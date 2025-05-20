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    Хачанов снова проиграет Нисикори?

    Хачанов — Нисикори. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Женеве 20 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Нисикори
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против японца Кея Нисикори во втором круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 20 мая, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хачанов — Нисикори, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Хачанов

    Карен попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

    Ранее этой весной российский теннисист провел на грунте 10 матчей.

    На этом отрезке у него шесть побед и четыре поражения.

    На недавнем «Мастерсе» в Риме Хачанов дошел до четвертого круга. Прежде чем проиграть будущему чемпиону турнира Карлосу Алькарасу (3:6, 6:3, 5:7), он остановил Романа Андреса Бурручагу и Франческо Пассаро.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Хачанова на грунте в текущем сезоне пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Барселоне.

    Нисикори

    Кей в стартовом матче одержал волевую победу над 19-летним американцем Лернером Тьеном — 4:6, 6:4, 6:4.

    Для японского теннисиста это был всего лишь четвертый в этом году матч на грунте.

    В начале апреля японский теннисист не смог завершить встречу с американцем Кристофером Юбэнксом во втором круге турнира в Хьюстоне.

    На «Мастерсе» в Мадриде Нисикори  выиграл в первом круге у австралийца Александра Вукича, после чего уступил канадцу Денису Шаповалову.

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    Лучшим результатом Нисикори в этом сезоне пока остается неожиданный выход в финал на январском турнире в Окленде. Именно благодаря этому успеху он снова закрепился в топ-100.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.36, победу Нисикори букмекеры предлагают за 3.14.

    Прогноз: в начале года Карен проиграл японцу на турнире в Гонконге. Более того, японец ведет 5-2 в личных встречах с российским теннисистом. Несмотря на это, считаем, что именно сейчас у Хачанова не будет серьезных проблем, поскольку после всех травм Нисикори сейчас явно не так комфортно на грунте, как раньше.

    Рекомендуемая ставка: победа Хачанова в двух сетах за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хачанов — Нисикори?

    Матч Хачанов — Нисикори состоится 20 мая 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хачанов — Нисикори?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Хачанова в двух сетах.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хачанов — Нисикори?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Хачанова в двух сетах» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хачанов — Нисикори?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хачанов — Нисикори?

    Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.36, победу Нисикори букмекеры предлагают за 3.14.

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    Хачанов — Нисикори: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 20.05.202519:00. Хачанов снова проиграет Нисикори?
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