Давидович-Фокина — Монфис. Ставка (к. 2.16) и прогноз на турнир в Гамбурге 20 мая 2025 года

Давидович-Фокина
Несмотря на разгромное поражение от нидерландца Йеспера де Йонга в стартовом матче на «Мастерсе» в Риме, все равно можно сказать, что Алехандро достойно проводит грунтовую часть сезона.
В начале апреля Давидович-Фокина дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло, благодаря чему вернулся в топ-30.
На Лазурном берегу, прежде чем проиграть Карлосу Алькарасу, он остановил Бена Шелтона, Томаса Этчеверри, Джека Дрейпера и Алексея Попырина.
Вскоре после этого Давидович-Фокина добрался до четвертьфинала на «пятисотнике» в Барселоне.
На «Мастерсе» в Мадриде Алехандро уступил в третьем круге Саше Звереву. Немец вырвал победу на решающем тай-брейке.
В этом году Давидович-Фокина провел уже 33 матча. На этом отрезке у него 21 победа и 12 поражений.
Монфис
Гаэль тем временем почти не играл на грунте этой весной.
В начале апреля француз прошел один раунд в Монте-Карло — после победы над Фабианом Марожаном проиграл Андрею Рублеву.
На «Мастерсе» в Мадриде Монфис прошел первый круг, обыграв Борну Гойо, но сразу после этого снялся из-за травмы.
Кроме того, 38-летний Монфис пропустил недавний «Мастерс» в Риме.
Скорее всего, Монфис бережет силы к североамериканской серии турниров на харде, которая начнется вскоре после Уимблдона.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 1.44, победу Монфиса букмекеры предлагают за 2.77.
Прогноз: если француз не снимется в последний, испанец, скорее всего, спокойно пройдет в следующий раунд. На грунте Монфису будет тяжело против столь упертого соперника.
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Рекомендуемая ставка: победа Давидовича-Фокины в двух сетах за 2.16.