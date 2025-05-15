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    Синнер продлит серию побед над Руудом?

    Синнер — Рууд. Ставка (к. 2.08) и прогноз на Мастерс в Риме 15 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Рууд
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против норвежца Каспера Рууда в четвертьфинале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Рууд, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Синнер

    Янник на этой неделе спокойно приближается к очередному титулу.

    В первом матче после дисквалификации итальянский теннисист одержал победу над аргентинцем Мариано Навоне — 6:3, 6:4.

    В третьем раунде Синнер  выиграл у нидерландца Йеспера де Йонга — 6:4, 6:2.

    В 1/8 финала первая ракетка мира остановил аргентинца Франсиско Серундоло — 7:6, 6:3.

    Прогнозы на теннис

    Победная серия Синнера теперь составляет 24 матча. Последний раз он проигрывал еще в октябре, когда уступил Карлосу Алькарасу в финале турнира в Пекине.

    Рууд

    Каспер дошел до четвертьфинала на третьем турнире подряд.

    Более того, победная серия норвежского теннисиста составляет уже девять матчей, и на этом отрезке он отдал лишь один сет.

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    • В начале мая Рууд выиграл «Мастерс» в Мадриде. В решающем матче он одержал победу над британцем Джеком Дрейпером.

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    В 1/8 финала римского «Мастерса» Рууд выиграл у испанца Хауме Муньяра — 6:3, 6:4.

    В стартовом матче Каспер одержал волевую победу над представителем Казахстана Александром Бубликом — 6:4, 4:6, 6:3.

    В третьем круге его соперником был Маттео Берреттини. Рууд выиграл первый сет со счетом 7:5, а в начале второго итальянец отказался от продолжения борьбы из-за травмы.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.23, победу Рууда букмекеры предлагают за 3.61.

    Прогноз: у этого матча интересная афиша, но интрига здесь просто отсутствует — Янник спокойно обыграет норвежца. К слову, сейчас в этом противостоянии счет 4-0 в пользу итальянского теннисиста. В предыдущих матчах Рууд не взял у Синнера ни одного сета.

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-4,5) за 2.08.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Синнер — Рууд?

    Матч Синнер — Рууд состоится 15 мая 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Синнер — Рууд?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Синнера с форой по геймам (-4,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Синнер — Рууд?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Синнера с форой по геймам (-4,5)» с коэффициентом у букмекеров 2.08.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Синнер — Рууд?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Синнер — Рууд?

    Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.23, победу Рууда букмекеры предлагают за 3.61.

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    Синнер — Рууд: прогноз и ставка за 2.08, статистика, коэффициенты матча 15.05.202520:00. Синнер продлит серию побед над Руудом?
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