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    «Денвер» заберёт шестую игру у «Оклахомы»?

    Денвер — Оклахома. Ставка (к. 2.50) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 16 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Оклахома»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер»
    В шестом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет на стадионе «Болл Арена» 16 мая. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Оклахома», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Денвер»

    Путь в плей-офф: В первом круге плей-офф «Денвер» «Лос-Анджелес Клипперс» лишь в седьмой встрече (4:3 — победа в серии).

    Последние матчи: «Денвер» оказался в роли догоняющей команды, проиграв «Оклахоме» во втором матче подряд (87:92, 105:112).

    Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «самородков» находится Дарон Холмс.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Денвер» одержал две победы в последних пяти матчах с «Оклахомой».

    «Оклахома»

    Путь в плей-офф: «Оклахома» в первом раунде плей-офф «свипнула» «Мемфис», обыграв соперника четыре раза.

    Последние матчи: «Громобойцы» нанесли поражение «Денверу» (112:105) и вышли вперёд в серии. Вклад в победу команды внёс Шэй Гилджес-Александер, забросив в кольцо соперника 31 очко.

    Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.

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    Состояние команды: «Оклахома» в последних матчах одержала три победы и потерпела два поражения.

    Статистика для ставок

    • «Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции

    • «Денвер» занял 4 место в Западной конференции

    • «Оклахома» обыгрывает «Денвер» в серии 3:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Денвера» — 2.50.

    ТБ 214.5 и ТМ 214.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: Лидер «Денвера» Никола Йокич стал лучшим игроком пятой встречи противостояния с «Оклахомой», так что он может сыграть важную роль в предстоящем поединке с «громобойцами». Предлагаем рискнуть и поставить на победу «Денвера».

    Ставка: Победа «Денвера» с коэффициентом 2.50.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 214.5 с коэффициентом 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Денвер — Оклахома?

    Матч Денвер — Оклахома состоится 16 мая 2025 года в 03:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Денвер — Оклахома?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Денвера».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Денвер — Оклахома?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Денвера»» с коэффициентом у букмекеров 2.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Денвер — Оклахома?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Денвер — Оклахома?

    Коэффициенты букмекеров: : «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Денвера» — 2.50.

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    Денвер — Оклахома: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 16.05.202503:30. «Денвер» заберёт шестую игру у «Оклахомы»?
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