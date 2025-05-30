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    «Аркадаг» поглумится над «Мервом»

    Мерв — Аркадаг. Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 30 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Мерв» — «Аркадаг»
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    «Аркадаг»
    30 мая в 12-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Мерв» и «Аркадаг». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мерв» — «Аркадаг», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 30 Мая 2025 года

    Мерв

  • Мары
    •  Мерв 15:30 Аркадаг

    Аркадаг

  • Аркадаг
    •

    «Мерв»

    Турнирное положение: «Мерв» не блещет результатами. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Мерв» в 12 матчах добыл всего 9 зачетных баллов. А вот забила команда лишь 6 забитыми мячами в ворота соперников.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мерв» не смог переиграть «Небитчи» (0:0).

    До того команда потерпела поражение от «Алтын Асыра» (0:2). Зато поединок с «Ашхабадом» принес три очка (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Мерв» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Мерв» на данном этапе крайне нестабилен. Команда не забивала в двух своих последних матчах.

    Причем «Мерв» традиционно неудачно противостоит «Аркадагу». Из пяти последних очных поединков команда проиграла 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут пытаться дать бой сильнейшей команде страны. Вот только проблемы в обороне никуда не делись.

    «Аркадаг»

    Турнирное положение: «Аркадаг» стартовал весьма продуктивно. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аркадаг» в 9 матчах чемпионата набрал 27 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 4 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела продуктивно. «Аркадаг» по всем статьям переиграл «Алтын Асыр» (3:0).

    До того команда уверенно переиграла «Шагадам» (4:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Небитчи» (3:0).

    При этом «Аркадаг» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аркадаг» весьма преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 34 забитыми мячами в 9 поединках чемпионата.

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    При этом «Аркадаг» вполне способен пройти чемпионат без очковых потерь. Команда выглядит на три головы сильнее остальных.

    Потенциально команда явно способна еще поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем значительно реже гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Оппонентов уровня «Мерва» команда должна сметать с газона.

    Статистика для ставок

    • «Мерв» в среднем забивает реже гола за матч

    • «Аркадаг» еще не терял очки в нынешнем чемпионате

    • «Аркадаг» пропустил всего 4 мяча в 9 матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аркадаг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 7.90, а победа оппонента — в скромные 13.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.38 и 2.63.

    Прогноз: «Аркадаг» сражается за чемпионский титул, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Номинальные гости прекрасно атакуют, к тому же оборона соперника частенько совершает результативные ошибки.

    Ставка: Фора «Аркадага» -2.5 за 2.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.04

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мерв — Аркадаг?

    Матч Мерв — Аркадаг состоится 30 мая 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: Туркмения. Премьер-лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Мерв — Аркадаг?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Аркадага» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мерв — Аркадаг?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Аркадага» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.06.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мерв — Аркадаг?

    Смотреть матч турнира Туркмения. Премьер-лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мерв — Аркадаг?

    Коэффициенты букмекеров: «Аркадаг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 7.90, а победа оппонента — в скромные 13.20.

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    Мерв — Аркадаг: прогноз и ставка за 2.06, статистика, коэффициенты матча 30.05.202515:00. «Аркадаг» поглумится над «Мервом»
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