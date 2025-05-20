Давидович-Фокина — Монфис. Ставка (к. 2.16) и прогноз на турнир в Гамбурге 20 мая 2025 года

Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против француза Гаэля Монфиса в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 20 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Давидович-Фокина — Монфис, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Давидович-Фокина

Несмотря на разгромное поражение от нидерландца Йеспера де Йонга в стартовом матче на «Мастерсе» в Риме, все равно можно сказать, что Алехандро достойно проводит грунтовую часть сезона.

В начале апреля Давидович-Фокина дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло, благодаря чему вернулся в топ-30.

На Лазурном берегу, прежде чем проиграть Карлосу Алькарасу, он остановил Бена Шелтона, Томаса Этчеверри, Джека Дрейпера и Алексея Попырина.

Вскоре после этого Давидович-Фокина добрался до четвертьфинала на «пятисотнике» в Барселоне.

Прогнозы на теннис

На «Мастерсе» в Мадриде Алехандро уступил в третьем круге Саше Звереву. Немец вырвал победу на решающем тай-брейке.

В этом году Давидович-Фокина провел уже 33 матча. На этом отрезке у него 21 победа и 12 поражений.

Монфис

Гаэль тем временем почти не играл на грунте этой весной.

В начале апреля француз прошел один раунд в Монте-Карло — после победы над Фабианом Марожаном проиграл Андрею Рублеву.

На «Мастерсе» в Мадриде Монфис прошел первый круг, обыграв Борну Гойо, но сразу после этого снялся из-за травмы.

Кроме того, 38-летний Монфис пропустил недавний «Мастерс» в Риме.

Скорее всего, Монфис бережет силы к североамериканской серии турниров на харде, которая начнется вскоре после Уимблдона.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 1.44, победу Монфиса букмекеры предлагают за 2.77.

Прогноз: если француз не снимется в последний, испанец, скорее всего, спокойно пройдет в следующий раунд. На грунте Монфису будет тяжело против столь упертого соперника.

Рекомендуемая ставка: победа Давидовича-Фокины в двух сетах за 2.16.