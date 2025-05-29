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    Реймс — Мец: прогноз ставки на плей-офф за право выступать во французской Лиге 1 29 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Реймс» — «Мец»
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    Кейто Накамура
    29 мая в первой игре плей-офф за право выступать в элитном дивизионе чемпионата Франции по футболу сыграют «Реймс» и «Мец». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Реймс» — «Мец», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1. Квалификация 29 Мая 2025 года

    Реймс

  • Франция. Кубок
    •  Реймс 21:30 Метц

    Метц

  • Франция. Лига 1. Квалификация
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    «Реймс»

    Турнирное положение: «Реймс» по итогам розыгрыша Лиги 1 занял 16-ю строчку, благодаря чему и вынужден играть в плей-офф за право сыграть в элите.

    Команда на три балла опередила зону вылета во второй французский дивизион, а также на один балл отстала от безопасной 15-й позиции.

    Реймс — Метц: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках финала Кубка Франции клуб потерпел разгромное поражение от ПСЖ со счетом 0:3.

    Ранее коллектив в первой игре данного плей-офф за право остаться в Лиге 1 против нынешнего соперника в чужих стенах сумел сыграть вничью с результатом 1:1.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Фофана, Дарами и Хадра, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Реймс» ни разу не выиграл при четырех поражениях и двух ничьих.

    Это вроде бы говорит о плохой форме коллектива и соответствующих шансах на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть их преимущество в классе, а также фактор своего поля.

    Кейто Накамура — лучший бомбардир команды в Лиге 1 с 11-ю голами.

    «Мец»

    Турнирное положение: «Мец» по итогам 34-х туров Лиги 2 занял третью строчку и получил возможность сыграть в плей-офф за выход в элиту.

    Команда на четыре балла отстала от второго места, которое напрямую повышает в классе, а также на девять очков опередила своего ближайшего преследователя.

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    • Последние матчи: в своей последней игре, которая как раз была первой в нынешнем плей-офф, клуб на своем поле сыграл вничью — 1:1.

    Перед этим в финале плей-офф второго дивизиона национального первенства коллектив теперь уже в домашних стенах переиграл «Дюнкерк» с результатом 1:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Мец» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

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    Такая форма говорит о неплохих шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

    Шейк Сабали — лучший бомбардир команды в Лиге 2 минувшего сезона с 15-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Реймс» проиграл

    • в 10-ти из 12-ти последних матчей «Меца» забивали больше 2,5 голов

    • в 10-ти из 12-ти последних матчей «Меца» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реймс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.20, победа «Меца» — в 3.35.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.70.

    Прогноз: в 10-ти из 12-ти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их шести последних выездных поединках.

    Между тем, в двух их трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.92.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в 10-ти из 12-ти последних матчей «Меца».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.40

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Реймс — Мец?

    Матч Реймс — Мец состоится 29 мая 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: Лига 1.

    Прогноз: какой прогноз на матч Реймс — Мец?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Реймс — Мец?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Реймс — Мец?

    Смотреть матч турнира Лига 1 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Реймс — Мец?

    Коэффициенты букмекеров: «Реймс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.20, победа «Меца» — в 3.35.

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    Реймс — Мец: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 29.05.202521:30. Удержится ли «Реймс» в Лиге 1?
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