Традиционный суперэкспресс из предстоящих матчей европейского уик-энда.

«Барселона» — «Алавес»

Футбол. Чемпионат Испании. 23-й тур

«Барселона» несколько дней назад прервала серию из шести побед. Команда Рональда Кумана проиграла «Севилье» в первом матче полуфинала Кубка Испании. Но несмотря на это, мы готовы повторить — «Барса» снова показала огненный футбол. Результат на этот раз отрицательный, но играют каталонцы действительно здорово.

В Ла Лиге «Барселона» пока что только третья, но на этой неделе в чемпионскую гонку, похоже, снова вернулась интрига. Благодаря «Сельте», которая сенсационно отобрала очки у «Атлетико» в мадридском матче, отставание от первого места составляет теперь восемь очков. По-прежнему немало, но где гарантия, что «Атлетико» не продолжит ошибаться?

В общем, ждем от «Барселоны» уверенную игру и очередную победу. «Алавес» хоть и упертый, но против такой «Барсы» вряд ли выстоит.

Ставка: тотал «Барселоны» больше 2,0 за 1.55.

«Специя» — «Милан»

Футбол. Чемпионат Италии. 22-й тур

«Милан» в конце января проиграл два матча, сначала «Аталанте» в рамках чемпионата, а потом «Интеру» в Кубке Италии, и сразу же начались разговоры о спаде. Но ничего подобного, «Милан», к счастью для тех, кто устал от бесконечных триумфов «Ювентуса», очень быстро пришел в себя.

В прошлом туре «россонери» разгромили «Кротоне», а перед этим выиграли у «Болоньи». Благодаря этим победам «Милан» продолжает лидировать, но «Интер» по-прежнему рядом. Терять очки нельзя. Тем более и «Ювентус» уже не так далеко.

«Специя» умеет удивлять, не так давно эта команда умудрилась обыграть «Наполи» и выбить из Кубка Италии «Рому», но повторить то же самое против Златана Ибрагимовича и остальной миланской банды будет непросто.

Ставка: победа «Милана» с форой (-1,0) за 1.86.

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»

Футбол. Чемпионат Англии. 24-й тур

А здесь и рассуждать не о чем. Монструозный «Манчестер Сити» против «Тоттенхэма», который по ходу сезона превратился из претендента на место в топ-4 в типичного середняка. Футбол «Тоттенхэма» в последнее время — очень удручающее зрелище.

И вопрос, как долго еще в Лондоне будут терпеть Жозе Моуринью, уже не выглядит таким уж странным. Игра, результаты и все остальное наверняка заставляют страдать болельщиков «Тоттенхэма».

И после матча с «Манчестер Сити» настроения вряд ли поменяются. Команда Хосепа Гвардиолы совсем недавно размазала «Ливерпуль», продлила победную серию в АПЛ до 10-ти матчей, и сложно поверить, что у «Тоттенхэма» хватит прыти остановить эту машину.

Ставка: тотал «Манчестер Сити» больше 2,0 за 1.71.

«Вест Бромвич» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Англии. 24-й тур

Сложно ждать сенсацию там, где будет играть команда, пропустившая уже больше полсотни мячей. «Вест Бромвич» на данный момент, пожалуй, худшая команда АПЛ. В элитном дивизионе с такой игрой действительно нечего делать.

«Манчестер Юнайтед» просто задавит соперника, это очевидно. Нападение «красных дьяволов» порой выглядит очень внушительно. Не всегда, конечно, но в большинстве матчей соперникам «МЮ» тяжело обороняться против Маркуса Рэшфорда, Бруну Фернандеша и остальных звезд.

В общем, вопрос только в том, сколько пропустит «Вест Бромвич» — много или мало.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.34.

«Айнтрахт» — «Кельн»

Футбол. Чемпионат Германии. 21-й тур

«Айнтрахт» уже четвертый, и есть все основания говорить о том, что в следующем сезоне команда из Франкфурта сыграет в Лиге чемпионов.

В этом году «Айнтрахт» выиграл шесть из семи матчей в рамках Бундеслиги. Еще в одном встрече — гостевой с «Фрайбургом» — была зафиксирована ничья. Общая разница мячей — 20:7. Больше «Айнтрахта» в этом чемпионате забила только «Бавария».

«Айнтрахт», если не будет никаких форс-мажорных ситуаций, должен спокойно побеждать и «Кельн».

Ставка: победа «Айнтрахта» за 1.50.

«Монако» — «Лорьян»

Футбол. Чемпионат Франции. 25-й тур

Теперь уже точно можно говорить, что «Монако» — тоже претендент на чемпионский титул. Пока что команда Нико Ковача четвертая, но последние результаты, а, главное, игра монегасков, четко указывают на то, что конкурентам пора напрячься.

Победная серия «Монако» в чемпионате составляет уже семь матчей, а беспроигрышная — девять. И как ни странно, по количеству забитых мячей команда Александра Головина сейчас уступает только «Пари Сен-Жермен».

В прошлом туре «Монако» выиграл у «Нима» со счетом 4:3, а Головин оформил хет-трик и сделал результативную передачу. Любые ошибки в обороне компенсирует удивительно бодрая игра команды в атаке.

А «Лорьяну», кстати, «Монако» в матче первого круга забил еще больше — пять мячей.

Ставка: победа «Монако» за 1.39.

Общий коэффициент — 13.77.