Басилашвили — Алис. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Бордо 15 мая 2025 года

Грузин Николоз Басилашвили сыграет против француза Кантена Алиса во втором круге «челленджера» в Бордо (Франция). Матч пройдет 15 мая, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Басилашвили — Алис, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Басилашвили

Николоз в первом раунде одержал уверенную победу над 37-летним испанцем Альбером Рамосом — 6:2, 6:2.

В самом начале сезона грузинский теннисист приблизился к возвращению в топ-100, но потом у него снова начался спад. Эту неделю он начал в статусе 157-й ракетки мира.

После январского турнира ATP 250 в Монпелье, на котором он дошел до четвертьфинала, Басилашвили еще ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне основной сетки.

Прогнозы на теннис

Также стоит обратить внимание, что этой весной Басилашвили выиграл лишь два из семи матчей на грунте.

Алис

Кантен в стартовом матче выиграл у испанца Бернабе Сапаты-Миральеса — 6:4, 6:3.

Французский теннисист прервал серию поражений из четырех матчей.

После «Мастерса» в Майами, на котором он уступил во втором круге итальянцу Лоренцо Музетти, Алис не выиграл ни одного матча в Мадриде, Экс-ан-Провансе и Риме.

Лучшим результатом Алиса в текущем сезоне пока остается сенсационный выход в полуфинал «пятисотника» в Дубае. Во многом благодаря этому он по-прежнему находится недалеко от топ-50.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Басилашвили в этом матче можно поставить за 2.33, победу Алиса букмекеры предлагают за 1.55.

Прогноз: Николоз ведет 2-1 в личных встречах с Кантеном. Правда, они ни разу не играли друг с другом после 2023 года. В любом случае здесь вряд ли есть смысл присматриваться к ставкам на исход, поскольку грузин и француз в последнее время крайне редко показывают свой лучший теннис.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.