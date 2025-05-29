Радулов: Я не против остаться в Ярославле

Нападающийвысказался о своих планах на будущее.

«Пока не могу ответить точно. Время покажет, но я не против остаться в Ярославле», — цитирует Радулова «Матч ТВ».

В финальной серии плей‑офф КХЛ «Локомотив» победил челябинский «Трактор» со счётом 4-1, а в пятом решающем матче выиграл в овертайме 2:1. Александр был признан самым ценным игроком (MVP) плей‑офф.

За весь плей‑офф Радулов провёл 21 матч и набрал 16 очков (7 голов и 9 передач), установив рекорд результативности для хоккеистов старше 37 лет в истории КХЛ.