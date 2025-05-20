Шериф — Рус. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч в Рабате, 20 мая 2025 года

Египтянка Маяр Шериф и голландка Аранча Рус встретятся в первом круге турнира в Рабате. Матч пройдет 20 мая, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шериф — Рус, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Маяр Шериф

Форма Шериф на данном отрезке сезона никого не удивляет, поскольку менее, чем через неделю, стартует главное грунтовое соревнование сезона.

Когда стало известно, что Шериф едет на турнир в Парму, то она однозначно была в числе главных претенденток на титул.

Сама египтянка не подвела, пройдя всю дистанию ровно и без сбоев. Правда, по факту ей пришлось сыграть всего четыре матча из пяти, так как Путинцева сошла с дистанции из-за повреждения.

Почти нет сомнений, что Маяр будет доминировать на протяжении всей игры против Рус, и уверенная победа в матче останется именно за ней.

Аранча Рус

Спортсменка из Нидерландов в теннис умеет играть прилично и иногда выдает удачные турниры даже сериями.

Прогнозы на теннис

За всю свою карьеру Рус никогда не отличалась мощью, зато её выносливости и способности играть до последнего можно только позавидовать.

На недавнем турнире в словенском Копере она смогла забраться в полуфинал, но там без вариантов проиграла австрийке Грабер.

В поединке против Шериф у спортсменки из Нидерландов откровенно немного шансов, поскольку египтянка не проигрывает пять матчей кряду.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в египтянку в этом поединке: победа Шериф — 1.48, победа Рус — 2.67.

Прогноз: Шериф выиграет этот матч с запасом.

Ставка: Ф1 (-3.5) за 1.90.

Альтернативный прогноз: При всем желании, но Рус не сможет оказать должного сопротивления в этом матче своей сопернице, и поединок не окажется продолжительным.

Альтернативная ставка: ТМ 20.5 с коэффициентом 2.11.