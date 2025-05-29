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    Сумеет ли «Специя» переиграть кремонцев?

    Кремонезе — Специя. Ставка (к. 2.90) и прогноз на футбол, Серия B, 29 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Кремонезе» — «Специя»
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    Франческо Пио Эспозито
    29 мая в финале плей-офф за выход в элитный дивизион чемпионата Италии по футболу сыграют «Кремонезе» и «Специя». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Кремонезе» — «Специя», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B. Переходные матчи 29 Мая 2025 года

    Кремонезе

  • Кремона
    •  Кремонезе 21:30 Специя

    Специя

  • Италия. Серия B. Переходные матчи
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    «Кремонезе»

    Турнирное положение: «Кремонезе» проводит продуктивный сезон. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Кремонезе» в 38 матчах чемпионата добыл 61 зачетный балл. А вот отличилась команда 62 забитыми мячами.

    Кремонезе — Специя: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Кремонезе» переиграл «Стабию» (3:0).

    До того команда уступила той же «Стабии» (1:2). А вот поединок с «Пизой» завершился досадной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Кремонезе» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Кремонезе» твердо намерен добыть путевку в элиту. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

    Причем «Кремонезе» традиционно успешно противостоит «Специи». Из пяти последних очных поединков команда победила 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Да и «Специи» команда не проигрывает уже больше 5 лет.

    «Специя»

    Турнирное положение: «Специя» в чемпионате выступила успешно. Команда завершила сезон на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Специя» в 38 матчах чемпионата набрала 66 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Специя» переиграла «Катанзаро» (1:0).

    До того команда нанесла поражение тому же «Катанзаро» (2:0). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Козенцей» (3:1).

    При этом «Специя» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Николо Бертола, Дуччо День Инноченти, Эдоардо Солери — травмированы.

    Состояние команды: «Специя» не особо преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 59 забитыми мячами в 38 поединках чемпионата.

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    При этом «Специя» не так давно уступила кремонцам (2:3). Зато команда победила в трех своих последних поединках.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом мотивация выйти в элиту у нее огромная.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Специя» намерена соорудить комфортный задел перед ответной встречей.

    Статистика для ставок

    • «Кремонезе» уже более 5 лет не проигрывает «Специи»

    • «Специя» победила в 3 своих последних матчах

    • Обе команды забивают в среднем реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кремонезе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: «Специя» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные гости постараются соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

    Ставка: Победа «Специи» за 2.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кремонезе — Специя?

    Матч Кремонезе — Специя состоится 29 мая 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Кремонезе — Специя?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кремонезе — Специя?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кремонезе — Специя?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кремонезе — Специя?

    Коэффициенты букмекеров: «Кремонезе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.90.

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    Кремонезе — Специя: прогноз и ставка за 2.90, статистика, коэффициенты матча 29.05.202521:30. Сумеет ли «Специя» переиграть кремонцев?
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