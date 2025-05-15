Хетафе — Атлетик: Гости близки к выходу в Лигу чемпионов, но обеспечат ли они путевку в топ-еврокубок сейчас? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 1.80

Хетафе
Атлетик
«Хетафе»
Турнирное положение: «Хетафе» после 35-ти поединков испанского первенства набрал 39 пунктов и еще не обезопасил себя от понижения в классе.
Команда находится на 13-й строчке таблицы, на пять баллов опережая зону вылета, а также на восемь очков отставая от зоны еврокубков.
Хетафе — Атлетик: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 35-го тура национального чемпионата клуб пригорода Мадрида на чужом поле потерпел разгром от «Валенсии» (0:3).
Перед этим в поединке 34-го тура испанского первенства коллектив снова-таки на выездной арене также остался без очков, проиграв «Райо Вальекано» с результатом 0:1.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмирован — Хуанми, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Хетафе» проиграл с общей разницей голов 1-9.
Это свидетельствует о плохих шансах хозяев даже на один балл, пусть и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.
Мауро Арамбарри — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с девятью голами
«Атлетик»
Турнирное положение: «Атлетик» после 35-ти поединков испанского первенства набрал 64 пунктов и близок к выходу в Лигу чемпионов следующего сезона.
Команда находится на четвертой строчке в таблице с отрывом в три балла от пятой позиции, а также в шесть очков от шестого места, которое уже не выводит в главный еврокубок.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 35-го тура испанского первенства клуб из Бильбао на своем поле обыграл «Алавес» — 1:0.
Перед этим в поединке, который был ответным в полуфинале Лиги Европы, баски на выезде потерпели разгром от «МЮ» (1:4) и выбыли из борьбы за трофей.
Не сыграют: травмированы — Нико Уильямс, Иньяки Уильямс и Беньят Прадос, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Атлетик» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.
Это вроде бы свидетельствует о не лучших шансах хозяев на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, соперник явно уступает ему в классе, поэтому они должны побеждать.
Ойан Сансет — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 15-ю голами.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчах «Хетафе» проиграл
- в четырех последних матчах «Хетафе» не забивал и неизменно пропускал
- в трех из пяти последних матчей «Атлетик» не проиграл при тотал меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.65. Ничья — в 2.55, победа «Хетафе» — в 3.55.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.90 и 1.40.
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Прогноз: в трех из пяти последних матчей гости не проиграли. При этом в данных поединках было забито меньше 2,5 голов.
Между тем, в трех из четырех последних матчей хозяева проиграли, и в этих поединках забивали меньше 2,5 голов.
Ставка: «Атлетик» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли в пяти последних матчах.
Ставка: «Атлетик» победит за 2.65