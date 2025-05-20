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    Баэс проиграет пятый матч подряд?

    Баэс — Карабельи. Ставка (к. 2.29) и прогноз на турнир в Гамбурге 20 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Баэс — Карабельи
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    Себастьян Бэас
    Аргентинцы Себастьян Бэас и Камило Уго Карабельи встретятся в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 20 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Баэс — Карабельи, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Баэс

    Себастьян в этом сезоне провел на грунте уже 25 матчей.

    На этом отрезке у аргентинского теннисиста 16 побед и девять поражений.

    Но также стоит обратить внимание, что Баэс неудачно выступает на европейском грунте.

    Серия поражений латиноамериканца составляет уже четыре матча. После «пятисотника» в Барселоне, на котором он уступил во втором круге Хольгеру Руне, Баэс не выиграл ни одного матча на «Мастерсах» в Мадриде и Риме, а также на «челленджере» в Бордо.

    Прогнозы на теннис

    При этом в трех предыдущих матчах его соперниками были Дамир Джумхур, Вит Копршива и Ринки Хиджиката.

    Карабельи

    Камило Уго тем временем сыграл на грунте уже 31 матч.

    Как и у Баэса, у него тоже положительный баланс на этом покрытии — 21 победа и 10 поражений.

    На прошлой неделе Карабельи остановился в шаге от финала на «челленджере» в Турине, проиграв в 1/2-й китайцу Бу Юньчаокэтэ.

    На «Мастерсе» в Риме Карабельи после победы над испанцем Роберто Карбальесом-Баэной проиграл во втором круге немцу Саше Звереву (2:6, 1:6).

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    Лучшим результатом Карабельи в текущем сезоне пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Рио-де-Жанейро.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Баэса в этом матче можно поставить за 1.57, победу Карабельи букмекеры предлагают за 2.40.

    Прогноз: ранее в этом сезоне Себастьян обыграл Камило Уго в Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро и Сантьяго. Несмотря на это, считаем, что сейчас лучше выбрать ставку без учета исхода встречи. Спад Баэса не может не настораживать.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.29.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Баэс — Карабельи?

    Матч Баэс — Карабельи состоится 20 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Баэс — Карабельи?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Баэс — Карабельи?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.29.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Баэс — Карабельи?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Баэс — Карабельи?

    Коэффициенты букмекеров: на Баэса в этом матче можно поставить за 1.57, победу Карабельи букмекеры предлагают за 2.40.

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    Баэс — Карабельи: прогноз и ставка за 2.29, статистика, коэффициенты матча 20.05.202512:00. Баэс проиграет пятый матч подряд?
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