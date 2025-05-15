Эспаньол — Барселона: 1.80 — ставка на исход и прогноз на матч Примеры

«Эспаньол» примет «Барселону» в матче 36-го тура испанской Примеры. Поединок пройдет 15 мая и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эспаньол» — «Барселона», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Эспаньол»

Турнирное положение: Команда занимает 16-е место в таблице Примеры с 39-ю очками в активе после 35-и туров. «Эспаньол» продолжает борьбу за сохранение прописки в чемпионате.

Дело в том, что команда опережает зону вылета на 5 очков за 3 тура до конца сезона. Если «Эспаньол» наберет минимум очков, то рискует вылететь из высшего дивизиона.

Последние матчи: В прошлом туре Примеры команда проиграла «Леганесу» со счетом 2:3, пропустив все голы уже в 1-м тайме. До этого «Эспаньол» также уступил «Бетису» (1:2).

Команда не может победить в Примере на протяжении 4-х последних матчей. За этот отрезок «Эспаньол» также проиграл «Вильярреалу» (0:1) и сыграл вничью с «Валенсией» (1:1).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: Жозе Катала и Брайан Оливан (у обоих — травмы).

Состояние команды: У «Эспаньола» продолжается кризисный период, команда вдруг начала проигрывать матч за матчем, рискуя провалиться до зоны вылета. В предстоящем поединке против «Барселоны» шансов также не так много.

Несмотря на это, «Эспаньол» неплохо выступает на своем поле, занимая по этому показателю 10-е место в лиге. Команда набрала 27 очков из 51-го возможного дома.

«Барселона»

Турнирное положение: «Сине-гранатовые» располагаются на 1-й позиции в чемпионате, набрав 82 очка за 35 туров. «Барселона» опережает «Реал» на 7 очков за 3 тура до конца сезона.

Расклад такой: если каталонцы победят «Эспаньол» в предстоящем матче, а «Реал» потеряет очки в своем поединке, то «сине-гранатовые» обеспечат себе чемпионство.

Последние матчи: В прошедшем поединке чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 4:3, совершив камбэк с 0:2. До этого команда проиграла «Интеру» (3:4 ДВ) в полуфинале Лиги чемпионов.

«Барселона» выиграла 5 последних матчей в Примере. За этот период «сине-гранатовые» одолели «Вальядолид» (2:1), «Мальорку» (1:0), «Сельту» (4:3) и «Леганес» (1:0).

Не сыграют: Иньиго Мартинес (перебор желтых карточек), Марк Берналь, Жюль Кунде и Пабло Торре (у всех — травмы).

Состояние команды: У «Барселоны» есть все для того, чтобы стать чемпионами. Команда также здорово выступает в гостях, занимая 1-е место в лиге по этому показателю.

В «Барселоне» есть связка форвардов, которая стабильно делает результат. Роберт Левандовский и Рафинья занимают 2-е и 4-е место в списке лучших бомбардиров Примеры соответственно.

Статистика для ставок

«Эспаньол» проиграл 3 последних матча в Примере

В последних 5-и встречах Примеры «Барселона» непременно побеждала

В последних 4-х очных встречах команды дважды играли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Барселоны» — 1.30, победа «Эспаньол» — 9.00, ничья — за 5.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.45 и 2.75 сооветственно.

Прогноз: «Барселона» начнет забивать голы уже в 1-м тайме.

Ставка: Индивидуальный тотал «Барселоны» 1 больше в 1-м тайме за 1.80.

Прогноз: «Эспаньол» будет бороться до конца, но у «сине-гранатовых» есть возможность обеспечить себе чемпионство...

Ставка: Победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.80.