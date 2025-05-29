Экспресс дня 29 мая. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Норвегии, Франции и Хорватии На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Бранн» — «Мольде»

Футбол. Чемпионат Норвегии

«Бранн» идет вторым в таблице чемпионата Норвегии. Клуб набрал 20 очков в девяти встречах. У «Бранна» 6 побед, две ничьи и одно поражение.

«Бранн» находится в прекрасной форме. Команда очень давно не проигрывала. В мае «Бранн» одержал две победы и трижды сыграл вничью.

«Мольде» располагается на 12-й позиции. У команды 8 очков в восьми встречах. «Мольде» одержал две победы, дважды сыграл вничью и потерпел 4 поражения.

В предыдущих трех встречах у «Мольде» не было ни одной победы. Последний раз клуб выигрывал 11 мая. Тогда «Мольде» разгромил «Брюне» со счетом 3:0.

Ставка: Обе забьют за 1.58.

«Риека» — «Славен»

Футбол. Чемпионат Хорватии

«Риека» стала чемпионом Хорватии в текущем сезоне. Клуб записал в актив 65 очков по итогам 36 игр. У «Риеки» 18 побед, 11 ничьих и 7 поражений.

В ответной финальной встрече «Риека» является фаворитом. Команда находится в прекрасной форме. В пяти последних встречах «Риека» одержала четыре победы и один раз проиграла.

Прогнозы и ставки на футбол

«Славен» закончил сезон на 5-й строчке в таблице. У клуба 48 очков в 36 матчах. «Славен» одержал 13 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений.

Первая встреча завершилась вничью 1:1. Чего ждать в ответной дуэли? Безусловно, обе команды будут действовать максимально организованно в обороне. Голевой феерии ждать не стоит.

Ставка: ТМ 3 за 1.45.

«Реймс» — «Мец»

Футбол. Чемпионат Франции

«Реймс» избежал прямого вылета в Лигу 2. Но команде нужно отстоять место в элитном дивизионе в стыковых матчах. Получится ли выполнить задачу?

Текущий месяц «Реймс» откровенно провалил. В пяти матчах были зафиксированы четыре поражения и одна ничья. В мае «Реймс» ни разу не победил.

«Мец» сезон в Лиге 2 закончил в топ-3. Было набрано 65 очков в 34-х матчах. До второго места, которое бы давало прямую путевку в элитный дивизион, не хватило четырех очков.

В текущем месяце «Мец» ни разу не уступил. В четырех матчах у команды две победы и две ничьи. Последний раз «Мец» проигрывал 26 апреля. Клуб разочаровал поклонников в гостевом поединке с «По» (1:2).

В первой встрече «Мец» и «Реймс» сыграли вничью 1:1. Будет ли выявлен победитель в ответном матче? «Реймс» является фаворитом домашнего поединка, но, скорее всего, ожидается равная и напряженная игра.

Ставка: Победа «Реймса» с форой (0) за 1.59.

Общий коэффициент — 3.64