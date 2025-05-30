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    Хачанов и Пол устроят еще одно шоу?

    Хачанов — Пол. Ставка (к. 2.05) и прогноз на Ролан Гаррос 30 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Пол
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против американца Томми Пола в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 30 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хачанов — Пол, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 30 Мая 2025 года

    Карен Хачанов

  • Россия
    •  Карен Хачанов 12:00 Томми Пол

    Томми Пол

  • США
    •

    Хачанов

    Карен в предыдущем раунде с трудом выиграл у Себастьяна Офнера — 7:5, 3:6, 7:5, 4:6, 6:2.

    В этом матче российскому теннисисту пришлось провести на корте четыре часа. Вполне вероятно, что ему может не хватить времени на полноценное восстановление к следующей игре.

    Правда, сам Хачанов отметил, что чувствует себя вполне нормально: «Я видел, что он чуть устал: в какой-то момент встал, держался за колени — возможно, подсел, часто в этом разница в пятисетовом матче. Выдерживать эту канитель четыре-пять часов трудно.

    Сам, кстати, чувствовал себя нормально: если бы надо было играть еще минут 45, час — смог бы. Хотя раньше в таких ситуациях бывали судороги или что-то такое. Рад, что сейчас хватило на эту волевую победу».

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В первом круге Хачанов одержал победу над австралийцем Александром Вукичем — 6:4, 6:4, 6:4.

    Ранее в этом сезоне Хачанов смог выиграть больше двух матчей только на «пятисотнике» в Барселоне.

    Пол

    Томми тем временем в предыдущих раундах одержал две волевые победы.

    В стартовом матче американец выиграл у датчанина Элмера Меллера — 6:7, 6:2, 6:3, 6:1.

    После этого Пол совершил камбэк в матче против венгра Мартона Фучовича — 4:6, 2:6, 6:3, 7:5, 6:4.

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    Пол выиграл шесть из семи последних матчей. Ранее в этом месяце он дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Риме.

    Также стоит отметить, что в этом сезоне Томми выиграл 10 из 13-ти матчей грунте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.76, победу Пола букмекеры предлагают за 2.06.

    Прогноз: в отличие от Карена, американец ранее ни разу не выигрывал в Париже больше двух матчей. Возможно, именно по этой причине россиянина считают фаворитом предстоящей встречи. Но при этом очевидно, что здесь опасно ставить на победу Хачанова. К слову, в конце апреля он проиграл Полу на турнире в Мадриде — 3:6, 6:3, 2:6.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 2.05.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хачанов — Пол?

    Матч Хачанов — Пол состоится 30 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хачанов — Пол?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 40,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хачанов — Пол?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 40,5» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хачанов — Пол?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хачанов — Пол?

    Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.76, победу Пола букмекеры предлагают за 2.06.

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