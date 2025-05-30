Боржеш — Попырин. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 30 мая 2025 года

Австралиец Алексей Попырин сыграет против португальца Нуну Боржеша в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 30 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Боржеш — Попырин, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Боржеш

Нуну впервые в карьере прошел на французском мэйджоре дальше второго круга.

В среду португальский теннисист одержал сенсационную победу над Каспером Руудом — 2:6, 6:4, 6:1, 6:0.

Но здесь надо сразу сказать, что после первого сета норвежца начала беспокоить травма колена.

Боржеш впервые обыграл соперника из топ-10, прервав серию из 13-ти поражений.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В первом круге Нуну с трудом обыграл 150-ю ракетку мира француза Кириана Жаке — 3:6, 6:7, 6:4, 6:3, 6:3.

Попырин

Алексей тем временем тоже впервые выиграл на Ролан Гаррос больше одного матча.

Более того, представитель Австралии впервые с 2019 года прошел круг в столице Франции.

В стартовом матче Попырин встречался с Есихито Нисиокой. Японец снялся при счете 7:5, 6:4, 1:2 в пользу сопернрка.

Во втором раунде Попырин выиграл у чилийца Алехандро Табило — 7:5, 6:3, 6:4.

Лучшим результатом Алексея в этом году пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 2.06, победу Попырина букмекеры предлагают за 1.76.

Прогноз: это один из тех матчей, где оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода встречи. Скорее всего, австралийцу и португальцу понадобится хотя бы один дополнительный сет.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 1.92.