Арнабольди — Бублик. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Турине 15 мая 2025 года

Арнабольди
Федерико в первом раунде одержал волевую победу над американцем Итаном Куинном (2:6, 6:2, 7:5), который в прошлом месяце прошлую квалификацию на престижных турнирах в Барселоне и Мадриде.
Этой весной итальянский теннисист провел на грунте 13 матчей. На этом отрезке у него восемь побед и пять поражений.
Ранее Арнаблольди дошел до четвертьфинала на грунтовых «челленджерах» в Неаполе, Монце и Риме.
На «Мастерсе» в Риме Федерико проиграл во втором раунде квалификации финну Отто Виртанену.
Бублик
Уже сейчас можно сказать, что Саша достойно провел часть сезона на своем нелюбимом покрытии.
В середине апреля теннисист из Казахстана прошел квалификации на «пятисотнике» в Мюнхене.
Вскоре после этого Бублик дошел до четвертого круга на «Мастерсе» в Мадриде, повторив там свой прошлогодний результат.
При этом в столице Испании Бублик, прежде чем проиграть Якубу Меншику, остановил Алекса Микельсена, Алексея Попырина и Андрея Рублева.
На «Мастерсе» в Риме Саша выиграл у Романа Сафиуллина, после чего уступил Касперу Рууду (4:6, 6:4, 3:6).
В первом раунде текущего турнира Бублик разгромил итальянца Маттео Джиганте — 6:3, 6:1.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Арнабольди в этом матче можно поставить за 3.90, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.22.
Прогноз: Саша продолжает делать всё возможное ради того, чтобы как можно скорее вернуться в топ-50. Именно это мотивирует его стараться даже на грунте. Скорее всего, Бублику снова хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.
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Рекомендуемая ставка: победа Бублика с форой по геймам (-4,5) за 1.92.