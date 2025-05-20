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    Давидович-Фокина отдаст Монфису не больше трех-четырех геймов?

    Давидович-Фокина — Монфис. Ставка (к. 2.16) и прогноз на турнир в Гамбурге 20 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Давидович-Фокина — Монфис
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    Алехандро Давидович-Фокин
    Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против француза Гаэля Монфиса в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 20 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Давидович-Фокина — Монфис, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Давидович-Фокина

    Несмотря на разгромное поражение от нидерландца Йеспера де Йонга в стартовом матче на «Мастерсе» в Риме, все равно можно сказать, что Алехандро достойно проводит грунтовую часть сезона.

    В начале апреля Давидович-Фокина дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло, благодаря чему вернулся в топ-30.

    На Лазурном берегу, прежде чем проиграть Карлосу Алькарасу, он остановил Бена Шелтона, Томаса Этчеверри, Джека Дрейпера и Алексея Попырина.

    Вскоре после этого Давидович-Фокина добрался до четвертьфинала на «пятисотнике» в Барселоне.

    Прогнозы на теннис

    На «Мастерсе» в Мадриде Алехандро уступил в третьем круге Саше Звереву. Немец вырвал победу на решающем тай-брейке.

    В этом году Давидович-Фокина провел уже 33 матча. На этом отрезке у него 21 победа и 12 поражений.

    Монфис

    Гаэль тем временем почти не играл на грунте этой весной.

    В начале апреля француз прошел один раунд в Монте-Карло — после победы над Фабианом Марожаном проиграл Андрею Рублеву.

    На «Мастерсе» в Мадриде Монфис прошел первый круг, обыграв Борну Гойо, но сразу после этого снялся из-за травмы.

    Кроме того, 38-летний Монфис пропустил недавний «Мастерс» в Риме.

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    Скорее всего, Монфис бережет силы к североамериканской серии турниров на харде, которая начнется вскоре после Уимблдона.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 1.44, победу Монфиса букмекеры предлагают за 2.77.

    Прогноз: если француз не снимется в последний, испанец, скорее всего, спокойно пройдет в следующий раунд. На грунте Монфису будет тяжело против столь упертого соперника.

    Рекомендуемая ставка: победа Давидовича-Фокины в двух сетах за 2.16.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Давидович-Фокина — Монфис?

    Матч Давидович-Фокина — Монфис состоится 20 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Давидович-Фокина — Монфис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Давидовича-Фокины в двух сетах.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Давидович-Фокина — Монфис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Давидовича-Фокины в двух сетах» с коэффициентом у букмекеров 2.16.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Давидович-Фокина — Монфис?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Давидович-Фокина — Монфис?

    Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 1.44, победу Монфиса букмекеры предлагают за 2.77.

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    Давидович-Фокина — Монфис: прогноз и ставка за 2.16, статистика, коэффициенты матча 20.05.202512:00. Давидович-Фокина отдаст Монфису не больше трех-четырех геймов?
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