Экспресс дня 27 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

В четверг, 27 февраля, пройдут ответные поединки 1/16 финала Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед» — «Брюгге»

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Первый матч, который прошел неделю тому назад в Бельгии, завершился ничейным результатом 1:1. Хозяева вышли вперед на 15-й минуте встречи, но через 20 минут пропустили в ответ.

После того поединка манкунианцы провели игру в АПЛ, где легко расправились на своей территории с «Уотфордом» (3:0) и поднялись на пятое место в турнирной таблице, отставая от топ-4 на три очка. На данный момент у «МЮ» 6-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров.

«Брюгге» также вышел победителем после еврокубковой встречи в национальном первенстве, обыграв в родных стенах «Шарлеруа» со счетом 1:0.

«Черно-синие» на внутренней арене уверенно лидируют, имея перевес над ближайшим преследователем в девять пунктов.

Прогнозируем, что «МЮ», набравший в последнее время неплохой ход, обыграет дома лидера бельгийского первенства еще по итогам основного времени.

Ставка: победа «МЮ» в основное время за 1.50.

«Селтик» — «Копенгаген»

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

В Копенгагене эти команды расписали мировую (1:1). Шотландцы смогли открыть счет уже на 14-й минуте, но победный результат удержать не смогли, пропустив в ответ в начале первой половине игры.

Затем «кельты» без особых усилий дома одолели 3:1 «Килмарнок» в чемпионате Шотландии, тем самым продлив беспроигрышную серию до 11 матчей. Турнирную таблицу национального первенства «зелено-белые» возглавляют с большим отрывом от конкурентов.

Датские «львы» не могут победить в своих последних пяти поединках во всех турнирах. Накануне они сыграли на выезде вничью с «Силкеборгом» (1:1) в рамках первенства, где они после 22 туров идут вторыми, уступая лидеру девять очков.

«Селтик» на своей арене играет сильно. Прогнозируем, что «кельты» обыграют датчан, находящихся не в самой лучшей форме.

Ставка: победа «Селтика» в основное время за 1.48.

«Аякс» — «Хетафе»

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Первый поединок этих команд принес неожиданную викторию «Хетафе» со счетом 2:0. В равной игре испанцы смогли реализовать свои моменты, забив второй гол на последней минуте игры.

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Похоже, что еврокубковая встреча забрала много сил у «городских», которые крупно проиграли «Севильи» (0:3) в рамках чемпионата Испании. Это поражение откинуло команду на пятое место в турнирной таблице Примеры.

«Аякс» тоже уступил на внутренней арене, проиграв в гостях середняку первенства «Хераклесу» (0:1), но сохранил за собой первую строчку в Эредивизии, опережая второй АЗ на три очка.

Голландский коллектив может и не пройдет в следующий раунд, но в родных стенах должен обыграть «Хетафе».

Ставка: победа «Аякса» в основное время за 1.84.

Итоговый коэффициент — 4.08. 0