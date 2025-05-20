Чехия — США. Ставка (к. 2.04) и прогноз на хоккей, групповой этап чемпионата мира, 20 мая 2025 года

В рамках группового этапа чемпионата мира Чехия сыграет с США. Матч пройдет в «Йюске Банк Боксен» 20 мая. Начало встречи — в 17:20 (мск). Ставка и прогноз на матч Чехия — США, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Чехия

Турнирное положение: В 6 матчах общего этапа Чехии удалось заработать 17 очков, с которыми команда расположилась на 1-м месте в таблице, на 1 турнирный пункт сместив Швейцарию.

Последние матчи: Единственную помарку с точки зрения темпа набранных баллов Чехия допустила в первой встрече со Швейцарией, добившись победы в овертайме — 5:4 (ОТ).

Однако к этому моменту игра с серебряным призером прошлогоднего ЧМ так и осталась единственным серьезным испытанием для команды Радима Рулика. Далее чехи одержали череду крупных побед, включая недавний матч с Германией — 5:0.

Не сыграют: Предстоящую встречу пропустит Яхим Конделик.

Состояние команды: В рамках группового этапа Чехия демонстрирует уверенную игру и готовится к затяжной борьбе за медали в статусе одной из сильнейших команд турнира.

Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею

Одним из фундаментальных тактических элементов коллектива Радима Рулика остается баланс между линиями, позволяющий форвардам действовать широко и остро, а защитникам — подключаться в чужую зону.

В оборонительных фазах Чехия в целом действует надежно, в то время как вся команда старается действовать в соответствии с выбранной игровой моделью, контролируя ход событий и динамику движения.

США

Турнирное положение: В активе американской команды 14 очков по итогам 6 матчей. В таблице группы B «звездно-полосатые» разместились на 3-й позиции, отставая от чехов на 3 пункта.

Последние матчи: После дежурного начала турнира в матчах с аутсайдерами сборная США потерпела крупное поражение от Швейцарии — 0:3, а затем с большим трудом справилась с Норвегией — 6:5 (ОТ).

После насыщенной событиями встречи с норвежцами коллектив Райана Варсофски провел неоднозначный матч с Германией — 6:3, а накануне проявил себя в полной мере, уничтожив Казахстан — 8:1.

Не сыграют: В составе США нет кадровых потерь.

Состояние команды: В ходе общего этапа чемпионата мира к игре США возникают вопросы. Тем не менее команда традиционно входит в число фаворитов международных турниров.

В матчах с более слабыми соперниками коллектив Райана Варсофски отличается агрессивной манерой, активно нагнетая давление и эффективно реализуя большой объем созданных моментов.

Вместе с тем при игре с тактически грамотными командами у США появляются проблемы. Зачастую американцы теряют концентрацию, что приводит к череде грубых ошибок на собственной половине площадки.

Статистика для ставок

В 4-х последних матчах Чехия забивала не менее 5 голов

Ни в одной встрече в рамках группового этапа Чехия не проиграла

В 3-х матчах из 4-х предыдущих США пропускали от 3 голов и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Чехии оценивается букмекерами в 2.72, ничья — в 4.24, а победа США — в 2.28.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.89.

Прогноз: Сборная Чехии на протяжении группового этапа излучает стабильность и уверенность на фоне любого соперника, в то время как США испытывают трудности, играя с командами, способными действовать грамотно в плане тактики и самоотверженно по существу.

Ставка: Чехия победит в матче за 2.04.

Прогноз: Ранее оборона американцев допускала сбой, находясь под натиском активных атакующих бригад соперников. У команды Радима Рулика имеется необходимый ресурс, чтобы воспользоваться этой проблемой.

Ставка: Индивидуальный тотал Чехии больше 2.5 за 1.93.