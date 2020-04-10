Экспресс дня 10 апреля. Прогнозы и ставки на футбол и баскетбол

В пятницу, 10 апреля, в чемпионате Белоруссии по футболу пройдет один поединок, а в Тайване будут играть очередные матчи баскетбольной лиги.

«Неман» — «Белшина»

Футбол. Чемпионат Белоруссии. 4-й тур

Клуб из Гродно после трех туров занимает девятое место в чемпионате, имея в своей копилке четыре набранных очка.

В первом туре «Неман» проиграл на выезде «Ислочи» со счетом 0:1, пропустили в самой концовке встречи. После этого гродненцы обыграли дома «Витебск» 2:0, а затем сыграли вничью 0:0 с солигорским «Шахтером».

«Белшина» — единственная команда белорусской лиги, которая еще не набирала очков в этом сезоне, проиграв все три матча.

Команда из Бобруйска поочередно уступила на своей арене «Минску» (1:3), в гостях «Торпедо-БелАЗ» (0:1) и «Городее» (0:1) в родных стенах.

Прогнозируем, что на своем поле «Неман» точно не проиграет аутсайдеру лиги.

Ставка: 1Х за 1.27.

«Юйлонь Динос» — «Бэнк оф Тайвань»

Баскетбол. Чемпионат Тайваня

«Юйлонь Динос» занимает третье место среди пяти участников чемпионата Тайваня по баскетболу, выиграв в шести встречах при семи поражениях.

На данный момент у команды серия из трех поражений подряд. В минувшем туре она уступила на выезде последнему «Цзютаю» со счетом 90:102.

«Бэнк оф Тайвань» разместился в турнирной таблице следом за своим предстоящим противником. В 13 матчах «банкиры» одержали четыре виктории и девять игр проиграли.

В своей последней игре они уступили на выезде лидеру первенства «Тавань Бир» со счетом 68:78, а перед эти вышли победителями из двух поединков кряду.

Прогнозируем, что «Юйлонь Динос» прервет серию поражений, одолев в родных стенах соседа по турнирной таблице.

Ставка: победа «Юйлонь Динос» за 1.60.

«Цзютай» — «Пауян»

Баскетбол. Чемпионат Тайваня

«Цзютай» расположился на последнем, пятом месте, в турнирной таблице чемпионата, выиграв всего две игры при десяти проигрышах.

В прошлом туре «слоны» на своей арене одолели «Юйлонь Динос» (102:90). Этой викторией они прервали серию из четырех поражений.

«Пауян» идет на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Тайваня по баскетболу, выиграв в девяти встречах из 13 при четырех поражениях.

Свой последний поединок в первенстве команда проиграла дома первому «Тайвань Бир» (72:99), прервав тем самым серию из шести викторий подряд.

«Пауян» одолел «Цзютай» в шести последних случаях из семи. Скорее всего, лидер снова будет праздновать викторию.

Ставка: победа «Пауяна» за 1.30.

Итоговый коэффициент — 2.64. 0