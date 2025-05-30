Мерв — Аркадаг. Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 30 мая 2025 года

30 мая в 12-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Мерв» и «Аркадаг». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мерв» — «Аркадаг», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Мерв»

Турнирное положение: «Мерв» не блещет результатами. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Мерв» в 12 матчах добыл всего 9 зачетных баллов. А вот забила команда лишь 6 забитыми мячами в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мерв» не смог переиграть «Небитчи» (0:0).

До того команда потерпела поражение от «Алтын Асыра» (0:2). Зато поединок с «Ашхабадом» принес три очка (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Мерв» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Мерв» на данном этапе крайне нестабилен. Команда не забивала в двух своих последних матчах.

Причем «Мерв» традиционно неудачно противостоит «Аркадагу». Из пяти последних очных поединков команда проиграла 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут пытаться дать бой сильнейшей команде страны. Вот только проблемы в обороне никуда не делись.

«Аркадаг»

Турнирное положение: «Аркадаг» стартовал весьма продуктивно. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Аркадаг» в 9 матчах чемпионата набрал 27 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 4 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела продуктивно. «Аркадаг» по всем статьям переиграл «Алтын Асыр» (3:0).

До того команда уверенно переиграла «Шагадам» (4:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Небитчи» (3:0).

При этом «Аркадаг» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аркадаг» весьма преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 34 забитыми мячами в 9 поединках чемпионата.

При этом «Аркадаг» вполне способен пройти чемпионат без очковых потерь. Команда выглядит на три головы сильнее остальных.

Потенциально команда явно способна еще поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем значительно реже гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Оппонентов уровня «Мерва» команда должна сметать с газона.

Статистика для ставок

«Мерв» в среднем забивает реже гола за матч

«Аркадаг» еще не терял очки в нынешнем чемпионате

«Аркадаг» пропустил всего 4 мяча в 9 матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аркадаг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 7.90, а победа оппонента — в скромные 13.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.38 и 2.63.

Прогноз: «Аркадаг» сражается за чемпионский титул, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости прекрасно атакуют, к тому же оборона соперника частенько совершает результативные ошибки.

Ставка: Фора «Аркадага» -2.5 за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.04