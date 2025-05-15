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    «Сине-гранатовые» сделают важнейший шаг на пути к чемпионству

    Эспаньол — Барселона: 1.80 — ставка на исход и прогноз на матч Примеры

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    Ханс-Дитер Флик — главный тренер «Барселоны»
    «Эспаньол» примет «Барселону» в матче 36-го тура испанской Примеры. Поединок пройдет 15 мая и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эспаньол» — «Барселона», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 15 Мая 2025 года

    Эспаньол

  • Барселона
    •  Эспаньол 22:30 Барселона

    Барселона

  • Барселона
    •

    «Эспаньол»

    Турнирное положение: Команда занимает 16-е место в таблице Примеры с 39-ю очками в активе после 35-и туров. «Эспаньол» продолжает борьбу за сохранение прописки в чемпионате.

    Дело в том, что команда опережает зону вылета на 5 очков за 3 тура до конца сезона. Если «Эспаньол» наберет минимум очков, то рискует вылететь из высшего дивизиона.

    Эспаньол — Барселона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре Примеры команда проиграла «Леганесу» со счетом 2:3, пропустив все голы уже в 1-м тайме. До этого «Эспаньол» также уступил «Бетису» (1:2).

    Команда не может победить в Примере на протяжении 4-х последних матчей. За этот отрезок «Эспаньол» также проиграл «Вильярреалу» (0:1) и сыграл вничью с «Валенсией» (1:1).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: Жозе Катала и Брайан Оливан (у обоих — травмы).

    Состояние команды: У «Эспаньола» продолжается кризисный период, команда вдруг начала проигрывать матч за матчем, рискуя провалиться до зоны вылета. В предстоящем поединке против «Барселоны» шансов также не так много.

    Несмотря на это, «Эспаньол» неплохо выступает на своем поле, занимая по этому показателю 10-е место в лиге. Команда набрала 27 очков из 51-го возможного дома.

    «Барселона»

    Турнирное положение: «Сине-гранатовые» располагаются на 1-й позиции в чемпионате, набрав 82 очка за 35 туров. «Барселона» опережает «Реал» на 7 очков за 3 тура до конца сезона.

    Расклад такой: если каталонцы победят «Эспаньол» в предстоящем матче, а «Реал» потеряет очки в своем поединке, то «сине-гранатовые» обеспечат себе чемпионство.

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    • Последние матчи: В прошедшем поединке чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 4:3, совершив камбэк с 0:2. До этого команда проиграла «Интеру» (3:4 ДВ) в полуфинале Лиги чемпионов.

    «Барселона» выиграла 5 последних матчей в Примере. За этот период «сине-гранатовые» одолели «Вальядолид» (2:1), «Мальорку» (1:0), «Сельту» (4:3) и «Леганес» (1:0).

    Не сыграют: Иньиго Мартинес (перебор желтых карточек), Марк Берналь, Жюль Кунде и Пабло Торре (у всех — травмы).

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    Состояние команды: У «Барселоны» есть все для того, чтобы стать чемпионами. Команда также здорово выступает в гостях, занимая 1-е место в лиге по этому показателю.

    В «Барселоне» есть связка форвардов, которая стабильно делает результат. Роберт Левандовский и Рафинья занимают 2-е и 4-е место в списке лучших бомбардиров Примеры соответственно.

    Статистика для ставок

    • «Эспаньол» проиграл 3 последних матча в Примере

    • В последних 5-и встречах Примеры «Барселона» непременно побеждала

    • В последних 4-х очных встречах команды дважды играли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Барселоны» — 1.30, победа «Эспаньол» — 9.00, ничья — за 5.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.45 и 2.75 сооветственно.

    Прогноз: «Барселона» начнет забивать голы уже в 1-м тайме.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Барселоны» 1 больше в 1-м тайме за 1.80.

    Прогноз: «Эспаньол» будет бороться до конца, но у «сине-гранатовых» есть возможность обеспечить себе чемпионство...

    Ставка: Победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Эспаньол — Барселона?

    Матч Эспаньол — Барселона состоится 15 мая 2025 года в 22:30 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Эспаньол — Барселона?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Индивидуальный тотал «Барселоны» 1 больше в 1-м тайме..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Эспаньол — Барселона?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Индивидуальный тотал «Барселоны» 1 больше в 1-м тайме.» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Эспаньол — Барселона?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Эспаньол — Барселона?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Барселоны» — 1.30, победа «Эспаньол» — 9.00, ничья — за 5.70.

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    Эспаньол — Барселона: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 15.05.202522:30. «Сине-гранатовые» сделают важнейший шаг на пути к чемпионству
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