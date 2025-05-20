Баэс — Карабельи. Ставка (к. 2.29) и прогноз на турнир в Гамбурге 20 мая 2025 года

Аргентинцы Себастьян Бэас и Камило Уго Карабельи встретятся в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 20 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Баэс — Карабельи, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Баэс

Себастьян в этом сезоне провел на грунте уже 25 матчей.

На этом отрезке у аргентинского теннисиста 16 побед и девять поражений.

Но также стоит обратить внимание, что Баэс неудачно выступает на европейском грунте.

Серия поражений латиноамериканца составляет уже четыре матча. После «пятисотника» в Барселоне, на котором он уступил во втором круге Хольгеру Руне, Баэс не выиграл ни одного матча на «Мастерсах» в Мадриде и Риме, а также на «челленджере» в Бордо.

Прогнозы на теннис

При этом в трех предыдущих матчах его соперниками были Дамир Джумхур, Вит Копршива и Ринки Хиджиката.

Карабельи

Камило Уго тем временем сыграл на грунте уже 31 матч.

Как и у Баэса, у него тоже положительный баланс на этом покрытии — 21 победа и 10 поражений.

На прошлой неделе Карабельи остановился в шаге от финала на «челленджере» в Турине, проиграв в 1/2-й китайцу Бу Юньчаокэтэ.

На «Мастерсе» в Риме Карабельи после победы над испанцем Роберто Карбальесом-Баэной проиграл во втором круге немцу Саше Звереву (2:6, 1:6).

Лучшим результатом Карабельи в текущем сезоне пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Рио-де-Жанейро.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Баэса в этом матче можно поставить за 1.57, победу Карабельи букмекеры предлагают за 2.40.

Прогноз: ранее в этом сезоне Себастьян обыграл Камило Уго в Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро и Сантьяго. Несмотря на это, считаем, что сейчас лучше выбрать ставку без учета исхода встречи. Спад Баэса не может не настораживать.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.29.