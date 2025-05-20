Конюх — Джойнт. Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч в Рабате, 20 мая 2025 года

Хорватка Ана Конюх и австралийка Майя Джойнт встретятся в первом круге турнира в Рабате. Матч пройдет 20 мая, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Конюх — Джойнт, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ана Конюх

На протяжении всего времени пребывания в профессиональном теннисе Конюх не шумела победами над теннисистками гораздо более высокого уровня, чем она сама.

Сейчас она располагается даже за пределами первой полутысячи рейтинга, а серия проигрышей совсем не радует.

Последний раз хорватка побеждала в конце зимы на не самом статусном фьючерсе в словацкой Трнаве, где ей удалось обыграть японку Хонтаму.

В матче против Джойнт у неё шансов на успех предельно мало, поскольку австралийка в весьма неплохой форме, а у Аны все валится из рук.

Майя Джойнт

За прошлый год Джойнт совершила тот необходимый прорыв, который позволил ей на всех порах ворватсья в сотню лучших.

Прогнозы на теннис

Комфортнее всего она себя чувствует на харде, который является «родным» для австралийки с начала её карьеры, но и на грунте она может играть более, чем прилично.

На недавнем турнире в Мадриде Майя на одном дыхании провела квалификацию, а в основном раунде добралась до второго круга, где уступила Наварро.

Встреча против Конюх будет проходной, поскольку хорватская спортсменка сейчас ни на что вразумительное по игре не способна.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в австралийку в этом поединке: победа Конюх — 5.60, победа Джойнт — 1.14.

Прогноз: Джойнт без особых проблем справится с Конюх.

Ставка: Ф2 (-5.5) за 1.85.

Альтернативный прогноз: Эта встреча закончится максимально быстро, поскольку класс хорватки оставляет желать лучшего.

Альтернативная ставка: ТМ 17.5 с коэффициентом 2.62.