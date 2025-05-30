Боржеш — Попырин. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 30 мая 2025 года

Боржеш
Нуну впервые в карьере прошел на французском мэйджоре дальше второго круга.
В среду португальский теннисист одержал сенсационную победу над Каспером Руудом — 2:6, 6:4, 6:1, 6:0.
Но здесь надо сразу сказать, что после первого сета норвежца начала беспокоить травма колена.
Боржеш впервые обыграл соперника из топ-10, прервав серию из 13-ти поражений.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
В первом круге Нуну с трудом обыграл 150-ю ракетку мира француза Кириана Жаке — 3:6, 6:7, 6:4, 6:3, 6:3.
Попырин
Алексей тем временем тоже впервые выиграл на Ролан Гаррос больше одного матча.
Более того, представитель Австралии впервые с 2019 года прошел круг в столице Франции.
В стартовом матче Попырин встречался с Есихито Нисиокой. Японец снялся при счете 7:5, 6:4, 1:2 в пользу сопернрка.
Во втором раунде Попырин выиграл у чилийца Алехандро Табило — 7:5, 6:3, 6:4.
Лучшим результатом Алексея в этом году пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 2.06, победу Попырина букмекеры предлагают за 1.76.
Прогноз: это один из тех матчей, где оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода встречи. Скорее всего, австралийцу и португальцу понадобится хотя бы один дополнительный сет.
- 2.04Рублев — Уолтон: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 2.06Муте — Джокович: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 1.92Алис — Руне: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 1.92.