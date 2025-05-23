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    «Алай» быстро вскроет оборону аутсайдера

    Азиягол — Алай. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 23 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Азиягол» — «Алай»
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    Футбольный мяч
    23 мая в 11-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Азиягол» и «Алай». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Азиягол» — «Алай», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 23 Мая 2025 года

    Asiagoal Bishkek

  • Кыргызстан. Премьер-лига
    •  Asiagoal Bishkek 13:00 Алай

    Алай

  • Ош
    •

    «Азиягол»

    Турнирное положение: «Азиягол» крайне неудачно стартовал в чемпионате. Команда нынче пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом «Азиягол» в 10 матчах добыл всего лишь 2 зачетных балла. А вот отличилась команда всего 4 забитыми мячами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Азиягол» уступил «Таланту» (0:1).

    До того команда была бита еще и «Абдыш-Ата» (0:3). Да и поединок с «Алгой» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда потерпела 5 поражений. В этих поединках «Азиягол» забил 1 мяч, пропустив в свои ворота 13.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Азиягол» уже на 5 очков отстает от спасительной 13 позиции. А вот пропускает команда в среднем почти 2 гола за матч.

    Причем «Азиягол» проиграл 6 матчей кряду. Да и поразить ворота соперников команда не может уже три поединка кряду.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Вот только дать бой лидеру будет делом крайне сложным.

    «Алай»

    Турнирное положение: «Алай» стартовал весьма продуктивно. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Алай» в 10 матчах чемпионата набрал 27 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 6 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Алай» переиграл «Мурас Юнайтед» (2:1).

    До того команда одолела ершистый «Талант» (2:1). А вот чуть ранее она с огромной натугой переиграла «Илбирс» (1:0).

    При этом «Алай» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Алай» вполне преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 16 забитыми мячами в 10 поединках чемпионата.

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    При этом «Алай» на 3 очка опережает ближайшего преследователя. Так что мотивация сохранить лидерство будет явно зашкаливать.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем реже гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Алай» наверняка максимально быстро вскроет оборону аутсайдера.

    Статистика для ставок

    • «Алай» победил в 4 последних матчах

    • «Азиягол» уступил в 6 своих последних поединках

    • «Азиягол» забивает меньше всех в лиге — всего 4 мяча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: «Алай» еще прибавит в плане реализации, и наверняка будет активно атаковать с первых минут матча.

    Номинальные гости борются за чемпионство, к тому же оборона соперника слишком часто совершает результативные ошибки.

    Ставка: Победа «Алая» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Азиягол — Алай?

    Матч Азиягол — Алай состоится 23 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Азиягол — Алай?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Азиягол — Алай?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Азиягол — Алай?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Азиягол — Алай?

    Коэффициенты букмекеров: «Алай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.75.

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    Азиягол — Алай: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 23.05.202513:00. «Алай» быстро вскроет оборону аутсайдера
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