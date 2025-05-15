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    Бублик обыграет еще одного итальянца?

    Арнабольди — Бублик. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Турине 15 мая 2025 года

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    Александр Бублик
    Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против итальянца Федерико Арнабольди во втором круге «челленджера» в Турине (Италия). Матч пройдет 15 мая, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Арнабольди — Бублик, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Арнабольди

    Федерико в первом раунде одержал волевую победу над американцем Итаном Куинном (2:6, 6:2, 7:5), который в прошлом месяце прошлую квалификацию на престижных турнирах в Барселоне и Мадриде.

    Этой весной итальянский теннисист провел на грунте 13 матчей. На этом отрезке у него восемь побед и пять поражений.

    Ранее Арнаблольди дошел до четвертьфинала на грунтовых «челленджерах» в Неаполе, Монце и Риме.

    Прогнозы на теннис

    На «Мастерсе» в Риме Федерико проиграл во втором раунде квалификации финну Отто Виртанену.

    Бублик

    Уже сейчас можно сказать, что Саша достойно провел часть сезона на своем нелюбимом покрытии.

    В середине апреля теннисист из Казахстана прошел квалификации на «пятисотнике» в Мюнхене.

    Вскоре после этого Бублик дошел до четвертого круга на «Мастерсе» в Мадриде, повторив там свой прошлогодний результат.

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    При этом в столице Испании Бублик, прежде чем проиграть Якубу Меншику, остановил Алекса Микельсена, Алексея Попырина и Андрея Рублева.

    На «Мастерсе» в Риме Саша выиграл у Романа Сафиуллина, после чего уступил Касперу Рууду (4:6, 6:4, 3:6).

    В первом раунде текущего турнира Бублик разгромил итальянца Маттео Джиганте — 6:3, 6:1.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Арнабольди в этом матче можно поставить за 3.90, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.22.

    Прогноз: Саша продолжает делать всё возможное ради того, чтобы как можно скорее вернуться в топ-50. Именно это мотивирует его стараться даже на грунте. Скорее всего, Бублику снова хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Бублика с форой по геймам (-4,5) за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Арнабольди — Бублик?

    Матч Арнабольди — Бублик состоится 15 мая 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Арнабольди — Бублик?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Бублика с форой по геймам (-4,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Арнабольди — Бублик?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Бублика с форой по геймам (-4,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Арнабольди — Бублик?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Арнабольди — Бублик?

    Коэффициенты букмекеров: на Арнабольди в этом матче можно поставить за 3.90, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.22.

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    Арнабольди — Бублик: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 15.05.202520:00. Бублик обыграет еще одного итальянца?
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