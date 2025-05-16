Виннипег — Даллас. Ставка (к. 2.45), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 16 мая 2025 года

В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 16 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Виннипег» — «Даллас», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Виннипег»

Турнирное положение: Шансы «Виннипега» на проход по дистанции дальше стремительно близятсяк нулю.

Последние матчи: Хеллебайк спас «Виннипег» только один раз в текущей серии, а это очень мало, чтобы рассчитывать на проход дальше.

Травмированные игроки: Официально «Виннипег» без травмированных игроков, но встречу может пропустить Стэнли.

Общий тонус клуба: На домашнем льду против «Далласа» у «Джетс» вполне может хватить ресурсов для важной победы.

«Даллас»

Турнирное положение: Пока что «Даллас» без вопросов разбирается с победителем регулярного сезона, хотя многие поклонники хоккея рассчитывали на противоположное.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Два последних матча «Даллас» провел образцово показательно, поэтому неудивительно, что ему удалось записать на свой счет две победы.

Травмированные игроки: У «Далласа» на длительный срок выбыл Лундквист, который травмировал плечо.

Общий тонус клуба: Запала на третью победу подряд может не хватить, поэтому в техасцам лучше приберечь силы на шестой матч серии.

Статистика для ставок

За семь последних домашних поединков «Виннипег» проиграл лишь раз

«Даллас» в четырех последних гостевых матчах одержал только одну победу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.45, на ничью — 4.15, на гостей — 2.62.

Прогноз: «Виннипегу» отступать некуда, поэтому он отдаст все силы, но заберет себе победу в этой игре.

Альтернативный прогноз: Вполне можно ждать результативного поединка.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.45.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.46.