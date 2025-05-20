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    Сумеет ли «Неман» быстро вскрыть оборону «нефтяников»?

    Нафтан — Неман. Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 20 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Нафтан» — «Неман»
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    Егор Зубович
    20 мая в 10-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Нафтан» и «Неман». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нафтан» — «Неман», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 20 Мая 2025 года

    Нафтан

  • Новополоцк
    •  Нафтан 18:00 Неман

    Неман

  • Гродно
    •

    «Нафтан»

    Турнирное положение: «Нафтан» борется за выживание. Команда нынче пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Нафтан» в 9 стартовых матчах добыл лишь 10 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает аккурат гол за матч.

    Нафтан — Неман: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нафтан» уступил «Гомелю» (0:2).

    До того команда с треском проиграла «Торпедо-БелАЗу» (0:3). Зато поединок с «Молодечно» завершился уверенной викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Нафтан» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Нафтан» все никак не обретет пресловутую стабильность. Команда уступила в 2 своих последних матчах.

    Причем «Нафтан» традиционно неудачно противостоит «Неману». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться оторваться от опасной зоны. Вот только проблемы в плане надежности тылов никуда не делись.

    «Неман»

    Турнирное положение: «Неман» выдал бледный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 11 месте турнирной таблицы.

    Причем «Неман» в 8 матчах чемпионата набрал 12 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила лишь 5 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. С минимальным счетом она переиграла «Торпедо-БелАЗ».

    До того команда сенсационно уступила «Сморгони» (0:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Витебска» (0:1).

    При этом «Неман» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась одним забитым мячом при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Неман» не особо преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 9 мячами в 8 матчах белорусского чемпионата.

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    При этом «Неман» явно поборется за самые высокие места. Нынешнее отставание от топ-5 составляет лишь 3 зачетных пункта.

    Потенциально команда обязана прибавлять в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем реже гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Гродненцы уже и так растеряли немало очков на ровном месте.

    Статистика для ставок

    • «Неман» до последней победы уступил 4 раза кряду

    • Обе команды в среднем забивают фактически гол за матч

    • «Нефтяники» пропускают в среднем почти 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Неман» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.82.

    Прогноз: «Неман» бьется за высокие места, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные гости явно должны прибавить во всех компонентах, да и «Нафтан» не столь стабилен в плане результатов.

    Ставка: Победа «Немана» в 1 тайме за 2.24.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Нафтан — Неман?

    Матч Нафтан — Неман состоится 20 мая 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: Высшая лига Белоруссии.

    Прогноз: какой прогноз на матч Нафтан — Неман?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Нафтан — Неман?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.24.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Нафтан — Неман?

    Смотреть матч турнира Высшая лига Белоруссии в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Нафтан — Неман?

    Коэффициенты букмекеров: «Неман» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 5.50.

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