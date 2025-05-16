ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ШикуновАлександр Шикунов: Спад «Спартака» — из-за провальных трансферов и зимних сборов Реал — МальоркаПоследнее чудо «Бернабеу»: «Реал» отложил титул «Барселоны» победой над «Мальоркой» Милан — БолоньяОжидание длиной в полвека: «Болонья» взяла Кубок Италии
    Все новости спорта

    «Виннипег» сократит отставание в серии?

    Виннипег — Даллас. Ставка (к. 2.45), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 16 мая 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Даллас Старз Прогнозы на Виннипег Джетс
    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Даллас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Виннипег»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 16 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Виннипег» — «Даллас», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. Кубок Стэнли 16 Мая 2025 года

    Виннипег

  • Кубок Стэнли
    •  Виннипег 04:30 Даллас

    Даллас

  • Кубок Стэнли
    •

    «Виннипег»

    Турнирное положение: Шансы «Виннипега» на проход по дистанции дальше стремительно близятсяк нулю.

    Последние матчи: Хеллебайк спас «Виннипег» только один раз в текущей серии, а это очень мало, чтобы рассчитывать на проход дальше.

    Виннипег — Даллас: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Официально «Виннипег» без травмированных игроков, но встречу может пропустить Стэнли.

    Общий тонус клуба: На домашнем льду против «Далласа» у «Джетс» вполне может хватить ресурсов для важной победы.

    «Даллас»

    Турнирное положение: Пока что «Даллас» без вопросов разбирается с победителем регулярного сезона, хотя многие поклонники хоккея рассчитывали на противоположное.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Два последних матча «Даллас» провел образцово показательно, поэтому неудивительно, что ему удалось записать на свой счет две победы.

    Травмированные игроки: У «Далласа» на длительный срок выбыл Лундквист, который травмировал плечо.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Общий тонус клуба: Запала на третью победу подряд может не хватить, поэтому в техасцам лучше приберечь силы на шестой матч серии.

    Статистика для ставок

    • За семь последних домашних поединков «Виннипег» проиграл лишь раз

    • «Даллас» в четырех последних гостевых матчах одержал только одну победу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.45, на ничью — 4.15, на гостей — 2.62.

    Прогноз: «Виннипегу» отступать некуда, поэтому он отдаст все силы, но заберет себе победу в этой игре.

    Альтернативный прогноз: Вполне можно ждать результативного поединка.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.45.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.46.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Виннипег — Даллас?

    Матч Виннипег — Даллас состоится 16 мая 2025 года в 04:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Виннипег — Даллас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Виннипег — Даллас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.45.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Виннипег — Даллас?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Виннипег — Даллас?

    Коэффициенты букмекеров: : на хозяев дают коэффициент 2.45, на ничью — 4.15, на гостей — 2.62.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Миннесота — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Вегас — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Сан-Хосе Эрткуэйкс — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 05:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Хиджиката — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Рахимова — Утидзима
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Грикспор — Харрис
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Алга — Узген
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Алдиер — Кыргызалтын
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Хуркач — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Бегу — Бондар
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Паолини — Стернс
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Анисимова — Мартич
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Швейцария — Германия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  1.69
  • Прогноз на матч Мбоко — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Виннипег — Даллас: прогноз и ставка за 2.45, статистика, коэффициенты матча 16.05.202504:30. «Виннипег» сократит отставание в серии?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры