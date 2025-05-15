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    Сможет ли Басилашвили выиграть у Алиса?

    Басилашвили — Алис. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Бордо 15 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Басилашвили — Алис
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    Николоз Басилашвили
    Грузин Николоз Басилашвили сыграет против француза Кантена Алиса во втором круге «челленджера» в Бордо (Франция). Матч пройдет 15 мая, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Басилашвили — Алис, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Басилашвили

    Николоз в первом раунде одержал уверенную победу над 37-летним испанцем Альбером Рамосом — 6:2, 6:2.

    В самом начале сезона грузинский теннисист приблизился к возвращению в топ-100, но потом у него снова начался спад. Эту неделю он начал в статусе 157-й ракетки мира.

    После январского турнира ATP 250 в Монпелье, на котором он дошел до четвертьфинала, Басилашвили еще ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне основной сетки.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит обратить внимание, что этой весной Басилашвили выиграл лишь два из семи матчей на грунте.

    Алис

    Кантен в стартовом матче выиграл у испанца Бернабе Сапаты-Миральеса — 6:4, 6:3.

    Французский теннисист прервал серию поражений из четырех матчей.

    После «Мастерса» в Майами, на котором он уступил во втором круге итальянцу Лоренцо Музетти, Алис не выиграл ни одного матча в Мадриде, Экс-ан-Провансе и Риме.

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    Лучшим результатом Алиса в текущем сезоне пока остается сенсационный выход в полуфинал «пятисотника» в Дубае. Во многом благодаря этому он по-прежнему находится недалеко от топ-50.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Басилашвили в этом матче можно поставить за 2.33, победу Алиса букмекеры предлагают за 1.55.

    Прогноз: Николоз ведет 2-1 в личных встречах с Кантеном. Правда, они ни разу не играли друг с другом после 2023 года. В любом случае здесь вряд ли есть смысл присматриваться к ставкам на исход, поскольку грузин и француз в последнее время крайне редко показывают свой лучший теннис.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Басилашвили — Алис?

    Матч Басилашвили — Алис состоится 15 мая 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Басилашвили — Алис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Басилашвили — Алис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,0» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Басилашвили — Алис?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Басилашвили — Алис?

    Коэффициенты букмекеров: на Басилашвили в этом матче можно поставить за 2.33, победу Алиса букмекеры предлагают за 1.55.

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    Басилашвили — Алис: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 15.05.202521:00. Сможет ли Басилашвили выиграть у Алиса?
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