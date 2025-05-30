Хачанов — Пол. Ставка (к. 2.05) и прогноз на Ролан Гаррос 30 мая 2025 года

Карен Хачанов
Томми Пол
Хачанов
Карен в предыдущем раунде с трудом выиграл у Себастьяна Офнера — 7:5, 3:6, 7:5, 4:6, 6:2.
В этом матче российскому теннисисту пришлось провести на корте четыре часа. Вполне вероятно, что ему может не хватить времени на полноценное восстановление к следующей игре.
Правда, сам Хачанов отметил, что чувствует себя вполне нормально: «Я видел, что он чуть устал: в какой-то момент встал, держался за колени — возможно, подсел, часто в этом разница в пятисетовом матче. Выдерживать эту канитель четыре-пять часов трудно.
Сам, кстати, чувствовал себя нормально: если бы надо было играть еще минут 45, час — смог бы. Хотя раньше в таких ситуациях бывали судороги или что-то такое. Рад, что сейчас хватило на эту волевую победу».
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
В первом круге Хачанов одержал победу над австралийцем Александром Вукичем — 6:4, 6:4, 6:4.
Ранее в этом сезоне Хачанов смог выиграть больше двух матчей только на «пятисотнике» в Барселоне.
Пол
Томми тем временем в предыдущих раундах одержал две волевые победы.
В стартовом матче американец выиграл у датчанина Элмера Меллера — 6:7, 6:2, 6:3, 6:1.
После этого Пол совершил камбэк в матче против венгра Мартона Фучовича — 4:6, 2:6, 6:3, 7:5, 6:4.
Пол выиграл шесть из семи последних матчей. Ранее в этом месяце он дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Риме.
Также стоит отметить, что в этом сезоне Томми выиграл 10 из 13-ти матчей грунте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.76, победу Пола букмекеры предлагают за 2.06.
Прогноз: в отличие от Карена, американец ранее ни разу не выигрывал в Париже больше двух матчей. Возможно, именно по этой причине россиянина считают фаворитом предстоящей встречи. Но при этом очевидно, что здесь опасно ставить на победу Хачанова. К слову, в конце апреля он проиграл Полу на турнире в Мадриде — 3:6, 6:3, 2:6.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 2.05.