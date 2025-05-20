Конюх — Джойнт. Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч в Рабате, 20 мая 2025 года

Ана Конюх
Майя Джойнт
Ана Конюх
На протяжении всего времени пребывания в профессиональном теннисе Конюх не шумела победами над теннисистками гораздо более высокого уровня, чем она сама.
Сейчас она располагается даже за пределами первой полутысячи рейтинга, а серия проигрышей совсем не радует.
Последний раз хорватка побеждала в конце зимы на не самом статусном фьючерсе в словацкой Трнаве, где ей удалось обыграть японку Хонтаму.
В матче против Джойнт у неё шансов на успех предельно мало, поскольку австралийка в весьма неплохой форме, а у Аны все валится из рук.
Майя Джойнт
За прошлый год Джойнт совершила тот необходимый прорыв, который позволил ей на всех порах ворватсья в сотню лучших.
Комфортнее всего она себя чувствует на харде, который является «родным» для австралийки с начала её карьеры, но и на грунте она может играть более, чем прилично.
На недавнем турнире в Мадриде Майя на одном дыхании провела квалификацию, а в основном раунде добралась до второго круга, где уступила Наварро.
Встреча против Конюх будет проходной, поскольку хорватская спортсменка сейчас ни на что вразумительное по игре не способна.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в австралийку в этом поединке: победа Конюх — 5.60, победа Джойнт — 1.14.
Прогноз: Джойнт без особых проблем справится с Конюх.
- 2.05Ван — Рыбакина: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 2.04Юньчаокэтэ — Тиафо: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.94Мпетши-Перрикар — Бублик: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
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Ставка: Ф2 (-5.5) за 1.85.
Альтернативный прогноз: Эта встреча закончится максимально быстро, поскольку класс хорватки оставляет желать лучшего.
Альтернативная ставка: ТМ 17.5 с коэффициентом 2.62.