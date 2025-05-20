Юньчаокэтэ — Тиафо. Ставка (к. 2.04) и прогноз на турнир в Гамбурге 20 мая 2025 года

Bu Yunchaokete
Фрэнсис Тиафо
Юньчаокэтэ
Бу на прошлой неделе дошел до финала на «челленджере» в Турине, благодаря чему вернулся в топ-70.
В решающем матче китайский теннисист проиграл представителю Казахстана Александру Бублику (3:6, 3:6).
На турнире в Италии среди соперников Юньчаокэтэ также были бывшая девятая ракетка мира Фабио Фоньини и аргентинец Камило Уго Карабельи.
Но также стоит обратить внимание, что перед этим Бу не прошел первый раунд в Бухаресте и на «Мастерсах» в Монте-Карло, Мадриде и Риме, а также на грунтовом «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро.
Тиафо
Фрэнсис тоже неудачно выступил на «Мастерсе» в Риме, проиграв уже в стартовом матче австрийцу Себастьяну Офнеру.
Зато перед этим американский теннисист дошел до третьего круга в Мадриде.
На «Мастерсе» в столице Испании Тиафо выиграл у Лучано Дардери и Александра Мюллера, после чего уступил Маттео Арнальди.
Лучшим результатом Тиафо на грунте в этом году пока остается выход в финал домашнего турнира в Хьюстоне. В решающем матче он проиграл Дженсону Бруксби.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Юньчаокэтэ в этом матче можно поставить за 2.68, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.47.
Прогноз: у китайца все-таки многовато поражений на уровне ATP, но все равно есть ощущение, что в данном случае лучше не трогать ставки на исход. Тиафо тоже не отличается стабильностью.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.04.