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    Сохранит ли «Бетис» реальные шансы на Лигу чемпионов?

    Райо Вальекано — Бетис: Гости на три очка отстают от топ-5, но сократят ли они этот дефицит? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 2.05

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    15 мая в 36-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Бетис». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Бетис», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 15 Мая 2025 года

    Райо Вальекано

  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 20:00 Бетис

    Бетис

  • Севилья
    •

    «Райо Вальекано»

    Турнирное положение: «Райо Вальекано» после 35-ти поединков испанского первенства набрал 47 пунктов и борется за попадание в еврокубки.

    Команда находится на восьмой строчке таблицы в зоне континентальных турниров (топ-8) и лишь по дополнительным показателям опережает девятую позицию.

    Райо Вальекано — Бетис: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 35-го тура национального чемпионата мадридский клуб на выезде одержал победу над «Лас-Пальмасом» (1:0).

    Перед этим в поединке 34-го тура испанского первенства коллектив в домашниих стенах также набрал максимум очков, переиграв «Хетафе» с результатом 1:0.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Сисс, Рауль де Томас, Рани Нтека, Хони Монтиель и Мумен, дисквалифицирован — Паласон.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Райо Вальекано» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

    Это свидетельствует о неплохих шансах хозяев по крайней мере на один балл, особенно на своем поле, тем не менее, ему будет противостоять более сильный соперник в хорошей форме.

    Хорхе де Фрутос, Альваро Гарсия и Пате Сисс — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге с четырьмя голами.

    «Бетис»

    Турнирное положение: «Бетис» после 35-ти поединков испанского первенства набрал 58 пунктов и борется за попадание в Лигу чемпионов.

    Команда находится на шестой строчке в тунирной таблице с отставанием в три балла от зоны главного еврокубка (топ-5), поэтому ей важно не терять очки в последних турах.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 35-го тура испанского первенства севильский клуб на своем поле сыграл вничью с «Осасуной» — 1:1.

    Перед этим в поединке, который был ответным в полуфинале Лиги конференций, коллектив теперь уже в чужих стенах также разошелся мировой с «Фиорентиной» (2:2) и вышел в финал.

    Не сыграют: травмированы — Марк Рока, Бельерин, Диего Льоренте и Авила, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Бетис» четырежды победил, а в семи последних поединках ни разу не проиграл.

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    Это свидетельствует о неплохих шансах хозяев на три очка, хотя добиться такого результата будет непросто, если учесть неплохую форму соперника, а также фактор чужого поля.

    Иско и Джовани Ло Чельсо — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Райо Вальекано» забивала только одна команда

    • в четырех из шести последних матчей «Бетис» выиграл

    • в пяти из шести последних матчей «Бетиса» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.05, победа «Райо Вальекано» — в 3.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.75.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    При этом в трех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Бетиса».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Райо Вальекано — Бетис?

    Матч Райо Вальекано — Бетис состоится 15 мая 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Райо Вальекано — Бетис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Райо Вальекано — Бетис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Райо Вальекано — Бетис?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Райо Вальекано — Бетис?

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.05, победа «Райо Вальекано» — в 3.10.

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    Райо Вальекано — Бетис: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 15.05.202520:00. Сохранит ли «Бетис» реальные шансы на Лигу чемпионов?
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