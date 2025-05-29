Кремонезе — Специя. Ставка (к. 2.90) и прогноз на футбол, Серия B, 29 мая 2025 года

Кремонезе
Специя
«Кремонезе»
Турнирное положение: «Кремонезе» проводит продуктивный сезон. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Кремонезе» в 38 матчах чемпионата добыл 61 зачетный балл. А вот отличилась команда 62 забитыми мячами.
Кремонезе — Специя: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Кремонезе» переиграл «Стабию» (3:0).
До того команда уступила той же «Стабии» (1:2). А вот поединок с «Пизой» завершился досадной коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Кремонезе» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кремонезе» твердо намерен добыть путевку в элиту. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.
Причем «Кремонезе» традиционно успешно противостоит «Специи». Из пяти последних очных поединков команда победила 4 раза при одной ничьей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Да и «Специи» команда не проигрывает уже больше 5 лет.
«Специя»
Турнирное положение: «Специя» в чемпионате выступила успешно. Команда завершила сезон на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Специя» в 38 матчах чемпионата набрала 66 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Специя» переиграла «Катанзаро» (1:0).
До того команда нанесла поражение тому же «Катанзаро» (2:0). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Козенцей» (3:1).
При этом «Специя» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Николо Бертола, Дуччо День Инноченти, Эдоардо Солери — травмированы.
Состояние команды: «Специя» не особо преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 59 забитыми мячами в 38 поединках чемпионата.
При этом «Специя» не так давно уступила кремонцам (2:3). Зато команда победила в трех своих последних поединках.
Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом мотивация выйти в элиту у нее огромная.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Специя» намерена соорудить комфортный задел перед ответной встречей.
Статистика для ставок
- «Кремонезе» уже более 5 лет не проигрывает «Специи»
- «Специя» победила в 3 своих последних матчах
- Обе команды забивают в среднем реже 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кремонезе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 1.95.
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Прогноз: «Специя» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные гости постараются соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.
Ставка: Победа «Специи» за 2.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.00