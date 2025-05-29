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    Дрейпер легко обыграет уставшего Монфиса?

    Монфис — Дрейпер. Ставка (к. 2.25) и прогноз на Ролан Гаррос 29 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Монфис — Дрейпер
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    Джек Дрейпер
    Британец Джек Дрейпер сыграет против француза Гаэля Монфиса во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Монфис — Дрейпер, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 29 Мая 2025 года

    Гаэль Монфис

  • Франция
    •  Гаэль Монфис 12:00 Джек Дрейпер

    Джек Дрейпер

  • Великобритания
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    Монфис

    Гаэль стал участником одного из самых ярких матчей первого круга.

    Француз одержал волевую победу над боливийцем Уго Дельеном — 4:6, 3:6, 6:1, 7:6, 6:1.

    Но теперь есть сомнения, что у Монфиса остались силы на предстоящий матч с Дрейпером.   Дело в том, что встреча 38-летнего теннисиста с Дельеном продолжалась почти четыре часа.

    Вряд ли Монфис успеет восстановиться к игре против одного из лучших теннисистов сезона.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    К слову, после 2019 года Гаэль ни разу не выигрывал на Ролан Гаррос больше одного матча.

    Дрейпер

    Джек в стартовом матче одержал волевую победу над итальянцем Маттиа Беллуччи — 3:6, 6:1, 6:4, 6:2.

    В начале мая британский теннисист дошел до финала на «Мастерсе» в Мадриде.

    В решающем матче испанского «тысячника» Дрейпер проиграл норвежцу Касперу Рууду. Но зато перед этим он остановил Таллона Грикспора, Маттео Берреттини, Томми Пола, Маттео Арнальди и Лоренцо Музетти.

    На «Мастерсе» в Риме Дрейпер  проиграл в четвертьфинале Карлосу Алькарасу — 4:6, 4:6.

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    Главным успехом Джека в этом году пока остается победа на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

    По итогам весенней серии турниров Дрейпер поднялся в рейтинге на пятое место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 5.15, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.16.

    Прогноз: вряд ли у Джека будут проблемы в матче против уставшего француза. Скорее всего, Монфис просто не успеет восстановиться к предстоящему матчу.

    Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера в трех сетах за 2.25.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Монфис — Дрейпер?

    Матч Монфис — Дрейпер состоится 29 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Монфис — Дрейпер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Дрейпера в трех сетах.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Монфис — Дрейпер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Дрейпера в трех сетах» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Монфис — Дрейпер?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Монфис — Дрейпер?

    Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 5.15, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.16.

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    Монфис — Дрейпер: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 29.05.202512:00. Дрейпер легко обыграет уставшего Монфиса?
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