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    Самсонова без проблем пробьется в 1/4 «пятисотника»

    Парри — Самсонова. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Страсбурге 20 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Парри — Самсонова
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    Людмила Самсонова
    Людмила Самсонова из России сыграет против Диан Парри из Франции во втором круге турнира в Страсбурге. Матч пройдёт 20 мая, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Парри — Самсонова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Гамбург. Мужчины 20 Мая 2025 года

    Даниэль Альтмайер

  • Германия
    •  Даниэль Альтмайер 19:00 Феликс Оже-Альяссим

    Феликс Оже-Альяссим

  • Канада
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    Парри

    В первом круге «пятисотника» Диан Парри обыграла канадку Лейлу Фернандес (7:5, 7:6). Время продолжалось 2 часа 11 минут.

    За это время французская теннисистка три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта.

    Прогнозы на теннис

    Диан Парри в женской теннисной ассоциации заимает 102 место.

    Самсонова

    Сезон на грунте для Людмилы Самсоновой пока складывается неудачно, в Штутгарте россиянка проиграла соотечественнице Екатерине Александровой (3:6, 3:6).

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    • В Мадриде Самсонова провела две встречи, выиграв у американки Каролин Доулхайд (6:4, 6:4) и проиграв Юлии Стародубцевой (6:2, 6:7, 0:6).

    Было ещё выступление на «тысячнике» в Риме, где Самсонова уступила в поединке с американкой Хейли Баптист (3:6, 6:2, 4:6).

    В первом круге соревнований в Страсбурге Людмила Самсонова переиграла чешскую спортсменку Линду Носкову (6:1, 7:5). На корте спортсменки провели 1 час 30 минут.

    За это время Самсонова выполнила два эйса и реализовала пять брейк-пойнтов.

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    Людмила Самсонова занимает 21 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.48, на победу Парри букмекеры предлагают за 2.65.

    Прогноз: Людмила Самсонова фаворит пары и наверняка одержит уверенную победу над соперницей из Франции. Ставим на победу российской теннисистки.

    Рекомендуемая ставка: Ф2 (-3.5) с коэффициентом 1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Парри — Самсонова?

    Матч Парри — Самсонова состоится 20 мая 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Парри — Самсонова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-3.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Парри — Самсонова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-3.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Парри — Самсонова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Парри — Самсонова?

    Коэффициенты букмекеров: : На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.48, на победу Парри букмекеры предлагают за 2.65.

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    Парри — Самсонова: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 20.05.202518:30. Самсонова без проблем пробьется в 1/4 «пятисотника»
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