Реймс — Мец: прогноз ставки на плей-офф за право выступать во французской Лиге 1 29 мая 2025 года

Реймс
Метц
«Реймс»
Турнирное положение: «Реймс» по итогам розыгрыша Лиги 1 занял 16-ю строчку, благодаря чему и вынужден играть в плей-офф за право сыграть в элите.
Команда на три балла опередила зону вылета во второй французский дивизион, а также на один балл отстала от безопасной 15-й позиции.
Реймс — Метц: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей последней игре в рамках финала Кубка Франции клуб потерпел разгромное поражение от ПСЖ со счетом 0:3.
Ранее коллектив в первой игре данного плей-офф за право остаться в Лиге 1 против нынешнего соперника в чужих стенах сумел сыграть вничью с результатом 1:1.
Не сыграют: травмированы — Фофана, Дарами и Хадра, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Реймс» ни разу не выиграл при четырех поражениях и двух ничьих.
Это вроде бы говорит о плохой форме коллектива и соответствующих шансах на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть их преимущество в классе, а также фактор своего поля.
Кейто Накамура — лучший бомбардир команды в Лиге 1 с 11-ю голами.
«Мец»
Турнирное положение: «Мец» по итогам 34-х туров Лиги 2 занял третью строчку и получил возможность сыграть в плей-офф за выход в элиту.
Команда на четыре балла отстала от второго места, которое напрямую повышает в классе, а также на девять очков опередила своего ближайшего преследователя.
Последние матчи: в своей последней игре, которая как раз была первой в нынешнем плей-офф, клуб на своем поле сыграл вничью — 1:1.
Перед этим в финале плей-офф второго дивизиона национального первенства коллектив теперь уже в домашних стенах переиграл «Дюнкерк» с результатом 1:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Мец» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.
Такая форма говорит о неплохих шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.
Шейк Сабали — лучший бомбардир команды в Лиге 2 минувшего сезона с 15-ю голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Реймс» проиграл
- в 10-ти из 12-ти последних матчей «Меца» забивали больше 2,5 голов
- в 10-ти из 12-ти последних матчей «Меца» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реймс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.20, победа «Меца» — в 3.35.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.70.
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Прогноз: в 10-ти из 12-ти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их шести последних выездных поединках.
Между тем, в двух их трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.92.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в 10-ти из 12-ти последних матчей «Меца».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.40