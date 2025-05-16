Денвер — Оклахома. Ставка (к. 2.50) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 16 мая 2025 года

В шестом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет на стадионе «Болл Арена» 16 мая. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Оклахома», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Денвер»

Путь в плей-офф: В первом круге плей-офф «Денвер» «Лос-Анджелес Клипперс» лишь в седьмой встрече (4:3 — победа в серии).

Последние матчи: «Денвер» оказался в роли догоняющей команды, проиграв «Оклахоме» во втором матче подряд (87:92, 105:112).

Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «самородков» находится Дарон Холмс.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Денвер» одержал две победы в последних пяти матчах с «Оклахомой».

«Оклахома»

Путь в плей-офф: «Оклахома» в первом раунде плей-офф «свипнула» «Мемфис», обыграв соперника четыре раза.

Последние матчи: «Громобойцы» нанесли поражение «Денверу» (112:105) и вышли вперёд в серии. Вклад в победу команды внёс Шэй Гилджес-Александер, забросив в кольцо соперника 31 очко.

Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.

Состояние команды: «Оклахома» в последних матчах одержала три победы и потерпела два поражения.

Статистика для ставок

«Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции

«Денвер» занял 4 место в Западной конференции

«Оклахома» обыгрывает «Денвер» в серии 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Денвера» — 2.50.

ТБ 214.5 и ТМ 214.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Лидер «Денвера» Никола Йокич стал лучшим игроком пятой встречи противостояния с «Оклахомой», так что он может сыграть важную роль в предстоящем поединке с «громобойцами». Предлагаем рискнуть и поставить на победу «Денвера».

Ставка: Победа «Денвера» с коэффициентом 2.50.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 214.5 с коэффициентом 1.90.