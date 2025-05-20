Казо — Хуркач. Ставка (к. 2.08) и прогноз на турнир в Женеве 20 мая 2025 года

Поляк Хуберт Хуркач сыграет против француза Артура Казо в первом круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 20 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Казо — Хуркач, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Казо

Артур проведет первый матч за два с половиной месяца. В этом сезоне он еще ни разу не играл на грунте.

В начале марта француз проиграл канадцу Алексису Галарно на старте квалификации «Мастерса» в Индиан-Уэллс. С тех пор он пока не выходил на корт в официальных матчах.

В текущем сезоне у Казо пока отрицательный баланс — пять побед и семь поражений.

В начале года 22-летний теннисист прошел первый раунд в Аделаиде, на Australian Open и в Монпелье.

Прогнозы на теннис

Также стоит обратить внимание, что в прошлом году Казо пропустил грунтовую часть сезона из-за травмы.

Хуркач

Хуберт тем временем постепенно приближается к своей лучшей форме.

На прошлой неделе польский теннисист дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Риме.

В Вечном городе Хуркач выиграл у Педро Мартинеса, Маркоса Гирона и Якуба Меншика. В четвертьфинале его остановил американец Томми Пол.

На «Мастерсе» в Мадриде Хуркач проиграл в стартовом матче французу Бенжамену Бонзи.

В апреле Хуркач пропустил грунтовые турниры в Монте-Карло, Барселоне и Мюнхене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Казо в этом матче можно поставить за 4.25, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.22.

Прогноз: в начале 2024-го Хуберт обыграл Артура в четвертом круге Australian Open — 7:6, 7:6, 6:4. Скорее всего, предстоящий матч будет не таким упорным. Вряд ли француз сходу покажет свой лучший теннис большого перерыва.

Рекомендуемая ставка: победа Хуркача + тотал геймов меньше 22,5 за 2.08.