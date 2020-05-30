Экспресс дня 30 мая. Прогнозы и ставки на футбол

В субботу, 30 мая, в чемпионате Германии пройдут поединки 29-го игрового дня.

«Бавария» — «Фортуна»

Футбол. Чемпионат Германии. 29-й тур

«Бавария» уверенно мчится к очередному чемпионскому титулу. За шесть туров до конца первенства мюнхенцы опережают вторую «Боруссиию» Д на семь очков.

Именно «шмелей» в минувшем туре «красные» обыграли в гостях со счетом 1:0, сделав значительный шаг к победе в чемпионате. Также после рестарта «Бавария» на выезде одолела 2:0 «Унион» и 5:2 дома «Айнтрахт».

«Фортуна» в этом сезоне ведет борьбу за выживание. На данный момент дюссельдорфцы идут в зоне переходных матчей, уступая всего лишь балл безопасной позиции.

После возобновления первенства «Фортуна» еще не проигрывала. Сперва она расписала мировые с «Падерборном» (0:0) дома и «Кельном» (2:2) в гостях, а в прошлом туре одолела в родных стенах «Шальке» — 2:1.

Мало что может помешать «Баварии» победить в предстоящем поединке. И наверняка мюнхенцы это сделают крупно.

Ставка: победа «Баварии» с форой (- 2) за 1.37.

«Шальке» — «Вердер»

Футбол. Чемпионат Германии. 29-й тур

«Шальке» на данный момент в турнирной таблице чемпионате идет девятым, отставая от шестой еврокубковой строки уже на пять баллов.

Команда из Гельзенкирхена выступает провально после перерыва, проиграв во всех трех проведенных поединках. Сперва «кобальтовые» потерпели в дерби разгромное поражение от дортмундской «Боруссии» (0:4), после чего оказывались слабей «Аугсбурга» (0:3) и «Фортуны» (1:2).

«Вердер» ведет борьбу за выживание в текущем сезоне Бундеслиги. На данный момент «музыканты» идут в зоне вылета, на 17-й строчке, уступая шесть очков безопасной позиции.

После рестарта клуб из Бремена дома проиграл «Байеру» со счетом 1:4, затем на выезде сумел добыть викторию над «Фрайбургом» (1:0), а накануне сыграл ничьей с «Боруссией» М (0:0) в родных стенах.

Хотя «Шальке» и находится в ужасном состоянии, но в домашней игре с аутсайдером, «кобальтовые» должны прервать серию поражений.

Ставка: 1Х за 1.47.

«Вольфсбург» — «Айнтрахт»

Футбол. Чемпионат Германии. 29-й тур

«Вольфсбург» на текущий момент в турнирной таблице чемпионата Германии находится на шестой позиции, опережая только на три балла ближайшего преследователя, но сильно отстает от топ-5.

После возобновления первенства «волки» обыграли в выездных встречах «Аугсбург» (2:1) и «Байер» (4:1) в последнем туре, а также уступили дома дортмундской «Боруссии» (0:2).

«Айнтрахт» с 29 очками находится на 14 месте в турнирной таблице, опережая зону переходных матчей всего на два балла, но при этом имеет игру в запасе.

После перерыва «орлы» поочередно проиграли гладбахской «Боруссии» (1:3) дома и «Баварии» (2:5) в гостях, а в последнем туре прервали серию поражений, на домашнем поле сыграв вничью с «Фрайбургом» (3:3).

Оба коллектива будут нацелены на очки в этом поединке, но хозяева, как мы считаем, будут иметь больше шансов на успех. Ставим на «волков» с форой 0.

Ставка: победа «Вольфсбурга» с форой 0 за 1.50.

Итоговый коэффициент — 3.02. 0