Юньчаокэтэ — Тиафо. Ставка (к. 2.04) и прогноз на турнир в Гамбурге 20 мая 2025 года

Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против китайца Бу Юньчаокэтэ в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 20 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Юньчаокэтэ — Тиафо, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Юньчаокэтэ

Бу на прошлой неделе дошел до финала на «челленджере» в Турине, благодаря чему вернулся в топ-70.

В решающем матче китайский теннисист проиграл представителю Казахстана Александру Бублику (3:6, 3:6).

На турнире в Италии среди соперников Юньчаокэтэ также были бывшая девятая ракетка мира Фабио Фоньини и аргентинец Камило Уго Карабельи.

Прогнозы на теннис

Но также стоит обратить внимание, что перед этим Бу не прошел первый раунд в Бухаресте и на «Мастерсах» в Монте-Карло, Мадриде и Риме, а также на грунтовом «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро.

Тиафо

Фрэнсис тоже неудачно выступил на «Мастерсе» в Риме, проиграв уже в стартовом матче австрийцу Себастьяну Офнеру.

Зато перед этим американский теннисист дошел до третьего круга в Мадриде.

На «Мастерсе» в столице Испании Тиафо выиграл у Лучано Дардери и Александра Мюллера, после чего уступил Маттео Арнальди.

Лучшим результатом Тиафо на грунте в этом году пока остается выход в финал домашнего турнира в Хьюстоне. В решающем матче он проиграл Дженсону Бруксби.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Юньчаокэтэ в этом матче можно поставить за 2.68, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.47.

Прогноз: у китайца все-таки многовато поражений на уровне ATP, но все равно есть ощущение, что в данном случае лучше не трогать ставки на исход. Тиафо тоже не отличается стабильностью.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.04.