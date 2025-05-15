Райо Вальекано — Бетис: Гости на три очка отстают от топ-5, но сократят ли они этот дефицит? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 2.05

Райо Вальекано
Бетис
«Райо Вальекано»
Турнирное положение: «Райо Вальекано» после 35-ти поединков испанского первенства набрал 47 пунктов и борется за попадание в еврокубки.
Команда находится на восьмой строчке таблицы в зоне континентальных турниров (топ-8) и лишь по дополнительным показателям опережает девятую позицию.
Райо Вальекано — Бетис: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 35-го тура национального чемпионата мадридский клуб на выезде одержал победу над «Лас-Пальмасом» (1:0).
Перед этим в поединке 34-го тура испанского первенства коллектив в домашниих стенах также набрал максимум очков, переиграв «Хетафе» с результатом 1:0.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированы — Сисс, Рауль де Томас, Рани Нтека, Хони Монтиель и Мумен, дисквалифицирован — Паласон.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Райо Вальекано» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.
Это свидетельствует о неплохих шансах хозяев по крайней мере на один балл, особенно на своем поле, тем не менее, ему будет противостоять более сильный соперник в хорошей форме.
Хорхе де Фрутос, Альваро Гарсия и Пате Сисс — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге с четырьмя голами.
«Бетис»
Турнирное положение: «Бетис» после 35-ти поединков испанского первенства набрал 58 пунктов и борется за попадание в Лигу чемпионов.
Команда находится на шестой строчке в тунирной таблице с отставанием в три балла от зоны главного еврокубка (топ-5), поэтому ей важно не терять очки в последних турах.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 35-го тура испанского первенства севильский клуб на своем поле сыграл вничью с «Осасуной» — 1:1.
Перед этим в поединке, который был ответным в полуфинале Лиги конференций, коллектив теперь уже в чужих стенах также разошелся мировой с «Фиорентиной» (2:2) и вышел в финал.
Не сыграют: травмированы — Марк Рока, Бельерин, Диего Льоренте и Авила, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Бетис» четырежды победил, а в семи последних поединках ни разу не проиграл.
Это свидетельствует о неплохих шансах хозяев на три очка, хотя добиться такого результата будет непросто, если учесть неплохую форму соперника, а также фактор чужого поля.
Иско и Джовани Ло Чельсо — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге с восемью голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Райо Вальекано» забивала только одна команда
- в четырех из шести последних матчей «Бетис» выиграл
- в пяти из шести последних матчей «Бетиса» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.05, победа «Райо Вальекано» — в 3.10.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.75.
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.
При этом в трех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Бетиса».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25