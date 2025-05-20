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    Джойнт не оставит шансов Конюх?

    Конюх — Джойнт. Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч в Рабате, 20 мая 2025 года

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    Майя Джойнт
    Хорватка Ана Конюх и австралийка Майя Джойнт встретятся в первом круге турнира в Рабате. Матч пройдет 20 мая, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Конюх — Джойнт, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Морокко. Женщины 20 Мая 2025 года

    Ана Конюх

  • Хорватия
    •  Ана Конюх 14:30 Майя Джойнт

    Майя Джойнт

  • Австралия
    •

    Ана Конюх

    На протяжении всего времени пребывания в профессиональном теннисе Конюх не шумела победами над теннисистками гораздо более высокого уровня, чем она сама.

    Сейчас она располагается даже за пределами первой полутысячи рейтинга, а серия проигрышей совсем не радует.

    Последний раз хорватка побеждала в конце зимы на не самом статусном фьючерсе в словацкой Трнаве, где ей удалось обыграть японку Хонтаму.

    В матче против Джойнт у неё шансов на успех предельно мало, поскольку австралийка в весьма неплохой форме, а у Аны все валится из рук.

    Майя Джойнт

    За прошлый год Джойнт совершила тот необходимый прорыв, который позволил ей на всех порах ворватсья в сотню лучших.

    Прогнозы на теннис

    Комфортнее всего она себя чувствует на харде, который является «родным» для австралийки с начала её карьеры, но и на грунте она может играть более, чем прилично.

    На недавнем турнире в Мадриде Майя на одном дыхании провела квалификацию, а в основном раунде добралась до второго круга, где уступила Наварро.

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    Встреча против Конюх будет проходной, поскольку хорватская спортсменка сейчас ни на что вразумительное по игре не способна.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в австралийку в этом поединке: победа Конюх — 5.60, победа Джойнт — 1.14.

    Прогноз: Джойнт без особых проблем справится с Конюх.

    Ставка: Ф2 (-5.5) за 1.85.

    Альтернативный прогноз: Эта встреча закончится максимально быстро, поскольку класс хорватки оставляет желать лучшего.

    Альтернативная ставка: ТМ 17.5 с коэффициентом 2.62.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Конюх — Джойнт?

    Матч Конюх — Джойнт состоится 20 мая 2025 года в 14:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Конюх — Джойнт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-5.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Конюх — Джойнт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-5.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Конюх — Джойнт?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Конюх — Джойнт?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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