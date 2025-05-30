Гонконг — Манчестер Юнайтед. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 30 мая 2025 года

30 мая в международном товарищеском матче по футболу сыграют Гонконг и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гонконг — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.

Гонконг

Турнирное положение: Гонконг является довольно перспективной командой. Вот только пресловутой стабильности в игре и результатах пока нет.

При этом Гонконг стартовала в квалификации Кубка Азии. Команда постарается побороться за первое место в группе.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. Гонконг подписал мировую с Сингапуром (0:0).

До того команда уверенно расправилась с «Макао» (2:0). При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Гуандуна» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках Гонконг забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Гонконг нынче преуспевает в плане результатов. Команда не пропускала в двух своих последних матчах.

В матче с «Манчестер Юнайтедом» команда постарается выдать свой максимум. Гонконг явно способен прибавить, к тому же оппонент имеет проблемы с надежностью тылов.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Да и оборонительные редуты команды прибавили в плане надежности.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: Манкунианцы провели очередной серый сезон. Команда финишировала на 15 месте турнирной таблицы ПАЛ.

Причем «Манчестер Юнайтед» проиграл в финале Лиги Европы. При этом команду Рубена Аморима лихорадило весь сезон.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. Манкунианцы одолели «Астон Виллу» (2:0).

До того команда минимально уступила «Тоттенхэму». Да и поединок с «Челси» завершился досадной коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Манчестер Юнайтед» разжился 2 победами. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Манкунианцы на данном этапе выглядят нестабильно. Команда до последней виктории уступила трижды кряду.

При этом «Манчестер Юнайтед» не особо преуспевает в плане реализации. Манкунианцы настреляли всего 44 мяча в 38 поединках английского чемпионата.

В кадровом плане у команды относительно позитивная ситуация. Да и Аморим явно проведет определенную кадровую ротацию.

Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. Манкунианцы вполне способны прибавить в плане реализации.

Статистика для ставок

«Манчестер Юнайтед» в среднем пропускает чаще гола за матч

Манкунианцы до последней виктории уступили трижды кряду

Гонконг не пропускал в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.95 и 1.95.

Прогноз: Манкунианцы постараются проявить максимальную активность в атаке.

«Манчестер Юнайтед» выглядит монолитнее соперника, да и у сборной Гонконга имеются проблемы в плане реализации.

Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.40