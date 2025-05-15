Осасуна — Атлетико: 1.90 — прогноз и ставка на Ла Лигу

15 мая в 36-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Осасуна» и «Атлетико». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Осасуна» — «Атлетико», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Осасуна»

Турнирное положение: «Осасуна» после 35-ти поединков испанского первенства набрал 45 пунктов и борется за попадание в еврокубки.

Команда находится на девятой строчке таблицы, на два очка отставая от зоны еврокубков (топ-8), а также на два балла опережая ближайшего преследователя — «Реал Сосьедад».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 35-го тура национального чемпионата баскский клуб на чужом поле сыграл вничью с «Бетисом» (1:1).

Перед этим в поединке 34-го тура испанского первенства коллектив также на выездной арене теперь уже остался без очков, проиграв «Вильярреалу» с результатом 2:4.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмирован — Монкайола, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Осасуна» проиграла лишь раз при трех победах и трех ничьих.

Это свидетельствует о неплохих шансах хозяев на один балл, особенно на своем поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Анте Будимир — лучший бомбардиры команды в Ла Лиге с 19-ю голами

«Атлетико»

Турнирное положение: «Атлетико» после 35-ти поединков испанского первенства набрал 70 пунктов и уже вышел в Лигу чемпионов следующего сезона.

Команда находится на третьей строчке в таблице с отставанием в пять баллов от второго в таблице «Реала», а также с отрывом в шесть баллов от четвертого — «Атлетика».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 35-го тура испанского первенства мадридский клуб на своем поле разгромил «Реал Сосьедад» — 4:0.

Перед этим в поединке 34-го тура национального чемпионата коллектив теперь уже в чужих стенах потерял очки, разойдясь мировой с «Алавесом» (0:0).

Не сыграют: травмирован — Пабло Барриос, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Атлетико» четырежды победил при одном поражении и одной ничьей.

Это свидетельствует о неплохих шансах гостей на три очка, хотя добиться такого результата будет непросто, если учесть неуступчивость соперника, особенно на его поле.

Александер Сёрлот — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 17-ю голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Осасуны» забивали обе команды

в четырех последних матчах «Атлетико» хотя бы одна команда не забивала

в четырех из шести последних матчей «Атлетико» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.30, победа «Осасуны» — в 3.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.73.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их девяти из 10-ти последних домашних поединков.

И хотя в четырех последних матчах гостей по крайней мере одна из команд не забивала, в их пяти из семи последних выездных поединков все-таки забивали оба соперника.

Ставка: обе команды забьют за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их четырех из шести последних матчей.

Ставка: «Атлетико» победит за 2.05