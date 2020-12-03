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    Последний шанс для ЦСКА и «Зари»

    Экспресс дня 3 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 3 декабря
    «Заря» в предыдущем матче сенсационно разгромила АЕК
    В наш очередной экспресс на этот раз вошли три матча из пятого тура группового этапа Лиги Европы.

    «Заря» Луганск — «Лестер»

    Футбол. Лига Европы. Групповой этап. 5-й тур

    «Заря» на прошлой неделе после неожиданной победы над АЕК не только набрала первые очки в текущем розыгрыше Лиги Европы, но и вдобавок к этому сохранила шансы на выход из группы. Сделать это будет непросто, но теоретически возможно даже такое.

    Вопреки прогнозам, «Заря» выиграла у АЕК в афинском матче со счетом 3:0. Луганской команде очень помогло удаление в составе соперника в начале второго тайма, после которого АЕК просто развалился.

    «Лестер» уже обеспечил себе участие в плей-офф Лиги Европы, набрав в четырех турах десять очков. Поэтому два оставшихся матча в группе превратились для представителя АПЛ в пустую формальность.

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    И это шанс для «Зари». У хозяев будет шанс как минимум не проиграть, учитывая, что «Лестер», скорее всего, выйдет не основным составом. Команда Брэндана Роджерса выглядела очень уставшей в недавнем матче АПЛ против «Фулхэма», поэтому есть смысл не нагружать «основу» там, где в этом нет никакой необходимости.

    Ставка: гол «Зари» за 1.45.

    «Арсенал» — «Рапид» Вена

    Футбол. Лига Европы. Групповой этап. 5-й тур

    «Арсенал» уже давно решил вопрос с выходом из группы, но в предстоящем матче все равно придется сыграть на результат. В минувшее воскресенье «канониры» провалили очередную игру в АПЛ, уступив дома «Вулверхэмптону». В механизме, который так тщательно настраивал Микель Артета, снова что-то сломалось.

    Так получается, что в последнее время «Арсенал» побеждает только в Лиге Европы — там, где заметно попроще соперники. В четырех турах лондонский клуб набрал максимальное количество очков при общей разнице мячей 12:2. «Арсенал» действительно не может позволить себе расслабляться даже в Лиге Европы, иначе это будет совсем катастрофа.

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    В этом плане «Рапиду», безусловно, не повезло. Австрийцам нужно срочно набирать очки, в противном случае, они так и останутся на третьем месте.

  • ЦСКА нужны победы, «Рома» и «Арсенал» уже вышли из группы
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  • 27/11/2020

    • «Арсенал» сейчас не впечатляет, но с «Рапидом», скорее всего, все равно справится. Уровень у команд все-таки разный, плюс хозяевам надо как-то исправляться за очередной невзрачный матч в чемпионате.

    Ставка: победа «Арсенала» за 1.47.

    ЦСКА — «Вольфсберг»

    Футбол. Лига Европы. Групповой этап. 5-й тур

    Результаты ЦСКА в Лиге Европы, откровенно говоря, вызывают недоумение. Попав в далеко не самую сложную группу, «армейцы» до сих пор не одержали ни одной победы и на данный момент занимают последнее место.

    ЦСКА все еще сохраняет шансы на попадание в плей-офф, но от них теперь зависит далеко не все. Правда, есть ощущение, что сейчас в клубе думают только о том, чтобы просто выиграть хотя бы один матч. Все-таки для лидера текущего сезона российской Премьер-лиги немного унизительно «светить» нулем в графе «победы».

    В общем, матч против откровенно посредственного «Вольфсберга» — один из последних шансов прервать неудачную серию. А там, глядишь, еще и на второе место получится как-нибудь заползти.

    Ставка: победа ЦСКА за 1.66.

    Общий коэффициент — 3.53. 0

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    Экспресс дня 3 декабря. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.45
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