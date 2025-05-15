Арнабольди — Бублик. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Турине 15 мая 2025 года

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против итальянца Федерико Арнабольди во втором круге «челленджера» в Турине (Италия). Матч пройдет 15 мая, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Арнабольди — Бублик, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Арнабольди

Федерико в первом раунде одержал волевую победу над американцем Итаном Куинном (2:6, 6:2, 7:5), который в прошлом месяце прошлую квалификацию на престижных турнирах в Барселоне и Мадриде.

Этой весной итальянский теннисист провел на грунте 13 матчей. На этом отрезке у него восемь побед и пять поражений.

Ранее Арнаблольди дошел до четвертьфинала на грунтовых «челленджерах» в Неаполе, Монце и Риме.

Прогнозы на теннис

На «Мастерсе» в Риме Федерико проиграл во втором раунде квалификации финну Отто Виртанену.

Бублик

Уже сейчас можно сказать, что Саша достойно провел часть сезона на своем нелюбимом покрытии.

В середине апреля теннисист из Казахстана прошел квалификации на «пятисотнике» в Мюнхене.

Вскоре после этого Бублик дошел до четвертого круга на «Мастерсе» в Мадриде, повторив там свой прошлогодний результат.

При этом в столице Испании Бублик, прежде чем проиграть Якубу Меншику, остановил Алекса Микельсена, Алексея Попырина и Андрея Рублева.

На «Мастерсе» в Риме Саша выиграл у Романа Сафиуллина, после чего уступил Касперу Рууду (4:6, 6:4, 3:6).

В первом раунде текущего турнира Бублик разгромил итальянца Маттео Джиганте — 6:3, 6:1.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Арнабольди в этом матче можно поставить за 3.90, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.22.

Прогноз: Саша продолжает делать всё возможное ради того, чтобы как можно скорее вернуться в топ-50. Именно это мотивирует его стараться даже на грунте. Скорее всего, Бублику снова хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Бублика с форой по геймам (-4,5) за 1.92.