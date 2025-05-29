Монфис — Дрейпер. Ставка (к. 2.25) и прогноз на Ролан Гаррос 29 мая 2025 года

Британец Джек Дрейпер сыграет против француза Гаэля Монфиса во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Монфис — Дрейпер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Монфис

Гаэль стал участником одного из самых ярких матчей первого круга.

Француз одержал волевую победу над боливийцем Уго Дельеном — 4:6, 3:6, 6:1, 7:6, 6:1.

Но теперь есть сомнения, что у Монфиса остались силы на предстоящий матч с Дрейпером. Дело в том, что встреча 38-летнего теннисиста с Дельеном продолжалась почти четыре часа.

Вряд ли Монфис успеет восстановиться к игре против одного из лучших теннисистов сезона.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

К слову, после 2019 года Гаэль ни разу не выигрывал на Ролан Гаррос больше одного матча.

Дрейпер

Джек в стартовом матче одержал волевую победу над итальянцем Маттиа Беллуччи — 3:6, 6:1, 6:4, 6:2.

В начале мая британский теннисист дошел до финала на «Мастерсе» в Мадриде.

В решающем матче испанского «тысячника» Дрейпер проиграл норвежцу Касперу Рууду. Но зато перед этим он остановил Таллона Грикспора, Маттео Берреттини, Томми Пола, Маттео Арнальди и Лоренцо Музетти.

На «Мастерсе» в Риме Дрейпер проиграл в четвертьфинале Карлосу Алькарасу — 4:6, 4:6.

Главным успехом Джека в этом году пока остается победа на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

По итогам весенней серии турниров Дрейпер поднялся в рейтинге на пятое место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 5.15, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.16.

Прогноз: вряд ли у Джека будут проблемы в матче против уставшего француза. Скорее всего, Монфис просто не успеет восстановиться к предстоящему матчу.

Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера в трех сетах за 2.25.