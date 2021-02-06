В традиционном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим матчи из чемпионатов Англии, Италии и Испании.

«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 23-й тур

«Манчестер Юнайтед» с 44 очками на данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги занимает вторую строчку, отставая от лидера на три балла, но, правда, сыграли «красные дьяволы» на один поединок больше.

В минувшем туре первенства «манкунианцы» в родных стенах разгромили «Саутгемптон» со счетом 9:0, однако пред этим не могли выиграть на протяжении двух игр, проиграв дома аутсайдеру «Шеффилд Юнайтед» (1:2) и сыграв вничью 0:0 с «Арсеналом» в Лондоне.

«Эвертон» с 36 набранными очками идет на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, но по потерянным баллам коллектив из Ливерпуля входит в топ-4.

«Ириски» в пяти предыдущих турах первенства по два раза побеждали и проигрывали, еще один матч завершив миром. Так в минувшем игровом дне они в гостях одолели «Лидс» со счетом 2:1, а перед этим также не выигрывали на протяжении двух встреч.

«МЮ» ну никак нельзя дома терять очки в свете борьбы за чемпионский титул. Ставим в данном поединке на викторию хозяев.

Ставка: победа «МЮ» за 1.58.

«Ювентус» — «Рома»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 21-й тур

«Ювентус» пока в турнирной таблице Серии А занимает только четвертое место, имея в своей копилке 39 очков после 19 проведенных игр. От первой строчки клуб из Турина отстает на семь очков при матче в запасе.

В январе «Старая Синьора» выиграла в Серии А пять встреч из шести, уступив только дома «Фиорентине» (0:3). В четырех из них «Юве» не пропустил, а забил 12 голов. В прошлом туре туринцы в гостях одолели «Сампдорию» (2:0).

«Рома» находится в турнирной таблице Серии А на третьей позиции, обходя «Ювентус» на один балл, сыграв на один матч больше. От второй строчки она отстает на четыре очка.

В этом году «волки» в четырех поединках одерживали виктории, а также дома расписали мировую с «Интером» (2:2) и в дерби крупно уступили «Лацио» (0:3). В своем последнем проведенном поединке римляне в родных стенах одолел «Верону» со счетом 3:1.

«Роме» тяжело играет против сильных соперников, и сейчас наверняка останется ни с чем.

Ставка: победа «Юве» за 1.79.

«Уэска» — «Реал»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 22-й тур

«Уэска» замыкает турнирную таблицу Примеры, имея в своем активе 16 очков, но отстает от спасительного 17 места всего на три балла.

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Неделю назад коллектив в гостях добился виктории над «Вальядолидом» (3:1), которая стала в первенстве только второй. Этой викторией он прервал свою 8-матчевую безвыигрышную серию, где шесть игр были проиграны.

«Реал» в турнирной таблице Примере размещается на второй строке. От первого места «Королевский клуб» отстает уже на десять очков, сыграв к тому же на один поединок больше.

В минувшем туре мадридцы на своем поле проиграли «Леванте» со счетом 1:2. Этот проигрыш стал для них первым за десять последних матчей в Ла Лиге при семи победах и паре ничьих.

Вряд ли «Реал» допустит вторую осечку подряд. Ставим в данной встрече на викторию гостей.

Ставка: победа «Реала» за 1.53.

Общий коэффициент — 4.32.