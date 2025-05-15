Синнер — Рууд. Ставка (к. 2.08) и прогноз на Мастерс в Риме 15 мая 2025 года

Итальянец Янник Синнер сыграет против норвежца Каспера Рууда в четвертьфинале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Рууд, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Синнер

Янник на этой неделе спокойно приближается к очередному титулу.

В первом матче после дисквалификации итальянский теннисист одержал победу над аргентинцем Мариано Навоне — 6:3, 6:4.

В третьем раунде Синнер выиграл у нидерландца Йеспера де Йонга — 6:4, 6:2.

В 1/8 финала первая ракетка мира остановил аргентинца Франсиско Серундоло — 7:6, 6:3.

Прогнозы на теннис

Победная серия Синнера теперь составляет 24 матча. Последний раз он проигрывал еще в октябре, когда уступил Карлосу Алькарасу в финале турнира в Пекине.

Рууд

Каспер дошел до четвертьфинала на третьем турнире подряд.

Более того, победная серия норвежского теннисиста составляет уже девять матчей, и на этом отрезке он отдал лишь один сет.

В начале мая Рууд выиграл «Мастерс» в Мадриде. В решающем матче он одержал победу над британцем Джеком Дрейпером.

В 1/8 финала римского «Мастерса» Рууд выиграл у испанца Хауме Муньяра — 6:3, 6:4.

В стартовом матче Каспер одержал волевую победу над представителем Казахстана Александром Бубликом — 6:4, 4:6, 6:3.

В третьем круге его соперником был Маттео Берреттини. Рууд выиграл первый сет со счетом 7:5, а в начале второго итальянец отказался от продолжения борьбы из-за травмы.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.23, победу Рууда букмекеры предлагают за 3.61.

Прогноз: у этого матча интересная афиша, но интрига здесь просто отсутствует — Янник спокойно обыграет норвежца. К слову, сейчас в этом противостоянии счет 4-0 в пользу итальянского теннисиста. В предыдущих матчах Рууд не взял у Синнера ни одного сета.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-4,5) за 2.08.