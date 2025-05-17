«Астон Вилла» оставила «Тоттенхэм» на 17-м месте: мечта о Лиге Чемпионов жива

«Астон Вилла» продолжает свой взлёт — и с каждым матчем этот подъём выглядит как всё более явное закрепление команды из Бирмингема в английской элите. «Тоттенхэм» снова пал — и не просто по счету, команда доигрывает сезон совсем без желания и гордости. На фоне огненной «Виллы» шансы лондонцев на спасение в Бильбао выглядят всё более призрачно.

Футбол. Англия. Премьер-лига Астон Вилла — Тоттенхэм 2:0 Голы: 1:0 Эзри Конса (59'), 2:0 Бубакар Камара (73') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Пау Торрес, Ян Матсен, Бубакар Камара, Мэтти Кэш, Амаду Онана (Росс Баркли, 88'), Марко Асенсио, Джон МакГинн (Леон Бэйли, 90'), Морган Роджерс, Олли Уоткинс (Дониелл Мален, 86') Тоттенхэм: Антонин Кински, Серхио Регилон (Родриго Бентанкур, 74'), Бен Дэвис, Кевин Дансо, Джед Спенс, Майки Мур (Бреннан Джонсон, 87'), Папе Сарр (Ив Биссума, 53'), Арчи Грей, Матис Тель, Сон Хын Мин (Доминик Соланке, 74'), Вильсон Одобер (Ришарлисон, 87') Предупреждения: Мэтти Кэш (23'), Арчи Грей (34'), Матис Тель (62')

Перед началом сезона многие не решались всерьёз говорить о «Вилле» в контексте Лиги чемпионов. Но с Унаи Эмери на скамейке эта команда — уже давно не просто история про вдохновение. Это метод и порядок. Это арена, на которой тяжело играть практически любому сопернику. 18 матчей без поражений на «Вилла Парк» — новый клубный рекорд. И самое главное — всё ближе возвращение бирмингемцев в главный еврокубок.

Парадокс в том, что начало матча осталось за гостями. Команда Энджа Постекоглу, искалеченная травмами и обескураженная собственными провалами, выглядела… собранно. Молодые — Майки Мур, Одобер, Грей — бежали, прессинговали, не суетились. Сон Хын Мин едва не закрутил в девятку, а Одобер — подправлял опасный прострел, и только гений Эмилиано Мартинеса оставил счет сухим.

Астон Вилла — Тоттенхэм globallookpress.com

На этом фоне «Вилла» выглядела удивительно вялой. Будто кто-то забыл сказать команде, что идёт решающая гонка за Лигу чемпионов.

Второй тайм меняет всё

Но всё изменилось после перерыва. Эмери бесновался у кромки, размахивал руками, как дирижёр, которому надоело, что оркестр играет мимо нот. И дирижёр добился своего.

На 59-й минуте — стандарт. Макгинн навесил, Уоткинс сбросил, и Эзри Конса, забытый в штрафной, пробил без сопротивления. Через ноги Биссума, под ногами вратаря. Стадион взорвался — и с этого момента матч стал односторонним.

Астон Вилла — Тоттенхэм globallookpress.com

У «Тоттенхэма» снова всё посыпалось. Бесхарактерно, безвольно, привычно. Словно эта команда больше не умеет играть, если против неё не ставят себя ниже по рангу.

Камара снимает вопросы

Когда Бубакар Камара забивал второй, на табло была 73-я минута. Но по эмоциям — казалось, что матч уже окончен. Камара, умный и резкий, показал пас на Асенсио, но вместо этого шагнул в сторону, освободил зону и пробил — хлёстко, низом, под вратарём. Красота, которая пахнет дорогим контрактом. И которую «Вилла» будет пытаться сохранить этим летом любой ценой.

Астон Вилла — Тоттенхэм globallookpress.com

Отдельного абзаца заслуживает Марко Асенсио. Он не забил, но был вездесущ. Его финты, рывки, понимание темпа — всё это оживляло «Виллу» в самый нужный момент. И, возможно, это был его последний матч на «Вилла Парк» — но он точно запомнится. Как символ изящества в команде, которая учится быть не просто практичной, но и красивой.

А Эмери был в движении всё 90 минут. Он не просто тренирует, а почти живет на кромке поля. И в этом порыве — вся сущность нынешней «Виллы»: амбициозной, голодной, неудобной для всех «грандов».

«Тоттенхэм» — команда, которая устала проигрывать

Постекоглу по-прежнему стоит, сложив руки. Уже не сердится, не взрывается — просто наблюдает, как всё разваливается. Это 25-е поражение в сезоне во всех турнирах. И восьмое — в последних одиннадцати матчах. За 17 лет без трофеев «шпоры» научились терпеть боль. Но вопрос в другом — научились ли они чему-то ещё?

Астон Вилла — Тоттенхэм globallookpress.com

В Бильбао у них остался последний шанс. Но при такой игре, при такой отдаче, при такой рыхлой структуре — даже финал против уставшего «Юнайтед» может стать последним аккордом сезона бессилия.

Календарь и таблица АПЛ

«До последней секунды — продолжаем мечтать». Эти слова Эмери, написанные в программке перед матчем, в этом контексте звучат почти пророчески. «Астон Вилла» идёт за мечтой. И делает это громко.