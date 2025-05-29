Кремонезе — Специя. Ставка (к. 2.90) и прогноз на футбол, Серия B, 29 мая 2025 года

29 мая в финале плей-офф за выход в элитный дивизион чемпионата Италии по футболу сыграют «Кремонезе» и «Специя». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Кремонезе» — «Специя», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кремонезе»

Турнирное положение: «Кремонезе» проводит продуктивный сезон. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Кремонезе» в 38 матчах чемпионата добыл 61 зачетный балл. А вот отличилась команда 62 забитыми мячами.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Кремонезе» переиграл «Стабию» (3:0).

До того команда уступила той же «Стабии» (1:2). А вот поединок с «Пизой» завершился досадной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Кремонезе» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Кремонезе» твердо намерен добыть путевку в элиту. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Причем «Кремонезе» традиционно успешно противостоит «Специи». Из пяти последних очных поединков команда победила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Да и «Специи» команда не проигрывает уже больше 5 лет.

«Специя»

Турнирное положение: «Специя» в чемпионате выступила успешно. Команда завершила сезон на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Специя» в 38 матчах чемпионата набрала 66 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Специя» переиграла «Катанзаро» (1:0).

До того команда нанесла поражение тому же «Катанзаро» (2:0). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Козенцей» (3:1).

При этом «Специя» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Николо Бертола, Дуччо День Инноченти, Эдоардо Солери — травмированы.

Состояние команды: «Специя» не особо преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 59 забитыми мячами в 38 поединках чемпионата.

При этом «Специя» не так давно уступила кремонцам (2:3). Зато команда победила в трех своих последних поединках.

Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом мотивация выйти в элиту у нее огромная.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Специя» намерена соорудить комфортный задел перед ответной встречей.

Статистика для ставок

«Кремонезе» уже более 5 лет не проигрывает «Специи»

«Специя» победила в 3 своих последних матчах

Обе команды забивают в среднем реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кремонезе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: «Специя» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости постараются соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

Ставка: Победа «Специи» за 2.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00