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    «Неман» справится дома с аутсайдером?

    Экспресс дня 10 апреля. Прогнозы и ставки на футбол и баскетбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 10 апреля
    «Неман»
    В пятницу, 10 апреля, в чемпионате Белоруссии по футболу пройдет один поединок, а в Тайване будут играть очередные матчи баскетбольной лиги.

    «Неман» — «Белшина»

    Футбол. Чемпионат Белоруссии. 4-й тур

    Клуб из Гродно после трех туров занимает девятое место в чемпионате, имея в своей копилке четыре набранных очка.

    В первом туре «Неман» проиграл на выезде «Ислочи» со счетом 0:1, пропустили в самой концовке встречи. После этого гродненцы обыграли дома «Витебск» 2:0, а затем сыграли вничью 0:0 с солигорским «Шахтером».

    «Белшина» — единственная команда белорусской лиги, которая еще не набирала очков в этом сезоне, проиграв все три матча.

    Команда из Бобруйска поочередно уступила на своей арене «Минску» (1:3), в гостях «Торпедо-БелАЗ» (0:1) и «Городее» (0:1) в родных стенах.

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    • Прогнозируем, что на своем поле «Неман» точно не проиграет аутсайдеру лиги.

    Ставка: 1Х за 1.27.

    «Юйлонь Динос» — «Бэнк оф Тайвань»

    Баскетбол. Чемпионат Тайваня

    «Юйлонь Динос» занимает третье место среди пяти участников чемпионата Тайваня по баскетболу, выиграв в шести встречах при семи поражениях.

    На данный момент у команды серия из трех поражений подряд. В минувшем туре она уступила на выезде последнему «Цзютаю» со счетом 90:102.

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    «Бэнк оф Тайвань» разместился в турнирной таблице следом за своим предстоящим противником. В 13 матчах «банкиры» одержали четыре виктории и девять игр проиграли.

    В своей последней игре они уступили на выезде лидеру первенства «Тавань Бир» со счетом 68:78, а перед эти вышли победителями из двух поединков кряду.

    Прогнозируем, что «Юйлонь Динос» прервет серию поражений, одолев в родных стенах соседа по турнирной таблице.

    Ставка: победа «Юйлонь Динос» за 1.60.

    «Цзютай» — «Пауян»

    Баскетбол. Чемпионат Тайваня

    «Цзютай» расположился на последнем, пятом месте, в турнирной таблице чемпионата, выиграв всего две игры при десяти проигрышах.

    В прошлом туре «слоны» на своей арене одолели «Юйлонь Динос» (102:90). Этой викторией они прервали серию из четырех поражений.

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    • «Пауян» идет на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Тайваня по баскетболу, выиграв в девяти встречах из 13 при четырех поражениях.

    Свой последний поединок в первенстве команда проиграла дома первому «Тайвань Бир» (72:99), прервав тем самым серию из шести викторий подряд.

    «Пауян» одолел «Цзютай» в шести последних случаях из семи. Скорее всего, лидер снова будет праздновать викторию.

    Ставка: победа «Пауяна» за 1.30.

    Итоговый коэффициент — 2.64. 0

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    Экспресс дня 10 апреля. Прогнозы и ставки на футбол и баскетбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.64
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