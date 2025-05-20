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    Шериф продолжит убедительную победную серию?

    Шериф — Рус. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч в Рабате, 20 мая 2025 года

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    Маяр Шериф
    Египтянка Маяр Шериф и голландка Аранча Рус встретятся в первом круге турнира в Рабате. Матч пройдет 20 мая, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шериф — Рус, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Морокко. Женщины 20 Мая 2025 года

    Майар Шериф

  • Египет
    •  Майар Шериф 14:30 Аранча Рус

    Аранча Рус

  • Нидерланды
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    Маяр Шериф

    Форма Шериф на данном отрезке сезона никого не удивляет, поскольку менее, чем через неделю, стартует главное грунтовое соревнование сезона.

    Когда стало известно, что Шериф едет на турнир в Парму, то она однозначно была в числе главных претенденток на титул.

    Сама египтянка не подвела, пройдя всю дистанию ровно и без сбоев. Правда, по факту ей пришлось сыграть всего четыре матча из пяти, так как Путинцева сошла с дистанции из-за повреждения.

    Почти нет сомнений, что Маяр будет доминировать на протяжении всей игры против Рус, и уверенная победа в матче останется именно за ней.

    Аранча Рус

    Спортсменка из Нидерландов в теннис умеет играть прилично и иногда выдает удачные турниры даже сериями.

    Прогнозы на теннис

    За всю свою карьеру Рус никогда не отличалась мощью, зато её выносливости и способности играть до последнего можно только позавидовать.

    На недавнем турнире в словенском Копере она смогла забраться в полуфинал, но там без вариантов проиграла австрийке Грабер.

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    В поединке против Шериф у спортсменки из Нидерландов откровенно немного шансов, поскольку египтянка не проигрывает пять матчей кряду.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в египтянку в этом поединке: победа Шериф — 1.48, победа Рус — 2.67.

    Прогноз: Шериф выиграет этот матч с запасом.

    Ставка: Ф1 (-3.5) за 1.90.

    Альтернативный прогноз: При всем желании, но Рус не сможет оказать должного сопротивления в этом матче своей сопернице, и поединок не окажется продолжительным.

    Альтернативная ставка: ТМ 20.5 с коэффициентом 2.11.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шериф — Рус?

    Матч Шериф — Рус состоится 20 мая 2025 года в 14:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шериф — Рус?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-3.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шериф — Рус?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-3.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шериф — Рус?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шериф — Рус?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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