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    Хуркачу хватит двух сетов для победы над Казо?

    Казо — Хуркач. Ставка (к. 2.08) и прогноз на турнир в Женеве 20 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Казо — Хуркач
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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против француза Артура Казо в первом круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 20 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Казо — Хуркач, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Женева. Мужчины 20 Мая 2025 года

    Артюр Казо

  • Франция
    •  Артюр Казо 12:00 Хуберт Хуркач

    Хуберт Хуркач

  • Польша
    •

    Казо

    Артур проведет первый матч за два с половиной месяца. В этом сезоне он еще ни разу не играл на грунте.

    В начале марта француз проиграл канадцу Алексису Галарно на старте квалификации «Мастерса» в Индиан-Уэллс. С тех пор он пока не выходил на корт в официальных матчах.

    В текущем сезоне у Казо пока отрицательный баланс — пять побед и семь поражений.

    В начале года 22-летний теннисист прошел первый раунд в Аделаиде, на Australian Open и в Монпелье.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит обратить внимание, что в прошлом году Казо пропустил грунтовую часть сезона из-за травмы.

    Хуркач

    Хуберт тем временем постепенно приближается к своей лучшей форме.

    На прошлой неделе польский теннисист дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Риме.

    В Вечном городе Хуркач выиграл у Педро Мартинеса, Маркоса Гирона и Якуба Меншика. В четвертьфинале его остановил американец Томми Пол.

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    На «Мастерсе» в Мадриде Хуркач проиграл в стартовом матче французу Бенжамену Бонзи.

    В апреле Хуркач пропустил грунтовые турниры в Монте-Карло, Барселоне и Мюнхене.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Казо в этом матче можно поставить за 4.25, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.22.

    Прогноз: в начале 2024-го Хуберт обыграл Артура в четвертом круге Australian Open — 7:6, 7:6, 6:4. Скорее всего, предстоящий матч будет не таким упорным. Вряд ли француз сходу покажет свой лучший теннис большого перерыва.

    Рекомендуемая ставка: победа Хуркача + тотал геймов меньше 22,5 за 2.08.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Казо — Хуркач?

    Матч Казо — Хуркач состоится 20 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Казо — Хуркач?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Хуркача + тотал геймов меньше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Казо — Хуркач?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Хуркача + тотал геймов меньше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 2.08.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Казо — Хуркач?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Казо — Хуркач?

    Коэффициенты букмекеров: на Казо в этом матче можно поставить за 4.25, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.22.

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    Казо — Хуркач: прогноз и ставка за 2.08, статистика, коэффициенты матча 20.05.202512:00. Хуркачу хватит двух сетов для победы над Казо?
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