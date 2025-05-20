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    Сможет ли Тиафо обыграть китайца Бу?

    Юньчаокэтэ — Тиафо. Ставка (к. 2.04) и прогноз на турнир в Гамбурге 20 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Юньчаокэтэ — Тиафо
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    Фрэнсис Тиафо
    Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против китайца Бу Юньчаокэтэ в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 20 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Юньчаокэтэ — Тиафо, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Гамбург. Мужчины 20 Мая 2025 года

    Bu Yunchaokete

  • Гамбург. Мужчины
    •  Bu Yunchaokete 11:00 Фрэнсис Тиафо

    Фрэнсис Тиафо

  • США
    •

    Юньчаокэтэ

    Бу на прошлой неделе дошел до финала на «челленджере» в Турине, благодаря чему вернулся в топ-70.

    В решающем матче китайский теннисист проиграл представителю Казахстана Александру Бублику (3:6, 3:6).

    На турнире в Италии среди соперников Юньчаокэтэ также были бывшая девятая ракетка мира Фабио Фоньини и аргентинец Камило Уго Карабельи.

    Прогнозы на теннис

    Но также стоит обратить внимание, что перед этим Бу не прошел первый раунд в Бухаресте и на «Мастерсах» в Монте-Карло, Мадриде и Риме, а также на грунтовом «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро.

    Тиафо

    Фрэнсис тоже неудачно выступил на «Мастерсе» в Риме, проиграв уже в стартовом матче австрийцу Себастьяну Офнеру.

    Зато перед этим американский теннисист дошел до третьего круга в Мадриде.

    На «Мастерсе» в столице Испании Тиафо выиграл у Лучано Дардери и Александра Мюллера, после чего уступил Маттео Арнальди.

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    Лучшим результатом Тиафо на грунте в этом году пока остается выход в финал домашнего турнира в Хьюстоне. В решающем матче он проиграл Дженсону Бруксби.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Юньчаокэтэ в этом матче можно поставить за 2.68, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.47.

    Прогноз: у китайца все-таки многовато поражений на уровне ATP, но все равно есть ощущение, что в данном случае лучше не трогать ставки на исход. Тиафо тоже не отличается стабильностью.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.04.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Юньчаокэтэ — Тиафо?

    Матч Юньчаокэтэ — Тиафо состоится 20 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Юньчаокэтэ — Тиафо?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Юньчаокэтэ — Тиафо?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 2.04.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Юньчаокэтэ — Тиафо?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Юньчаокэтэ — Тиафо?

    Коэффициенты букмекеров: на Юньчаокэтэ в этом матче можно поставить за 2.68, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.47.

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    Юньчаокэтэ — Тиафо: прогноз и ставка за 2.04, статистика, коэффициенты матча 20.05.202512:00. Сможет ли Тиафо обыграть китайца Бу?
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