Парри — Самсонова. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Страсбурге 20 мая 2025 года

Даниэль Альтмайер
Феликс Оже-Альяссим
Парри
В первом круге «пятисотника» Диан Парри обыграла канадку Лейлу Фернандес (7:5, 7:6). Время продолжалось 2 часа 11 минут.
За это время французская теннисистка три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта.
Диан Парри в женской теннисной ассоциации заимает 102 место.
Самсонова
Сезон на грунте для Людмилы Самсоновой пока складывается неудачно, в Штутгарте россиянка проиграла соотечественнице Екатерине Александровой (3:6, 3:6).
В Мадриде Самсонова провела две встречи, выиграв у американки Каролин Доулхайд (6:4, 6:4) и проиграв Юлии Стародубцевой (6:2, 6:7, 0:6).
Было ещё выступление на «тысячнике» в Риме, где Самсонова уступила в поединке с американкой Хейли Баптист (3:6, 6:2, 4:6).
В первом круге соревнований в Страсбурге Людмила Самсонова переиграла чешскую спортсменку Линду Носкову (6:1, 7:5). На корте спортсменки провели 1 час 30 минут.
За это время Самсонова выполнила два эйса и реализовала пять брейк-пойнтов.
Людмила Самсонова занимает 21 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.48, на победу Парри букмекеры предлагают за 2.65.
Прогноз: Людмила Самсонова фаворит пары и наверняка одержит уверенную победу над соперницей из Франции. Ставим на победу российской теннисистки.
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Рекомендуемая ставка: Ф2 (-3.5) с коэффициентом 1.93.