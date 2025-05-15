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    Канада выдаст очередную результативную игру

    Канада — Австрия. Ставка (к. 1.86) и прогноз на хоккей, групповой этап чемпионата мира, 15 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Канада — Австрия
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    Сидни Кросби
    В рамках группового этапа чемпионата мира Канада сыграет с Австрией. Матч пройдет на «Авичи-Арене» 15 мая. Начало встречи — в 21:20 (мск). Ставка и прогноз на матч Канада — Австрия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2025. Группа A 15 Мая 2025 года

    Канада

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    •  Канада 21:20 Австрия

    Австрия

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    Канада

    Турнирное положение: В 3-х предыдущих матчах Канада набрала 9 очков, с которыми поднялась на 1-ю строчку в таблице группы A, по дополнительным цифрам опередив Швецию.

    Последние матчи: В настоящее время игры сборной Канады походят на тренировочные с учетом уровня соперников. Так, в первом туре «кленовые» на классе разобрались со Словенией — главным кандидатом на вылет — 4:0.

    Канада — Австрия: коэффициенты букмекеров

    Самую результативную встречу команда Дина Эвансона провела следом, разгромив Латвию — 7:1. В последнем матче канадцы без особого напряжения оформили сокрушительную победу над Францией — 5:0.

    Не сыграют: В составе сборной Канады нет кадровых потерь.

    Состояние команды: Канада планомерно движется к завершению группового этапа в числе лидеров. «Кленовые» остаются одними из немногих, кому еще не доводилось сталкиваться с потерей турнирных очков.

    Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею

    На фоне более скромных соперников команда Дина Эвансона продемонстрировала стабильную доминацию, контролируя темп и практически не допуская опасных ситуаций у своих ворот.

    Одним из очевидных факторов успеха Канады остается контроль шайбы в чужой зоне и нацеленность на броски. Вместе с тем глубина состава позволяет канадцам рассчитывать на преимущество в физике и исполнительском мастерстве.

    Австрия

    Турнирное положение: За 3 матча австрийцы заработали 2 очка. В таблице группы A команда разместилась на 6-м месте, на 2 турнирных пункта опережая Словению, находящуюся в зоне вылета.

    Последние матчи: На старте чемпионата мира Австрия выдала достойные в плане усердия матчи с соперниками из числа фаворитов, которым уступила при попытках навязать борьбу. В частности, проиграли австрийцы Финляндии — 1:2 и Швеции — 2:4.

    Все на текущий момент очки коллектив Роджера Бадера набрал в матче со Словакией, над которой одержал победу в серии буллитов после довольно упорных трех периодов игры — 3:2 Б.

    Не сыграют: У сборной Австрии кадровые потери отсутствуют.

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    • Состояние команды: В настоящее время Австрия подтверждает статус одного из главных аутсайдеров группы, хотя с турнирной точки зрения команда близка к тому, чтобы сохранить прописку в элите международного хоккея.

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    Ранее коллектив Роджера Бадера выдал достойную игру против Финляндии и Швеции, но ввиду весьма скромных возможностей на льду австрийцы попросту не готовы доводить подобные встречи до победных результатов.

    Несмотря на самоотверженность и нацеленность на плотную оборону, одной из главных проблем Австрии является снижение концентрации, что позволяет соперникам без труда реализовывать моменты.

    Статистика для ставок

    • Канада никому не проигрывает на протяжении 7 последних матчей во всех турнирах

    • В 3-х встречах группового этапа Канада разбила своих соперников с разницей в 3 4 шайбы и более

    • Только в одной игре из 3-х предыдущих Австрия пропустила больше 2 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Канады оценивается букмекерами в 1.03, ничья — в 21.0, а победа Австрии — в 37.0.

    На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.14, на тотал меньше 6.5 — за 1.74.

    Прогноз: Предстоящий матч будет складываться по классическому сценарию, в котором Канада захватит территорию и инициативу, а по итогу встречи — зафиксирует высокий процент реализации.

    Ставка: Индивидуальный тотал Канады больше 5 за 1.86.

    Прогноз: В предыдущих встречах с аутсайдерами в рамках общего этапа чемпионата мира команда Дина Эвансона одержала серию разгромных побед. Вероятно, такая же судьба ждет и Австрию.

    Ставка: Канада победит с форой -4 за 1.84.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Канада — Австрия?

    Матч Канада — Австрия состоится 15 мая 2025 года в 21:20 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Канада — Австрия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Индивидуальный тотал Канады больше 5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Канада — Австрия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Индивидуальный тотал Канады больше 5» с коэффициентом у букмекеров 1.86.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Канада — Австрия?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Канада — Австрия?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа Канады оценивается букмекерами в 1.03, ничья — в 21.0, а победа Австрии — в 37.0.

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    Канада — Австрия: прогноз и ставка за 1.86, статистика, коэффициенты матча 15.05.202521:20. Канада выдаст очередную результативную игру
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