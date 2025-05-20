Хачанов — Нисикори. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Женеве 20 мая 2025 года

Хачанов
Карен попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.
Ранее этой весной российский теннисист провел на грунте 10 матчей.
На этом отрезке у него шесть побед и четыре поражения.
На недавнем «Мастерсе» в Риме Хачанов дошел до четвертого круга. Прежде чем проиграть будущему чемпиону турнира Карлосу Алькарасу (3:6, 6:3, 5:7), он остановил Романа Андреса Бурручагу и Франческо Пассаро.
Лучшим результатом Хачанова на грунте в текущем сезоне пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Барселоне.
Нисикори
Кей в стартовом матче одержал волевую победу над 19-летним американцем Лернером Тьеном — 4:6, 6:4, 6:4.
Для японского теннисиста это был всего лишь четвертый в этом году матч на грунте.
В начале апреля японский теннисист не смог завершить встречу с американцем Кристофером Юбэнксом во втором круге турнира в Хьюстоне.
На «Мастерсе» в Мадриде Нисикори выиграл в первом круге у австралийца Александра Вукича, после чего уступил канадцу Денису Шаповалову.
Лучшим результатом Нисикори в этом сезоне пока остается неожиданный выход в финал на январском турнире в Окленде. Именно благодаря этому успеху он снова закрепился в топ-100.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.36, победу Нисикори букмекеры предлагают за 3.14.
Прогноз: в начале года Карен проиграл японцу на турнире в Гонконге. Более того, японец ведет 5-2 в личных встречах с российским теннисистом. Несмотря на это, считаем, что именно сейчас у Хачанова не будет серьезных проблем, поскольку после всех травм Нисикори сейчас явно не так комфортно на грунте, как раньше.
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Рекомендуемая ставка: победа Хачанова в двух сетах за 1.92.