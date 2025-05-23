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    «Армейцы» сразу понесутся в атаку

    ЦСКА-Памир — Худжанд. Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 23 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Таджикистана Прогнозы на Высшую лигу Таджикистана
    Прогноз и ставки на «ЦСКА-Памир» — «Худжанд»
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    23 мая в 10-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «ЦСКА-Памир» и «Худжанд». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «ЦСКА-Памир» — «Худжанд», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Таджикистан. Высшая лига 23 Мая 2025 года

    ЦСКА-Памир

  • Душанбе
    •  ЦСКА-Памир 15:00 Худжанд

    Худжанд

  • Худжанд
    •

    «ЦСКА-Памир»

    Турнирное положение: «ЦСКА-Памир» не столь удачно стартовал в чемпионате. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «ЦСКА-Памир» в 10 матчах добыл 18 зачетных баллов. А вот отличилась команда 17 забитыми мячами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «ЦСКА-Памир» переиграл «Эсхату» (2:0).

    До того команда уверенно расправилась с «Истаравшаном» (4:1). А вот поединок с «Равшаном» завершился сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «ЦСКА-Памир» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «ЦСКА-Памир» лишь на 3 очка отстает от лидера. А вот пропускает команда в среднем почти гол за матч.

    Причем «ЦСКА-Памир» традиционно успешно противостоит «Худжанду». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться продолжить свой подъем по таблице. Да и с реализацией у «армейцев» полный порядок.

    «Худжанд»

    Турнирное положение: «Худжанд» стартовал вполне продуктивно. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Худжанд» в 10 матчах чемпионата набрал 16 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 13 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Худжанд» переиграл «Панджшер» (3:0).

    До того команда потерпела поражение от «Хосилота» (1:3). А вот чуть ранее она с огромной натугой переиграла «Регар-ТадАЗ» (1:0).

    При этом «Худжанд» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Худжанд» не преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 13 забитыми мячами в 10 поединках чемпионата.

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    При этом «Худжанд» на 5 очков отстает от лидера чемпионата. Да и стабильности в игре и результатах пока нет даже в первом приближении.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Худжанд» уже два года не проигрывает «армейцам».

    Статистика для ставок

    • «Худжанд» в среднем пропускает чаще гола за матч

    • «ЦСКА-Памир» победил в 2 своих последних поединках

    • «ЦСКА-Памир» забивает в среднем реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «ЦСКА-Памир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.52.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.91 и 1.83.

    Прогноз: «ЦСКА-Памир» еще прибавит в плане реализации, и наверняка будет активно атаковать с первых минут матча.

    Номинальные хозяева борются за самые высокие места, к тому же оборона соперника частенько совершает результативные ошибки.

    Ставка: Победа «ЦСКА-Памира» в 1 тайме за 2.55.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч ЦСКА-Памир — Худжанд?

    Матч ЦСКА-Памир — Худжанд состоится 23 мая 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: Высшая лига Таджикистана.

    Прогноз: какой прогноз на матч ЦСКА-Памир — Худжанд?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче ЦСКА-Памир — Худжанд?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.55.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА-Памир — Худжанд?

    Смотреть матч турнира Высшая лига Таджикистана в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче ЦСКА-Памир — Худжанд?

    Коэффициенты букмекеров: «ЦСКА-Памир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.52.

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    ЦСКА-Памир — Худжанд: прогноз и ставка за 2.55, статистика, коэффициенты матча 23.05.202515:00. «Армейцы» сразу понесутся в атаку
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