада» -2.5 за 2.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.12