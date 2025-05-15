«Локомотив» — «Трактор» 0:1. Онлайн, прямая трансляция

«Трактор» одержал победу в первом матче, забросив две шайбы с разницей в 13 секунд. Сможет ли «Локомотив» восстановить равенство в серии или челябинцы отправятся на домашние встречи с преимуществом в две победы, вы можете узнать вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

Ход матча

20' Первый период завершен, перерыв!

20' Кадейкин вновь оказался лучшим на точке, переносит «Трактор» игру на половину «Локомотива», но без опасного броска.

20' Вбрасывание возле ворот Зака Фукале за 36 секунд до конца периода, «Трактор» выигрывает борьбу на точке и тут же пробрасывается.

20' Ошибка от Дэя в собственной зоне — Фукале надежен! Борьба на пятаке заканчивается «стенкой на стенку» от обеих команд!

19' «Локомотив» дважды пробрасывается, вбрасывание в зоне хозяев, которые уже по обыкновению выиграли борьбу на точке.

18' Пока это лучший период в исполнении «Локо» в текущий момент, но пока так и не могут забросить подопечные Игоря Никитина — очень хороши челябинцы в обороне, да и Фукале играет уверенно.

17' «Локомотив» выигрывает вбрасывание, но отходит на среднюю линию. Хозяева попытались второй волной атаковать — зафиксирован офсайд.

17' Уже во второй раз за период хоккеисты «Трактора» подскальзываются на льду — один небезызвестный специалист уже бы жаловался на качество покрытия, но он на отдыхе с 9 мая. А у нас проброс от «черно-белых».

16' Вновь вбрасывание за «Локо» — хозяева давят, но пока так и не додавят челябинские редуты.

15' «Локомотив» выигрывает вбрасывание в чужой зоне и Березкин бросает — Фукале надежен.

15' Фукале! Выручает блином канадец после броска Мартина Герната!

15' Тут же бросок по воротам Фукале — рядом со штангой!

14' «Локомотив» в полном составе!

14' Коростелев пытается прострелить на Глотова — мимо, но «Трактор» сохраняет шайбу и меняет сочетание.

13' Закрепился в зоне «Трактор», Кэмпфер бросает — Исаев на месте!

12' «Трактор» начинает большинство с двух бросков, но оба мимо ворот Исаева!

12' Удаление у «Локомотива»! На вынужденные две минуты отдыха отправляется Даниил Бут после нарушения правил на Сергее Телегине!

12' «Трактор» попытался закрепиться в зоне «Локомотива», но шайба уходит за синюю линию после передачи.

11' Чуть более половины первого периода позади, «Локомотив» нанес 8 бросков в створ ворот Зака Фукале, а «Трактор» пока хватило трех попыток, чтобы распечатать Исаева.

10' Передача через все поле от Кэмпфера заканчивается офсайдом.

9' Старательно блокируют броски игроки «Трактора», очень агрессивно играет «Локомотив», по-спортивному злы ярославцы — это не может не радовать.

9' Никитин быстро отреагировал на пропущенную шайбу — Рихард Паник вышел в одну тройку с Полуниным и Красковским.

8' Дронов бросает — Шалунов заблокировал. Очень активно играют команды в первые минуты, шайба мечется то в одну сторону, то в другую.

8' Бросок от Каюмова — Коромыслов ловит на себя шайбу.

7' Отличная игра в атаке от «Локомотива», но не смогли ярославцы сравнять счет — передача на Красковского удалась, но самого центрфорварда хозяев плотно связал Сергей Телегин.

6' «Трактор» играет в полном составе.

5' ГОЛ! 0:1! Бадди Робинсон открывает счет в меньшинстве! Гернат не смог принять шайбу на синей линии и шайба медленно покатилась в сторону Исаева, которую подхватил американский форвард «Трактора» и беспощадно реализовал выход «один на один» против вратаря «Локо»!

4' Активно разыгрывает «лишнего» «Локо», но Фукале дважды спас свою команду!

3' Удаление у «Трактора»! Григорий Дронов отправляется отдыхать на 2 минуты после удара в голову.

3' Сурин вырывается в контратаку и находит передачей подключившегося Герната — Фукале спокойно справляется с броском словака.

