Экспресс дня 17 июня. Прогнозы и ставки на футбол

17 июня возобновится английская Премьер-лига, а в Германии состоятся матчи 32-го тура.

«Манчестер Сити» — «Арсенал»

Футбол. Чемпионат Англии. 28-й тур

«Ман Сити» находится на второй строке в турнирной таблице АПЛ, и если потеряют очки в предстоящем матче, а «Ливерпуль» победит, то судьба чемпионства будет решена.

Еще перед уходом на перерыв «горожане» проиграли в манкунианском дерби на «Олд Траффорде» (0:2), а перед этим выиграли в пяти поединках подряд с учетом всех турниров.

«Арсенал» расположился аж на девятой позиции в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов аж на восемь баллов, правда имея на одну игру меньше.

«Канониры», в отличии от «Сити», успели провести два спарринга перед рестартом сезона, одолев в них перволиговые «Чарльтон» (6:0) и «Брентфорд»(3:2).

«Горожане» выиграли шесть последний матчей у «Арсенала». Скорее всего, и в данном противостоянии выиграет «Сити».

Ставка: победа «Ман Сити» за 1.37.

«Боруссия» Д — «Майнц»

Футбол. Чемпионат Германии. 32-й тур

«Боруссия» располагается на второй позиции в турнирной таблице Бундеслиги, проигрывая семь баллов первой «Баварии», но опережает ближайшего преследователя на четыре очка.

После паузы у коллектива было пять побед и минимальное поражение в родных стенах от мюнхенцев. В прошлом туре «шмели» не без проблем в гостях одолели «Фортуну» (1:0), забив победный гол в самом конце встречи.

«Майнц» за три тура до финиша первенства в турнирной таблице Бундеслиги занимает 15 место, опережая опасную зону всего лишь на три очка.

В минувшем игровом дне первенства команда дома минимально проиграла «Аугсбургу» со счетом 0:1, а туром ранее в гостях неожиданно одолела «Айнтрахт» (2:0).

«Боруссия» уже обеспечила себе место в ЛЧ, поэтому на все сто в этой игре выкладываться не будет, что даст шанс гостям.

Ставка: победа «Майнца» с форой (+2,5) за 1.47.

«РБ Лейпциг» — «Фортуна» Д

Футбол. Чемпионат Германии. 32-й тур

За три тура до конца немецкого первенства «РБ Лейпциг» идет третьим. От второго места «быки» отстают на четыре балла, а ближайшего преследователя опережает на пять очков.

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В своем последнем сыгранном матче «РБ Лейпциг» на выезде одолел «Хоффенхайм» со счетом 2:0, а туром ранее он в родных стенах не смог одолеть безнадежного аутсайдера «Падерборном» (1:1).

«Фортуна» в текущем розыгрыше Бундеслиге ведет борьбу за выживание. На текущий момент команда из Дюссельдорфа занимает 16 место, проигрывая безопасной позиции три балла.

В прошлом туре коллектив в родных стенах минимально проиграл дортмундской «Боруссии» со счетом 0:1, а до этого он сумела дома сыграть вничью с «Хоффенхаймом» (2:2).

«Быки» имеют проблемы в домашних матчах, закончив последние четыре домашние встречи вничью при этом играют не особо результативно.

Ставка: ТМ 4,5 за 1.38.

Итоговый коэффициент — 2.77. 0