Виннипег — Даллас. Ставка (к. 2.45), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 16 мая 2025 года

Виннипег
Даллас
«Виннипег»
Турнирное положение: Шансы «Виннипега» на проход по дистанции дальше стремительно близятсяк нулю.
Последние матчи: Хеллебайк спас «Виннипег» только один раз в текущей серии, а это очень мало, чтобы рассчитывать на проход дальше.
Виннипег — Даллас: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Официально «Виннипег» без травмированных игроков, но встречу может пропустить Стэнли.
Общий тонус клуба: На домашнем льду против «Далласа» у «Джетс» вполне может хватить ресурсов для важной победы.
«Даллас»
Турнирное положение: Пока что «Даллас» без вопросов разбирается с победителем регулярного сезона, хотя многие поклонники хоккея рассчитывали на противоположное.
Последние матчи: Два последних матча «Даллас» провел образцово показательно, поэтому неудивительно, что ему удалось записать на свой счет две победы.
Травмированные игроки: У «Далласа» на длительный срок выбыл Лундквист, который травмировал плечо.
Общий тонус клуба: Запала на третью победу подряд может не хватить, поэтому в техасцам лучше приберечь силы на шестой матч серии.
Статистика для ставок
- За семь последних домашних поединков «Виннипег» проиграл лишь раз
- «Даллас» в четырех последних гостевых матчах одержал только одну победу
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.45, на ничью — 4.15, на гостей — 2.62.
Прогноз: «Виннипегу» отступать некуда, поэтому он отдаст все силы, но заберет себе победу в этой игре.
- 1.83Локомотив — Трактор: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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- 1.82Вашингтон — Каролина: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Вполне можно ждать результативного поединка.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.45.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.46.