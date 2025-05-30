Даллас — Эдмонтон. Ставка (к. 2.24), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 30 мая 2025 года

В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 30 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Эдмонтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Даллас»

Турнирное положение: Удивительно наблюдать, как «Даллас» снова мучается в серии против «Ойлерз», как и год назад.

Последние матчи: Тяжело было представить, что «Даллас» после четырех матчей финала Запада будет проигрывать 1:3, но ситуация близка к критической.

Травмированные игроки: В важнейшем матче сезона «Далласу» не смогут помочь Дадонов и Лундквист.

Общий тонус клуба: На домашнем льду «Старз» терять уже нечего, и нужно оставлять на льду все силы, дабы продлить серию ещё, как минимум, на один матч.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: Многие считали, что у «Эдмонтона» в этой серии сложностей будет выше крыши, однако пока получается все наоборот.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Ноблох вовремя вернул к игре в плей-офф «Эдмонтон», а лидеров канадского клуба сейчас просто не остановить.

Травмированные игроки: Не сыграет за «Эдмонтон» Браун из-за травмы нижней части тела. Также под вопросом участие в матче Экхольма и Хаймана.

Общий тонус клуба: На территории «Далласа» гостям будет тяжело, несмотря на задел по счету в серии и наличие психологического преимущества над соперником.

Статистика для ставок

«Даллас» не может выиграть три матча кряду

У «Эдмонтона» за шесть последних выездных поединков всего одно поражение

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.24, на ничью — 4.46, на гостей — 2.78.

Прогноз: «Даллас» при своих болельщиках не может проиграть.

Альтернативный прогноз: Будет упорный хоккей, и много заброшенных шайб любители хоккея не увидят.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.24.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.54.