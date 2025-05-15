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    Команда Бензема разгромит аутсайдера

    Аль-Раед — Аль-Иттихад. Ставка (к. 2.83) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 15 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Иттихад Джидда
    Прогноз и ставки на «Аль-Раед» — «Аль-Иттихад»
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    Карим Бензема
    15 мая в 32-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Раед» и «Аль-Иттихад». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Раед» — «Аль-Иттихад», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 15 Мая 2025 года

    Аль-Раед

  • Бурайда
    •  Аль-Раед 21:00 Аль-Иттихад

    Аль-Иттихад

  • Джидда
    •

    «Аль-Раед»

    Турнирное положение: «Аль-Раед» досрочно покидает элиту. На данный момент команда занимает 18 место в турнирной таблице.

    При этом «Аль-Раед» набрал всего 21 пункт в 31 матче. А вот забила команда всего 39 мячей в чемпионате Саудовской Аравии.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 0:1 она уступила «Дамаку».

    До того команда была бита «Аль-Хиляля» (3:5). При этом чуть ранее она потерпела поражение еще от «Аль-Таавуна» (3:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Аль-Раед» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 12.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аль-Раед» логично покидает элитный дивизион. Да и уступила команда в 3 своих последних поединках.

    Матчи с «Аль-Иттихадом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Аль-Раед» победил 1 раз при трех коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Дать бой лидеру — уже огромнейшая мотивация.

    «Аль-Иттихад»

    Турнирное положение: «Аль-Иттихад» на всех парах несется к чемпионской короне. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аль-Иттихад» на 6 очков опережает ближайшего преследователя. При этом в собственные ворота команда пропустила 32 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Аль-Иттихад» дома переиграл «Аль-Фейху» (3:0).

    До того команда нанесла поражение «Аль-Насру» (3:2). Да и поединок с «Аль-Иттифаком» принес три очка (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Иттихад» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аль-Иттихад» весьма неплох в плане результативности. Да и пропускает команда в среднем фактически гол за матч.

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    При этом «Аль-Иттихад» явно намерен досрочно стать недосягаемым. Да и Карим Бензема настрелял уже 21 мяч в текущем чемпионате.

    В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Плюс вполне продуктивный сезон выдает Хуссем Ауар, на счету которого 12 результативных выстрелов.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда Бензема не должна иметь проблемы с аутсайдером.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Иттихад» победил в 3 своих последних матчах

    • Команда Бензема забивает в среднем чаще 2 мячей за матч

    • «Аль-Раед» уступил в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.45, а победа оппонента — в скромные 7.07.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.41 и 2.52.

    Прогноз: Номинальные гости бьются за чемпионский титул, и уж точно будут активно атаковать.

    «Аль-Раеду» уже ничего не светит, да и команда Бензема выглядит на голову сильнее аутсайдера.

    Ставка: Фора «Аль-Иттихада» -2.5 за 2.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.12

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Аль-Раед — Аль-Иттихад?

    Матч Аль-Раед — Аль-Иттихад состоится 15 мая 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Аль-Раед — Аль-Иттихад?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Аль-Иттихада» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Аль-Раед — Аль-Иттихад?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Аль-Иттихада» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.83.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Аль-Раед — Аль-Иттихад?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Аль-Раед — Аль-Иттихад?

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.45, а победа оппонента — в скромные 7.07.

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    Аль-Раед — Аль-Иттихад: прогноз и ставка за 2.83, статистика, коэффициенты матча 15.05.202521:00. Команда Бензема разгромит аутсайдера
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