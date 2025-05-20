Хачанов — Нисикори. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Женеве 20 мая 2025 года

Россиянин Карен Хачанов сыграет против японца Кея Нисикори во втором круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 20 мая, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хачанов — Нисикори, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Хачанов

Карен попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

Ранее этой весной российский теннисист провел на грунте 10 матчей.

На этом отрезке у него шесть побед и четыре поражения.

На недавнем «Мастерсе» в Риме Хачанов дошел до четвертого круга. Прежде чем проиграть будущему чемпиону турнира Карлосу Алькарасу (3:6, 6:3, 5:7), он остановил Романа Андреса Бурручагу и Франческо Пассаро.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Хачанова на грунте в текущем сезоне пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Барселоне.

Нисикори

Кей в стартовом матче одержал волевую победу над 19-летним американцем Лернером Тьеном — 4:6, 6:4, 6:4.

Для японского теннисиста это был всего лишь четвертый в этом году матч на грунте.

В начале апреля японский теннисист не смог завершить встречу с американцем Кристофером Юбэнксом во втором круге турнира в Хьюстоне.

На «Мастерсе» в Мадриде Нисикори выиграл в первом круге у австралийца Александра Вукича, после чего уступил канадцу Денису Шаповалову.

Лучшим результатом Нисикори в этом сезоне пока остается неожиданный выход в финал на январском турнире в Окленде. Именно благодаря этому успеху он снова закрепился в топ-100.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.36, победу Нисикори букмекеры предлагают за 3.14.

Прогноз: в начале года Карен проиграл японцу на турнире в Гонконге. Более того, японец ведет 5-2 в личных встречах с российским теннисистом. Несмотря на это, считаем, что именно сейчас у Хачанова не будет серьезных проблем, поскольку после всех травм Нисикори сейчас явно не так комфортно на грунте, как раньше.

Рекомендуемая ставка: победа Хачанова в двух сетах за 1.92.