Хачанов — Пол. Ставка (к. 2.05) и прогноз на Ролан Гаррос 30 мая 2025 года

Россиянин Карен Хачанов сыграет против американца Томми Пола в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 30 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хачанов — Пол, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Хачанов

Карен в предыдущем раунде с трудом выиграл у Себастьяна Офнера — 7:5, 3:6, 7:5, 4:6, 6:2.

В этом матче российскому теннисисту пришлось провести на корте четыре часа. Вполне вероятно, что ему может не хватить времени на полноценное восстановление к следующей игре.

Правда, сам Хачанов отметил, что чувствует себя вполне нормально: «Я видел, что он чуть устал: в какой-то момент встал, держался за колени — возможно, подсел, часто в этом разница в пятисетовом матче. Выдерживать эту канитель четыре-пять часов трудно.

Сам, кстати, чувствовал себя нормально: если бы надо было играть еще минут 45, час — смог бы. Хотя раньше в таких ситуациях бывали судороги или что-то такое. Рад, что сейчас хватило на эту волевую победу».

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В первом круге Хачанов одержал победу над австралийцем Александром Вукичем — 6:4, 6:4, 6:4.

Ранее в этом сезоне Хачанов смог выиграть больше двух матчей только на «пятисотнике» в Барселоне.

Пол

Томми тем временем в предыдущих раундах одержал две волевые победы.

В стартовом матче американец выиграл у датчанина Элмера Меллера — 6:7, 6:2, 6:3, 6:1.

После этого Пол совершил камбэк в матче против венгра Мартона Фучовича — 4:6, 2:6, 6:3, 7:5, 6:4.

Пол выиграл шесть из семи последних матчей. Ранее в этом месяце он дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Риме.

Также стоит отметить, что в этом сезоне Томми выиграл 10 из 13-ти матчей грунте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.76, победу Пола букмекеры предлагают за 2.06.

Прогноз: в отличие от Карена, американец ранее ни разу не выигрывал в Париже больше двух матчей. Возможно, именно по этой причине россиянина считают фаворитом предстоящей встречи. Но при этом очевидно, что здесь опасно ставить на победу Хачанова. К слову, в конце апреля он проиграл Полу на турнире в Мадриде — 3:6, 6:3, 2:6.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 2.05.