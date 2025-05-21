Парри — Самсонова. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Страсбурге 20 мая 2025 года

Людмила Самсонова из России сыграет против Диан Парри из Франции во втором круге турнира в Страсбурге. Матч пройдёт 20 мая, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Парри — Самсонова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Парри

В первом круге «пятисотника» Диан Парри обыграла канадку Лейлу Фернандес (7:5, 7:6). Время продолжалось 2 часа 11 минут.

За это время французская теннисистка три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта.

Прогнозы на теннис

Диан Парри в женской теннисной ассоциации заимает 102 место.

Самсонова

Сезон на грунте для Людмилы Самсоновой пока складывается неудачно, в Штутгарте россиянка проиграла соотечественнице Екатерине Александровой (3:6, 3:6).

В Мадриде Самсонова провела две встречи, выиграв у американки Каролин Доулхайд (6:4, 6:4) и проиграв Юлии Стародубцевой (6:2, 6:7, 0:6).

Было ещё выступление на «тысячнике» в Риме, где Самсонова уступила в поединке с американкой Хейли Баптист (3:6, 6:2, 4:6).

В первом круге соревнований в Страсбурге Людмила Самсонова переиграла чешскую спортсменку Линду Носкову (6:1, 7:5). На корте спортсменки провели 1 час 30 минут.

За это время Самсонова выполнила два эйса и реализовала пять брейк-пойнтов.

Людмила Самсонова занимает 21 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.48, на победу Парри букмекеры предлагают за 2.65.

Прогноз: Людмила Самсонова фаворит пары и наверняка одержит уверенную победу над соперницей из Франции. Ставим на победу российской теннисистки.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-3.5) с коэффициентом 1.93.