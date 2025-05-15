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    Оформит ли «Атлетик» выход в Лигу чемпионов?

    Хетафе — Атлетик: Гости близки к выходу в Лигу чемпионов, но обеспечат ли они путевку в топ-еврокубок сейчас? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 1.80

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    Прогноз и ставки на «Хетафе» — «Атлетик»
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    Ойан Сансет
    15 мая в 36-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Хетафе» и «Атлетик». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хетафе» — «Атлетик», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 15 Мая 2025 года

    Хетафе

  • Хетафе
    •  Хетафе 22:30 Атлетик

    Атлетик

  • Бильбао
    •

    «Хетафе»

    Турнирное положение: «Хетафе» после 35-ти поединков испанского первенства набрал 39 пунктов и еще не обезопасил себя от понижения в классе.

    Команда находится на 13-й строчке таблицы, на пять баллов опережая зону вылета, а также на восемь очков отставая от зоны еврокубков.

    Хетафе — Атлетик: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 35-го тура национального чемпионата клуб пригорода Мадрида на чужом поле потерпел разгром от «Валенсии» (0:3).

    Перед этим в поединке 34-го тура испанского первенства коллектив снова-таки на выездной арене также остался без очков, проиграв «Райо Вальекано» с результатом 0:1.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмирован — Хуанми, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Хетафе» проиграл с общей разницей голов 1-9.

    Это свидетельствует о плохих шансах хозяев даже на один балл, пусть и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.

    Мауро Арамбарри — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с девятью голами

    «Атлетик»

    Турнирное положение: «Атлетик» после 35-ти поединков испанского первенства набрал 64 пунктов и близок к выходу в Лигу чемпионов следующего сезона.

    Команда находится на четвертой строчке в таблице с отрывом в три балла от пятой позиции, а также в шесть очков от шестого места, которое уже не выводит в главный еврокубок.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 35-го тура испанского первенства клуб из Бильбао на своем поле обыграл «Алавес» — 1:0.

    Перед этим в поединке, который был ответным в полуфинале Лиги Европы, баски на выезде потерпели разгром от «МЮ» (1:4) и выбыли из борьбы за трофей.

    Не сыграют: травмированы — Нико Уильямс, Иньяки Уильямс и Беньят Прадос, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Атлетик» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

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    Это вроде бы свидетельствует о не лучших шансах хозяев на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, соперник явно уступает ему в классе, поэтому они должны побеждать.

    Ойан Сансет — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 15-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Хетафе» проиграл

    • в четырех последних матчах «Хетафе» не забивал и неизменно пропускал

    • в трех из пяти последних матчей «Атлетик» не проиграл при тотал меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.65. Ничья — в 2.55, победа «Хетафе» — в 3.55.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.90 и 1.40.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей гости не проиграли. При этом в данных поединках было забито меньше 2,5 голов.

    Между тем, в трех из четырех последних матчей хозяева проиграли, и в этих поединках забивали меньше 2,5 голов.

    Ставка: «Атлетик» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли в пяти последних матчах.

    Ставка: «Атлетик» победит за 2.65

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хетафе — Атлетик?

    Матч Хетафе — Атлетик состоится 15 мая 2025 года в 22:30 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Хетафе — Атлетик?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Атлетик» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хетафе — Атлетик?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Атлетик» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хетафе — Атлетик?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хетафе — Атлетик?

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.65. Ничья — в 2.55, победа «Хетафе» — в 3.55.

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