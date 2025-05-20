Нафтан — Неман. Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 20 мая 2025 года

20 мая в 10-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Нафтан» и «Неман». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нафтан» — «Неман», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нафтан»

Турнирное положение: «Нафтан» борется за выживание. Команда нынче пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Нафтан» в 9 стартовых матчах добыл лишь 10 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает аккурат гол за матч.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нафтан» уступил «Гомелю» (0:2).

До того команда с треском проиграла «Торпедо-БелАЗу» (0:3). Зато поединок с «Молодечно» завершился уверенной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Нафтан» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Нафтан» все никак не обретет пресловутую стабильность. Команда уступила в 2 своих последних матчах.

Причем «Нафтан» традиционно неудачно противостоит «Неману». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться оторваться от опасной зоны. Вот только проблемы в плане надежности тылов никуда не делись.

«Неман»

Турнирное положение: «Неман» выдал бледный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Неман» в 8 матчах чемпионата набрал 12 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила лишь 5 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. С минимальным счетом она переиграла «Торпедо-БелАЗ».

До того команда сенсационно уступила «Сморгони» (0:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Витебска» (0:1).

При этом «Неман» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась одним забитым мячом при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Неман» не особо преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 9 мячами в 8 матчах белорусского чемпионата.

При этом «Неман» явно поборется за самые высокие места. Нынешнее отставание от топ-5 составляет лишь 3 зачетных пункта.

Потенциально команда обязана прибавлять в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем реже гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Гродненцы уже и так растеряли немало очков на ровном месте.

Статистика для ставок

«Неман» до последней победы уступил 4 раза кряду

Обе команды в среднем забивают фактически гол за матч

«Нефтяники» пропускают в среднем почти 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Неман» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.82.

Прогноз: «Неман» бьется за высокие места, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные гости явно должны прибавить во всех компонентах, да и «Нафтан» не столь стабилен в плане результатов.

Ставка: Победа «Немана» в 1 тайме за 2.24.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.20