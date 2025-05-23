ЦСКА-Памир — Худжанд. Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 23 мая 2025 года

ЦСКА-Памир
Худжанд
«ЦСКА-Памир»
Турнирное положение: «ЦСКА-Памир» не столь удачно стартовал в чемпионате. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «ЦСКА-Памир» в 10 матчах добыл 18 зачетных баллов. А вот отличилась команда 17 забитыми мячами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «ЦСКА-Памир» переиграл «Эсхату» (2:0).
До того команда уверенно расправилась с «Истаравшаном» (4:1). А вот поединок с «Равшаном» завершился сухим паритетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «ЦСКА-Памир» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «ЦСКА-Памир» лишь на 3 очка отстает от лидера. А вот пропускает команда в среднем почти гол за матч.
Причем «ЦСКА-Памир» традиционно успешно противостоит «Худжанду». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться продолжить свой подъем по таблице. Да и с реализацией у «армейцев» полный порядок.
«Худжанд»
Турнирное положение: «Худжанд» стартовал вполне продуктивно. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Худжанд» в 10 матчах чемпионата набрал 16 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 13 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Худжанд» переиграл «Панджшер» (3:0).
До того команда потерпела поражение от «Хосилота» (1:3). А вот чуть ранее она с огромной натугой переиграла «Регар-ТадАЗ» (1:0).
При этом «Худжанд» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Худжанд» не преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 13 забитыми мячами в 10 поединках чемпионата.
При этом «Худжанд» на 5 очков отстает от лидера чемпионата. Да и стабильности в игре и результатах пока нет даже в первом приближении.
Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Худжанд» уже два года не проигрывает «армейцам».
Статистика для ставок
- «Худжанд» в среднем пропускает чаще гола за матч
- «ЦСКА-Памир» победил в 2 своих последних поединках
- «ЦСКА-Памир» забивает в среднем реже 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «ЦСКА-Памир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.52.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.91 и 1.83.
- 2.10Твенте — НЕК Неймеген: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.16Мурас Юнайтед — Дордой: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 2.10Азиягол — Алай: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «ЦСКА-Памир» еще прибавит в плане реализации, и наверняка будет активно атаковать с первых минут матча.
Номинальные хозяева борются за самые высокие места, к тому же оборона соперника частенько совершает результативные ошибки.
Ставка: Победа «ЦСКА-Памира» в 1 тайме за 2.55.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.00