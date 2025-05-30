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    Попырин впервые дойдет до 1/8 финала Ролан Гаррос?

    Боржеш — Попырин. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 30 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Боржеш — Попырин
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    Алексей Попырин
    Австралиец Алексей Попырин сыграет против португальца Нуну Боржеша в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 30 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Боржеш — Попырин, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Боржеш

    Нуну впервые в карьере прошел на французском мэйджоре дальше второго круга.

    В среду португальский теннисист одержал сенсационную победу над Каспером Руудом — 2:6, 6:4, 6:1, 6:0.

    Но здесь надо сразу сказать, что после первого сета норвежца начала беспокоить травма колена.

    Боржеш впервые обыграл соперника из топ-10, прервав серию из 13-ти поражений.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В первом круге Нуну с трудом обыграл 150-ю ракетку мира француза Кириана Жаке — 3:6, 6:7, 6:4, 6:3, 6:3.

    Попырин

    Алексей тем временем тоже впервые выиграл на Ролан Гаррос больше одного матча.

    Более того, представитель Австралии впервые с 2019 года прошел круг в столице Франции.

    В стартовом матче Попырин встречался с Есихито Нисиокой. Японец снялся при счете 7:5, 6:4, 1:2 в пользу сопернрка.

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    Во втором раунде Попырин выиграл у чилийца Алехандро Табило — 7:5, 6:3, 6:4.

    Лучшим результатом Алексея в этом году пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 2.06, победу Попырина букмекеры предлагают за 1.76.

    Прогноз: это один из тех матчей, где оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода встречи. Скорее всего, австралийцу и португальцу понадобится хотя бы один дополнительный сет.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Боржеш — Попырин?

    Матч Боржеш — Попырин состоится 30 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Боржеш — Попырин?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 40,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Боржеш — Попырин?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 40,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Боржеш — Попырин?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Боржеш — Попырин?

    Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 2.06, победу Попырина букмекеры предлагают за 1.76.

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