2' Ярославцы вновь лучше на вбрасывании и идут хозяева в атаку, но пока «Трактору» ни тепло, ни холодно от резвости «железнодорожников» на старте встречи.

2' Дронов бросает от синей линии — Исаев ловит шайбу.

1' «Локомотив» выиграл вбрасывание и тут же активно начинают ярославцы, но пока до опасного момента было далековато.

1' Судьи произвели стартовое вбрасывание, матч начался!

До матча

18:51 Матч обслужит бригада арбитров во главе с Николаем Акузовским из Тольятти и Виктор Бирин из Москвы.

18:44 В минувшем матче Артур Каюмов не смог продолжить встречу, но нападающий ярославцев вновь выйдет в первом звене. Таким образом, форварду «Локомотива» удалось избежать серьезного повреждения после столкновения с защитником «Трактора» Логаном Дэем.

18:37 После гола и передачи в прошлой встрече, Максиму Шабанову осталось набрать одно очко, чтобы догнать лучшего бомбардира плей-офф Шелдона Рэмпала из «Салавата Юлаева». У форварда челябинской команды 20 (10+10), а у канадца из Уфы на счету 8 голов и 13 результативных передач.

18:30 Бенуа Гру по сравнению с прошедшим матчем не сделал ни единого изменения в составе и сочетаниях хоккеистов.

18:27 Игорь Никитин сделал единственное изменение в составе «Локомотива» — вместо Егора Тесанова выйдет Рихард Паник. Словак заявлен в качестве 13-го форварда. Также и изменились сочетания в нижних двух тройках нападения — вместе с Красковским и Полуниным сыграет Алексеев, а к Байрону Фрэзу в четвертую тройку отправляются Даниил Бут и Никита Кирьянов.

Составы команд

«Локомотив»

Вратарь: Исаев (Мельничук)

Защитники: Береглазов — Сергеев, Черепанов — Гернат, Рафиков — Елесин, Симашев

Нападающие: Каюмов — Шалунов — Березкин, Радулов — Иванов — Сурин, Алексеев — Красковский — Полунин, Кирьянов — Фрэз — Бут, Паник

«Трактор»

Вратарь: Фукале (Мыльников)

Защитники: Дронов — Кэмпфер, Блажиевский — Телегин, Коромыслов — Дэй

Нападающие: Шабанов — Кадейкин — Дер-Аргучинцев, Кравцов — Светлаков — Рольгизер-Горюнов, Коростелев — Ткачев — Глотов, Сафин — Робинсон — Жарков

«Локомотив»

«Локомотив» в третий раз в своей истории попал в финал Кубка Гагарина и статистика для «железнодорожников» крайне удручающая — ярославцы не могут одержать победу в семи матчах кряду в решающей серии и уже четвертую встречу подряд на своем льду заканчивают поражением.

В текущем плей-офф для «Локо» вторые матчи складываются намного лучше первых — во всех сериях команда Игоря Никитина неизменно забирала встречи под номером 2 (2:0 против «Торпедо», 4:1 против «Авангарда» и 2:1 против «Салавата Юлаева»)

«Трактор»

Для челябинцев это второй финал Кубка Гагарина в истории и «Трактор» уже может похвастаться второй гостевой победой подряд — в далеком 2013-м году «черно-белые» обыграли в Москве «Динамо» 4:3, но этого оказалось мало для борьбы в тот момент.

«Трактор» также неизменно побеждал во вторых матчах своих противостояний в текущем розыгрыше Кубка Гагарина — 2:1 ОТ против «Адмирала», 4:3 ОТ против минского «Динамо» и 3:2 против московского «Динамо».

Личные встречи

В регулярном сезоне команды между собой встречались дважды и во всех матчах победу одержал «Локомотив» — 5:3 в Челябинске и 4:2 в Ярославле.

В первом матче серии «Трактор» не только повел в финальном противостоянии, но и обыграл «железнодорожников» впервые с 2023 года. Тогда челябинцы выиграли в Ярославле со счетом 1:0. Между этими встречами «Локомотив» не проигрывал «черно-белым» на протяжении восьми встреч кряду, включая полуфинал Кубка Гагарина-2024.