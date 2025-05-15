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    Приблизится ли «Атлетико» к «Реалу»?

    Осасуна — Атлетико: 1.90 — прогноз и ставка на Ла Лигу

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    Прогноз и ставки на «Осасуна» — «Атлетико»
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    Александер Сёрлот
    15 мая в 36-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Осасуна» и «Атлетико». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Осасуна» — «Атлетико», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 15 Мая 2025 года

    Осасуна

  • Памплона
    •  Осасуна 20:00 Атлетико

    Атлетико

  • Мадрид
    •

    «Осасуна»

    Турнирное положение: «Осасуна» после 35-ти поединков испанского первенства набрал 45 пунктов и борется за попадание в еврокубки.

    Команда находится на девятой строчке таблицы, на два очка отставая от зоны еврокубков (топ-8), а также на два балла опережая ближайшего преследователя — «Реал Сосьедад».

    Осасуна — Атлетико: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 35-го тура национального чемпионата баскский клуб на чужом поле сыграл вничью с «Бетисом» (1:1).

    Перед этим в поединке 34-го тура испанского первенства коллектив также на выездной арене теперь уже остался без очков, проиграв «Вильярреалу» с результатом 2:4.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмирован — Монкайола, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Осасуна» проиграла лишь раз при трех победах и трех ничьих.

    Это свидетельствует о неплохих шансах хозяев на один балл, особенно на своем поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

    Анте Будимир — лучший бомбардиры команды в Ла Лиге с 19-ю голами

    «Атлетико»

    Турнирное положение: «Атлетико» после 35-ти поединков испанского первенства набрал 70 пунктов и уже вышел в Лигу чемпионов следующего сезона.

    Команда находится на третьей строчке в таблице с отставанием в пять баллов от второго в таблице «Реала», а также с отрывом в шесть баллов от четвертого — «Атлетика».

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 35-го тура испанского первенства мадридский клуб на своем поле разгромил «Реал Сосьедад» — 4:0.

    Перед этим в поединке 34-го тура национального чемпионата коллектив теперь уже в чужих стенах потерял очки, разойдясь мировой с «Алавесом» (0:0).

    Не сыграют: травмирован — Пабло Барриос, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Атлетико» четырежды победил при одном поражении и одной ничьей.

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    Это свидетельствует о неплохих шансах гостей на три очка, хотя добиться такого результата будет непросто, если учесть неуступчивость соперника, особенно на его поле.

    Александер Сёрлот — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 17-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Осасуны» забивали обе команды

    • в четырех последних матчах «Атлетико» хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех из шести последних матчей «Атлетико» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.30, победа «Осасуны» — в 3.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их девяти из 10-ти последних домашних поединков.

    И хотя в четырех последних матчах гостей по крайней мере одна из команд не забивала, в их пяти из семи последних выездных поединков все-таки забивали оба соперника.

    Ставка: обе команды забьют за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их четырех из шести последних матчей.

    Ставка: «Атлетико» победит за 2.05

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Осасуна — Атлетико?

    Матч Осасуна — Атлетико состоится 15 мая 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Осасуна — Атлетико?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Осасуна — Атлетико?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Осасуна — Атлетико?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Осасуна — Атлетико?

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.30, победа «Осасуны» — в 3.80.

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    Осасуна — Атлетико: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 15.05.202520:00. Приблизится ли «Атлетико» к «Реалу»?
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