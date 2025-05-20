Шериф — Рус. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч в Рабате, 20 мая 2025 года

Майар Шериф
Аранча Рус
Маяр Шериф
Форма Шериф на данном отрезке сезона никого не удивляет, поскольку менее, чем через неделю, стартует главное грунтовое соревнование сезона.
Когда стало известно, что Шериф едет на турнир в Парму, то она однозначно была в числе главных претенденток на титул.
Сама египтянка не подвела, пройдя всю дистанию ровно и без сбоев. Правда, по факту ей пришлось сыграть всего четыре матча из пяти, так как Путинцева сошла с дистанции из-за повреждения.
Почти нет сомнений, что Маяр будет доминировать на протяжении всей игры против Рус, и уверенная победа в матче останется именно за ней.
Аранча Рус
Спортсменка из Нидерландов в теннис умеет играть прилично и иногда выдает удачные турниры даже сериями.
За всю свою карьеру Рус никогда не отличалась мощью, зато её выносливости и способности играть до последнего можно только позавидовать.
На недавнем турнире в словенском Копере она смогла забраться в полуфинал, но там без вариантов проиграла австрийке Грабер.
В поединке против Шериф у спортсменки из Нидерландов откровенно немного шансов, поскольку египтянка не проигрывает пять матчей кряду.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в египтянку в этом поединке: победа Шериф — 1.48, победа Рус — 2.67.
Прогноз: Шериф выиграет этот матч с запасом.
- 1.85Конюх — Джойнт: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.82Матеас — Мандлик: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 2.01Рахимова — Тайхманн: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
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Ставка: Ф1 (-3.5) за 1.90.
Альтернативный прогноз: При всем желании, но Рус не сможет оказать должного сопротивления в этом матче своей сопернице, и поединок не окажется продолжительным.
Альтернативная ставка: ТМ 20.5 с коэффициентом 2.11.