Казо — Хуркач. Ставка (к. 2.08) и прогноз на турнир в Женеве 20 мая 2025 года

Артюр Казо
Хуберт Хуркач
Казо
Артур проведет первый матч за два с половиной месяца. В этом сезоне он еще ни разу не играл на грунте.
В начале марта француз проиграл канадцу Алексису Галарно на старте квалификации «Мастерса» в Индиан-Уэллс. С тех пор он пока не выходил на корт в официальных матчах.
В текущем сезоне у Казо пока отрицательный баланс — пять побед и семь поражений.
В начале года 22-летний теннисист прошел первый раунд в Аделаиде, на Australian Open и в Монпелье.
Также стоит обратить внимание, что в прошлом году Казо пропустил грунтовую часть сезона из-за травмы.
Хуркач
Хуберт тем временем постепенно приближается к своей лучшей форме.
На прошлой неделе польский теннисист дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Риме.
В Вечном городе Хуркач выиграл у Педро Мартинеса, Маркоса Гирона и Якуба Меншика. В четвертьфинале его остановил американец Томми Пол.
На «Мастерсе» в Мадриде Хуркач проиграл в стартовом матче французу Бенжамену Бонзи.
В апреле Хуркач пропустил грунтовые турниры в Монте-Карло, Барселоне и Мюнхене.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Казо в этом матче можно поставить за 4.25, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.22.
Прогноз: в начале 2024-го Хуберт обыграл Артура в четвертом круге Australian Open — 7:6, 7:6, 6:4. Скорее всего, предстоящий матч будет не таким упорным. Вряд ли француз сходу покажет свой лучший теннис большого перерыва.
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Рекомендуемая ставка: победа Хуркача + тотал геймов меньше 22,5 за 2.08.