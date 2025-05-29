Монфис — Дрейпер. Ставка (к. 2.25) и прогноз на Ролан Гаррос 29 мая 2025 года

Гаэль Монфис
Джек Дрейпер
Монфис
Гаэль стал участником одного из самых ярких матчей первого круга.
Француз одержал волевую победу над боливийцем Уго Дельеном — 4:6, 3:6, 6:1, 7:6, 6:1.
Но теперь есть сомнения, что у Монфиса остались силы на предстоящий матч с Дрейпером. Дело в том, что встреча 38-летнего теннисиста с Дельеном продолжалась почти четыре часа.
Вряд ли Монфис успеет восстановиться к игре против одного из лучших теннисистов сезона.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
К слову, после 2019 года Гаэль ни разу не выигрывал на Ролан Гаррос больше одного матча.
Дрейпер
Джек в стартовом матче одержал волевую победу над итальянцем Маттиа Беллуччи — 3:6, 6:1, 6:4, 6:2.
В начале мая британский теннисист дошел до финала на «Мастерсе» в Мадриде.
В решающем матче испанского «тысячника» Дрейпер проиграл норвежцу Касперу Рууду. Но зато перед этим он остановил Таллона Грикспора, Маттео Берреттини, Томми Пола, Маттео Арнальди и Лоренцо Музетти.
На «Мастерсе» в Риме Дрейпер проиграл в четвертьфинале Карлосу Алькарасу — 4:6, 4:6.
Главным успехом Джека в этом году пока остается победа на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.
По итогам весенней серии турниров Дрейпер поднялся в рейтинге на пятое место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 5.15, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.16.
Прогноз: вряд ли у Джека будут проблемы в матче против уставшего француза. Скорее всего, Монфис просто не успеет восстановиться к предстоящему матчу.
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Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера в трех сетах за 2.25.