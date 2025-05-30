ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Челси» с трофеем«Челси» выиграл Лигу Конференций за тайм: «Бетис» не смог переписать историю Джонатан ДэвидДэвид на распутье: где окажется один из главных свободных агентов этого лета Роман БерезовскийРоман Березовский: Чувствуется, что «Зениту» нужна свежая кровь — новые эмоции и люди
  • 23:54
    • «Челси» стал победителем Лиги конференций
    Все новости спорта

    «Даллас» сможет остаться в серии?

    Даллас — Эдмонтон. Ставка (к. 2.24), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 30 мая 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Даллас Старз Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз
    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Эдмонтон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Даллас»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 30 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Эдмонтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. Кубок Стэнли 30 Мая 2025 года

    Даллас

  • Кубок Стэнли
    •  Даллас 03:00 Эдмонтон

    Эдмонтон

  • Кубок Стэнли
    •

    «Даллас»

    Турнирное положение: Удивительно наблюдать, как «Даллас» снова мучается в серии против «Ойлерз», как и год назад.

    Последние матчи: Тяжело было представить, что «Даллас» после четырех матчей финала Запада будет проигрывать 1:3, но ситуация близка к критической.

    Даллас — Эдмонтон: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: В важнейшем матче сезона «Далласу» не смогут помочь Дадонов и Лундквист.

    Общий тонус клуба: На домашнем льду «Старз» терять уже нечего, и нужно оставлять на льду все силы, дабы продлить серию ещё, как минимум, на один матч.

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: Многие считали, что у «Эдмонтона» в этой серии сложностей будет выше крыши, однако пока получается все наоборот.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Ноблох вовремя вернул к игре в плей-офф «Эдмонтон», а лидеров канадского клуба сейчас просто не остановить.

    Травмированные игроки: Не сыграет за «Эдмонтон» Браун из-за травмы нижней части тела. Также под вопросом участие в матче Экхольма и Хаймана.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Общий тонус клуба: На территории «Далласа» гостям будет тяжело, несмотря на задел по счету в серии и наличие психологического преимущества над соперником.

    Статистика для ставок

    • «Даллас» не может выиграть три матча кряду

    • У «Эдмонтона» за шесть последних выездных поединков всего одно поражение

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.24, на ничью — 4.46, на гостей — 2.78.

    Прогноз: «Даллас» при своих болельщиках не может проиграть.

    Альтернативный прогноз: Будет упорный хоккей, и много заброшенных шайб любители хоккея не увидят.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.24.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.54.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Даллас — Эдмонтон?

    Матч Даллас — Эдмонтон состоится 30 мая 2025 года в 03:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Даллас — Эдмонтон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Даллас — Эдмонтон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.24.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Даллас — Эдмонтон?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Даллас — Эдмонтон?

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.24, на ничью — 4.46, на гостей — 2.78.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.74
  • Прогноз на матч Боузкова — Картал
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Андреева — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Френх — Вондроушова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Де Минор — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Муньяр — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Легечка — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ли — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Женис — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Кызылжар — Ордабасы
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Баптист — Хибино
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кочаретто — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Зверев — де Йонг
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Рублев — Уолтон
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Валентова — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Даллас — Эдмонтон: прогноз и ставка за 2.24, статистика, коэффициенты матча 30.05.202503:00. «Даллас» сможет остаться в серии?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры